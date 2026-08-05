"Burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu". Alert RCB dla 10 województw

RMF24

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało nowy alert. Ostrzeżenie dotyczy burz z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. „Przed nami huśtawka pogodowa” - ostrzegała w Radiu RMF24 Agnieszka Prasek - rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Rozesłany przez RCB alert dotyczy środy i czwartku.

Prognozowane burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni - ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

SMS-owe ostrzeżenie przed niebezpieczną pogodą trafiło do mieszkańców 10 województw:

dolnośląskiego,

pomorskiego,

zachodniopomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

kujawsko-pomorskiego,

podlaskiego (powiaty: augustowski, białostocki, Białystok, grajewski, kolneński, Łomża, łomżyński, moniecki, sejneński, sokólski, suwalski, Suwałki, wysokomazowiecki i zambrowski),

(powiaty: augustowski, białostocki, Białystok, grajewski, kolneński, Łomża, łomżyński, moniecki, sejneński, sokólski, suwalski, Suwałki, wysokomazowiecki i zambrowski), mazowieckiego (powiaty: ciechanowski, gostyniński, grodziski, legionowski, makowski, mławski, nowodworski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, Płock, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, pułtuski, sierpecki, sochaczewski, Warszawa, warszawski zachodni, wołomiński, wyszkowski, żuromiński i żyrardowski),

(powiaty: ciechanowski, gostyniński, grodziski, legionowski, makowski, mławski, nowodworski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, Płock, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, pułtuski, sierpecki, sochaczewski, Warszawa, warszawski zachodni, wołomiński, wyszkowski, żuromiński i żyrardowski), wielkopolskiego (powiaty: jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, Konin, koniński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, słupecki, średzki, turecki i wrzesiński),

(powiaty: jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, Konin, koniński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, słupecki, średzki, turecki i wrzesiński), łódzkiego (powiaty: brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, Łódź, pabianicki, poddębicki, sieradzki, Skierniewice, skierniewicki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski i zgierski),

(powiaty: brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, Łódź, pabianicki, poddębicki, sieradzki, Skierniewice, skierniewicki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski i zgierski), opolskiego (powiaty: brzeski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, Opole, opolski i prudnicki).

"40 stopni, tropikalne noce, grad i porywisty wiatr". Kiedy koniec upałów? Czas: 04:22

Jak przetrwać upał? RCB przypomina o najważniejszych zasadach

W związku z wyjątkowym upałem, który ogarnął niemal cały kraj, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o najważniejszych zasadach, których przestrzeganie pozwoli nam bezpiecznie przetrwać ten czas.

Warto pamiętać przede wszystkim o tym, że wysoka temperatura jest szczególnie groźna dla dzieci, seniorów i przewlekle chorych. Powinniśmy więc upalne dni otoczyć takie osoby szczególną troską.

Gdy na termometrach widzimy powyżej 30 stopni, powinniśmy pamiętać o regularnym piciu wody, chronieniu głowy przed słońcem i noszeniu lekkich ubrań. Trzeba też ograniczać przebywanie na zewnątrz w godzinach największego nasłonecznienia. Nie można zostawiać dzieci ani zwierząt w zamkniętym samochodzie.

Upał to nie tylko dyskomfort, ale także realne zagrożenie - ostrzega RCB.

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Ekspertka o „huśtawce pogodowej” i końcówce wakacji

Praktycznie cała Polska mierzy się dziś z dokuczliwymi upałami. W niektórych regionach na termometrach możemy zobaczyć nawet 40 stopni.

Przed nami huśtawka pogodowa - bardzo wysokie temperatury, delikatne ochłodzenie na zachodzie kraju i północy, burze, nawalne opady deszczu i porywisty wiatr - ostrzegała w Radiu RMF24 rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek. Opowiedziała też o prognozach pokazujących, jak będzie wyglądać końcówka wakacji.

"40 stopni, tropikalne noce, grad i porywisty wiatr". Kiedy koniec upałów? Czas: 04:22

W drugiej połowie sierpnia nadal będą wysokie temperatury. Cały czas będą przeplatane napływem chłodniejszych mas powietrza i występowaniem trudnych zjawisk pogodowych - opisywała ekspertka. Jak dodała, prognozowana jest temperatura powyżej normy.

Prasek podkreśliła w Radiu RMF24, że mimo powtarzających się nawałnic na przeważającym obszarze kraju mamy do czynienia ze suszą hydrologiczną.

To są opady nawalne, które nie są w stanie zaspokoić wód gruntowych. One po prostu spływają powierzchniowo, prowadząc do tak zwanych flash floodów (powodzi błyskawicznych - przyp. red.) w tych terenach zurbanizowanych - wyjaśniła rzeczniczka IMGW. Dodała, że sytuacja wyglądałaby lepiej, gdyby deszcz był spokojny i długotrwały, ale niestety takich opadów nie widać w prognozach.