Główny temat dnia to oczywiście brexit. Wielka Brytania żegna się Unią Europejską. Szef MON Mariusz Błaszczak podpisał w Dęblinie umowę zakupu przez Polskę od USA 32 samolotów bojowych piątej generacji F-35. Z chińskiego Wuhan zostanie ewakuowanych 30 Polaków. Najpierw polecą do Francji, a potem - od razu do Polski. Henryk Jacek S. został oficjalnie odwołany z funkcji dyrektora Teatru Bagatela. Opracowany w Ministerstwie Infrastruktury projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami został skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Oto nasze podsumowanie najważniejszych i najciekawszych wydarzeń dnia!

