Czwartek to w Polsce kolejny dzień upałów. Wysoka temperatura dawała się we znaki mieszkańcom wszystkich województw. Niebezpieczne były również przechodzące przez kraj nawałnice. Strażacy odbierali zgłoszenia m.in. o zerwanych liniach energetycznych, połamane gałęzie blokowały drogi. Alert RCB trafił do osób przebywających na terenie dwunastu województw. Szerokim echem odbił się w czwartek wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie ws. organizacji lotu do Smoleńska z 10 kwietnia 2010 roku. Sąd uznał Tomasza Arabskiego winnym niedopełnienia obowiązków i skazał go na więzienie w zawieszeniu. Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski poinformował natomiast, że Marek Falenta zostanie przesłuchany ws. głośnego listu z żądaniem ułaskawienia wysłanego do prezydenta Andrzeja Dudy, jednak osobnego śledztwa w tej sprawie nie będzie. Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje czwartku.

