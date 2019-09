Jak dotrzeć do wyborców? "Kopiowałby pomysły, które są znakomite. PiS prowadzi świetną kampanię wyborczą. To cały szereg wzorów, z których warto korzystać" – mówił prof. Andrzej Zybała, gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM. "Siła PiS-u polega na tym, że dobrze wpisuje się w psychikę Polaka, który potrzebuje, żeby mu powiedzieć, że jest zagrożony, że świat jest zły, ale jest PiS, który spowoduje, że on poczuje się bezpieczny" – argumentował politolog z SGH.

Błędem politycznym prof. Zybała nazwał zrobienie z Platformy Obywatelskiej konglomeratu ideologicznego. "Skoro się już podzielono (chodzi o trzy bloku opozycyjne- red.), to należało zachować logikę, spójność i konsekwencję. To powinien być blok liberalno-konserwatywny" - wyjaśniał politolog SGH.

Czy na ostatniej prostej przed wyborami może PiS-owi cokolwiek zaszkodzić? "Zastanawiam się, czy nie przesłodzili" - mówi gość Marcina Zaborskiego, wymieniając w tym kontekście między innymi 4000 złotych pensji minimalnej. "Jest cała masa drobnych przedsiębiorców, zatrudniają 2,3,5 osób i słyszą, że będą płacić po 4000 złotych płacy minimalnej. To dla nich jest szok, dla nich to może być zawał serca" - dodał. "Ta drobnica przedsiębiorcza, oni często są wyborcami PiS-u, ale jak to usłyszeli, to może dwa razy przemyślą swoją ostateczną decyzję. Oni mogą się bać" - wyjaśniał prof. Andrzej Zybała.

Marcin Zaborski, RMF FM: Umiałby pan poprowadzić skuteczną kampanię wyborczą? Wiedziałby pan jak dotrzeć do serca wyborców?

Prof. Andrzej Zybała: Byłoby to dla mnie bardzo trudne, ale gdybym rzeczywiście musiał to robić, albo za jakieś atrakcyjne wynagrodzenie, to bym po prostu kopiował niektóre pomysły, które są znakomite. PiS świetnie prowadzi kampanię wyborczą, czy też cały ten proces, który prowadzi do wyborów. To jest cały szereg wzorów, z których warto korzystać.

W najnowszym badaniu Kantar 17 procent badanych nie wie jeszcze, na kogo głosować. To są jeszcze te osoby, które jeszcze można złowić. Pytanie czym?

Tak, jest część wyborców niezdecydowanych, jakkolwiek specyfiką ostatniego czasu jest to, że jednak duża część wyborców jest zdecydowana i to jest coś niesamowitego patrząc na sytuację, jaka była 20 lat temu, kiedy duża część wyborców nie wiedziała bardzo długo na kogo zagłosuje. Teraz pewna grupa została niezdecydowanych i ona w sumie jest ważna, mimo że jest względnie mała - 17 procent.

Bo nie wszyscy z tej grupy muszą zagłosować, wielu z nich może się zniechęcić po drodze.

Tak, nie wszyscy muszą zagłosować, a drugą rzeczą jest to, że dwa obozy idą w zasadzie łeb w łeb. Jeśli policzymy opozycję, te trzy ugrupowania i skonfrontujemy z wynikiem PiS-u, to w zasadzie idą łeb w łeb i te 17 procent, ci niezdecydowani, absolutnie zdecydują o tym, jaki będzie wynik.

No właśnie, jak pan patrzy na te 3 bloki po stronie opozycji, to myśli pan, patrząc na wyniki sondażowe, że to był dobry ruch? Lepiej iść w ten sposób naprzeciw PiS-u? Czy jednak lepiej byłoby iść taką szeroką, zjednoczoną ławą opozycji?

Wydaje mi się, że lepiej było się podzielić, z tym, że nie jestem pewny, czy na 3 bloki, bo to jest dużo. Na pewno warto było podzielić się na taką część liberalno-konserwatywną, czyli PO i z drugiej strony blok bardziej ludowo-lewicowy. Natomiast jest jeszcze trzecia formacja i to troszeczkę zaburza.