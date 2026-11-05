Alert IMGW dla 10 województw. Już od popołudnia

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IMGW ostrzega mieszkańców 10 województw. Wydano alerty I stopnia przed gęstą mgłą dla zachodniej i południowo-zachodniej Polski. Alerty będą aktywne od czwartkowego popołudnia do piątkowego poranka.

Alerty dla 10 województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą dla 10 województw.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że będą one obowiązywały w województwach: lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, a także w znacznej części woj. zachodniopomorskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego.

Według Instytutu na tych terenach prognozuje się gęste mgły, w których zasięgu widzialność miejscami wynosić będzie poniżej 200 m.

Ostrzeżenia od czwartkowego popołudnia

Ostrzeżenia te będą obowiązywały od czwartku od godz. 16 do piątku do godz. 11.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.