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40 stopni, burze i tropikalne noce. Czerwone ostrzeżenia dla większości kraju

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 5 sierpnia (07:06)

Środa to kolejny dzień, w którym będziemy mierzyć się z wyjątkowo wysoką temperaturą. W niektórych regionach termometry pokażą nawet 40 stopni. Niemal cała mapa Polski pokryta jest ostrzeżeniami wydanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Większość z nich ma najwyższy, trzeci stopień.

40 stopni, burze i tropikalne noce. Czerwone ostrzeżenia dla większości kraju
Zraszacz na Placu Zamkowym w Warszawie (fot. Szymon Pulcyn) /PAP

Trzy kolory ostrzeżeń przed upałem

Ostrzeżenia I stopnia przed upałem obowiązujące do dzisiejszego wieczora wydano dla północy Polski. Obejmują pas od Pomorza Zachodniego po Podlasie. Nie wydano ich dla kilku powiatów nadmorskich oraz północnej części województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Na obszarze objętym tymi alertami termometry mają pokazać w dzień maksymalnie 32-33 stopnie. 

Ostrzeżenia II stopnia przed upałem zostały wydane dla zachodniej części kraju i kilku powiatów na północy. Wśród większych miast, które obejmują, są zarówno Szczecin, Zielona Góra, Poznań, Konin, Kalisz jak i Grudziądz czy Białystok. 

W zależności od powiatu, temperatura maksymalna na tym obszarze to od 30 do nawet 36 stopni. W nocy mieszkańcy tego obszaru zobaczą na termometrach powyżej 20 stopni. 

Największa część kraju objęta jest czerwonymi ostrzeżeniami III stopnia przed upałem, które są aktualne do czwartkowego wieczora. To centrum, południe i południowy wschód Polski. 

Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 33°C do 38°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 23°C - czytamy w ostrzeżeniu dla mieszkańców Warszawy. 

Podobnie ma być m.in. w Kielcach, Krakowie czy Przemyślu. Minimalnie niższa temperatura jest prognozowana dla Wrocławia - dziś termometry mają pokazać tam do 35 stopni, a w czwartek - do 31.

IMGW ostrzega również przed burzami

Wśród ostrzeżeń wydanych przez IMGW są również dwa rodzaje alertów burzowych. Dotyczą one pasa od Trójmiasta przez Bydgoszcz i Poznań aż po Wrocław i Wałbrzych. Większość z nich ma pierwszy stopień, a drugi dotyczy tylko południa tego obszaru. 

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h - czytamy w ostrzeżeniu I stopnia. 

Tam, gdzie burzowe alerty mają drugi stopień, ma spaść więcej deszczu (do 50 mm), a spodziewana siła wiatru ma być nieco większa. 

Upał, burze i grad. Co przyniosą najbliższe godziny?

IMGW prognozuje na dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy, zachodzie i częściowo w centrum kraju przejściowo wzrastające do dużego. Tam miejscami pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem.

Temperatura maksymalna wyniesie od 29 stopni na północnym wschodzie, około 36 w centrum do 40 na południowym wschodzie kraju. Nad morzem termometry mają pokazać 24-28 stopni.

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Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich, jedynie na południowym wschodzie kraju słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru mogą dochodzić do około 85 km/h. 

Źródło: RMF24
Tagi: prognoza pogody

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