Burze nad Polską. Większość kraju z alertami

RMF24

Poniedziałek przyniesie burze w wielu województwach. Trzeba przygotować się również na opady gradu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia.

Dziś w wielu miejscach Polski popada i zagrzmi (zdj. ilustracyjne, fot. Wojtek Jargiło)

Dziś w wielu miejscach Polski popada i zagrzmi (zdj. ilustracyjne, fot. Wojtek Jargiło) / PAP

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami wydano dla południowej części Podkarpacia. Chodzi m.in. o Bieszczady, a także okolice Krosna, Jasła i Przemyśla.

„Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć intensywne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru do około 80 km/h, lokalnie do 90 km/h. Lokalnie grad” - informuje IMGW. Alerty dla tego obszaru obowiązują w godzinach 13-19.

Ostrzeżenia przed burzami

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obejmują znacznie większy obszar naszego kraju. Wydano je zarówno dla północy (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie), jak również centralnej i południowo-wschodniej Polski. Na opady powinni się przygotować m.in. mieszkańcy takich miast jak Warszawa, Kraków, Łódź, Bydgoszcz, Słupsk czy Konin.

Na objętym ostrzeżeniami pierwszego stopnia obszarze prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu (nawet do 35 mm) oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie może spaść też grad. Te ostrzeżenia obowiązują od 10 do 17 lub 19 (w zależności od województwa).