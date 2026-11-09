Alerty IMGW dla większości województw. Może być niebezpiecznie

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Marznący deszcz, gęste mgły oraz silny wiatr nad Polską. IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia dla większości województw. Na drogach może zrobić się niebezpiecznie.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed deszczem marznącym dla zachodniej części Polski. Na północnym zachodzie i południu będzie obowiązywać alert przed gęstymi mgłami, a w części woj. podkarpackiego przed silnym wiatrem.

Ostrzeżenia przed marznącym deszczem

Ostrzeżenia dotyczące deszczy marznących będą obowiązywały w woj. dolnośląskim oraz w części woj. lubuskiego i wielkopolskiego.

Alerty będą obowiązywały od godz. 5 do godz. 10 we wtorek.

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem

IMGW wydał także ostrzeżenia I stopnia dotyczące silnego wiatru, które będą obowiązywały w południowej części woj. podkarpackiego od godz. 6 do godz. 16 we wtorek.

Średnia prędkość wiatru może wynieść od 55 do 70 km/h lub w porywach od 70 do 85 km/h.

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Ostrzeżenia przed gęstą mgłą

Ostrzeżenia IMGW dotyczące silnej mgły obejmą obszary woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Instytut prognozuje, że mgła może ograniczać widzialność do 200 m.

Alerty będą obowiązywać od godz. 17 w poniedziałek do godz. 10 we wtorek.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.