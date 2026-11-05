Alert IMGW dla 10 województw. Już od popołudnia

Alerty dla 10 województw
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą dla 10 województw.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że będą one obowiązywały w województwach: lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, a także w znacznej części woj. zachodniopomorskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego.
Według Instytutu na tych terenach prognozuje się gęste mgły, w których zasięgu widzialność miejscami wynosić będzie poniżej 200 m.
Ostrzeżenia od czwartkowego popołudnia
Ostrzeżenia te będą obowiązywały od czwartku od godz. 16 do piątku do godz. 11.
Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.