Burze nie odpuszczą, lokalnie wystąpi grad. IMGW ostrzega trzy województwa

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Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami wydał dziś dla północnej Polski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Lokalnie możliwa jest kumulacja sumy opadów do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, a także grad. Alerty wydano dla woj. pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz północno-zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego.

Burze nie odpuszczają. IMGW ostrzega w poniedziałek trzy województwa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek żółte ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, a także północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Alerty zaczną obowiązywać o godz. 12.00 i utrzymają się do godzin wieczornych.

Na terenie objętym ostrzeżeniami możliwe jest wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 do 35 mm i z porywami wiatru do 85 km/h. Lokalnie możliwy grad.

Ostrzeżenia IMGW / materiały prasowe

Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne oraz opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym. Warto stosować do zaleceń, ponieważ ostatnie godziny przyniosły setki interwencji strażaków i poważne szkody.