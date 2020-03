Epidemia koronawirusa to niezmiennie temat numer jeden serwisów informacyjnych. W Sejmie odbyła się dyskusja nad rządowym projektem ustawy w sprawie koronawirusa. Na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia posłowie PiS-u i opozycji byli wyjątkowo zgodni i ponad podziałami poprawili rządowy projekt. Tymczasem Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób podniosło ocenę ryzyka dla koronawirusa w UE z poziomu umiarkowanego do wysokiego. W Polsce nadal nie odnotowano żadnego przypadku zakażenia. Jednym z głównych tematów poniedziałku były również starcia na grecko-tureckiej granicy, a także eskalacja napięcia pomiędzy Rosją i Turcją. Oto nasze podsumowanie dnia.

Premier: Jest wysoce prawdopodobne, a niemal pewne, że koronawirus pojawi się w Polsce

"W Czechach są trzy pierwsze zarejestrowane przypadki koronawirusa, więc jest wysoce prawdopodobne, a niemal pewne, że i taki przypadek się u nas pojawi" - powiedział premier Mateusz Morawieckiw Sejmie w trakcie informacji rządu o koronawirusie. Zdaniem szefa rządu, Polska jest przygotowana "w najlepszy możliwy sposób" na przypadek koronawirusa. "Każda skuteczna i mądra strategia musi być poprzedzona dialogiem, najlepszymi praktykami, które są wdrażane do systemu" - mówił Morawiecki.



Łukasz Szumowski w Sejmie: Hospitalizowanych 121 osób. Ponad 230 poddano kwarantannie

"Od przekazywania, także przez polityków, rzetelnych informacji na temat koronawirusa zależy bezpieczeństwo Polaków" - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. "Ufam, że nikt na tej sali nie będzie wykorzystywał strachu przed epidemią do bezpośrednich walk partyjnych" - dodał, podczas poniedziałkowego posiedzenia w Sejmie.



Ustawa ws. koronawirusa. Posłowie ponad podziałami poprawili rządowy projekt

W Sejmie dyskusja nad rządowym projektem ustawy w sprawie koronawirusa. Przepisami zajęła się sejmowa komisja zdrowia. Na jej posiedzeniu posłowie PiS-u i opozycji byli wyjątkowo zgodni.



Koronawirus w UE: Poziom ryzyka podniesiony z umiarkowanego do wysokiego

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób podniosło ocenę ryzyka dla koronawirusa w UE z poziomu umiarkowanego do wysokiego - taką informację przekazała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Według danych upublicznionych przez KE, na terytorium Unii stwierdzono dotąd 2100 przypadków koronawirusa w 18 państwach członkowskich. Nowy wirus zabił dotąd w UE 38 chorych.

Włochy: Do 52 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa

Do 52 osób wzrosła we Włoszech liczba osób, które zmarły z powodu koronawirusa - ogłosił w poniedziałek rządowy komisarz do spraw kryzysu Angelo Borrelli. Obecnie jest 1835 zakażonych. Od niedzieli liczba ta zwiększyła się o ponad 250. Dotychczas wyleczono 149 chorych.



Erdogan uda się do Rosji w czwartek w związku z eskalacją przemocy w Syrii

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan uda się do Rosji w czwartek - podała w poniedziałek jego kancelaria. W ostatnich dniach doszło do napięć między Ankarą i Moskwą w związku z eskalacją przemocy w Syrii między siłami tureckimi a wspieraną przez Rosję syryjską armią.



Frontex: Stan szybkiej interwencji na granicy grecko-tureckiej

"Ze względu na eskalującą sytuację na granicy grecko-tureckiej, na prośbę rządu Grecji zadecydowałem o wszczęciu tam szybkiej interwencji" - poinformował dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) Fabrice Leggeri w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej agencji.



Łódzkie: Noworodek zginął w pożarze w Rososzy. Jest zarzut zabójstwa i areszt dla matki

Prokuratura Okręgowa w Sieradzu postawiła 36-letniej matce zarzut zabójstwa 3-tygodniowego dziecka, które zginęło w pożarze w Rososzy w Łódzkiem. Matka została aresztowana na trzy miesiące.



Adam Hofman: Czuję się głupio. I zachowuję się głupio, więc przyszedłem w masce

"Przyniosłem maseczkę, bo jestem zszokowany tym, co się dzieje i ogólnie mam dobrą zabawę (...). Wypisuję się z gatunku ludzkiego" - mówi poranny gość Roberta Mazurka w RMF FM Adam Hofman. Do studia, były polityk PiS, a teraz człowiek związany z branżą PR - przyszedł w maseczce.



Adam Hofman: Zwariowaliśmy. Jak mamy zasłonięte usta maseczkami, to tak naprawdę mamy zasłonięte oczy i inne ważne tematy przemykają jak pociąg Michał Dukaczewski /RMF FM

Michał Kobosko: Szymon Hołownia od lat przygotowywał się do wejścia do polityki

"Ma wszystko głęboko przemyślane, przygotowywał się do tego od lat" - tak o wejściu Szymona Hołowni do polityki mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM pełnomocnik jego komitetu wyborczego Michał Kobosko.

Pytany, czy w przypadku przegranej w majowych wyborach prezydenckich Hołownia powalczy o fotel premiera, Kobosko odparł: "Z wielu naszych rozmów wynika, że nie zamierza zawieść tych osób, które go tak masowo w Polsce już poparły, i będzie miał dla nich ofertę kontynuacji wspólnej działalności".

Michał Kobosko mówił również m.in. o postulacie referendum ws. podniesienia składki zdrowotnej i ew. wyjeździe Szymona Hołowni do Smoleńska w związku z 10. rocznicą katastrofy smoleńskiej, a także zdradził, czy żona kandydata na prezydenta, Urszula Brzezińska-Hołownia, zaangażuje się w kampanię swego męża.

Podwyżki sięgające nawet 300 procent. Rosną opłaty za wywóz śmieci

Kolejny miesiąc, kolejne podwyżki. Od początku marca rosną opłaty za wywóz śmieci - między innymi w Warszawie, Białymstoku czy Rzeszowie. Zmiana najbardziej odbije się na portfelach mieszkańców stolicy i Rzeszowa.