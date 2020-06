„Prawidłowa odpowiedź brzmi - nie potwierdzam, nie zaprzeczam, ale prawidłowa odpowiedź jest również taka - Andrzej Duda wykorzystuje wszystkie okazje, żeby zwiększać bezpieczeństwo naszego kraju”- powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, komentując doniesienia RMF FM, które mówią, że jeszcze przed I turą wyborów prezydenckich Andrzej Duda spotka się w Waszyngtonie z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Polskie władze i sam prezydent Duda zabiegając o zwiększenie obecności wojsk USA na naszym terenie w żadnym punkcie nie wiążą tego z problemem obecności wojsk USA w innych krajach sojuszniczych. Gramy nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi, gramy z całym NATO i z krajami unii w celu zwiększenia naszego bezpieczeństwa. Nigdy władze polskie nie zachęcały władz amerykańskich do wzmacniania flanki wschodniej kosztem obecności wojsk USA w Niemczech - stwierdził socjolog.

Jeśli dojdzie do takiej wizyty, to będzie to kolejne potwierdzenie skuteczności politycznej najważniejszego kandydata w tych wyborach - dodał gość Roberta Mazurka.