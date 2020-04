Niepokojące informacje z Chin. Narodowa Komisja poinformowała o 108 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w ciągu ostatniej doby. To najwięcej od 25 marca. W USA ostatniej doby zmarło 1514 osób chorych na Covid-19. W Polsce - jak poinformowało wczoraj po południu Ministerstwo Zdrowia - mamy 318 nowych, potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły kolejne 24 osoby. Najważniejsze wydarzenia dotyczące pandemii koronawirusem znajdziecie w naszej relacji z 13 kwietnia.

W Polsce koronawirusem zakaziło się 6674 osób. 232 z nich zmarły - wynika z danych przekazanych w niedzielę po południu przez resort zdrowia. Kolejne informacje resort ma podać ok. godz. 17.





06:45

Francuski tyczkarz Renaud Lavillenie, mistrz olimpijski z Londynu, pobił swój "rekord kwarantanny", pokonując w przydomowym ogrodzie poprzeczkę na wysokości 5,70 m.

Dzień 27 (kwarantanny). Celem dnia 5,70 m. Cel został osiągnięty - napisał Francuz na Twitterze, dołączając zapis wideo z udanej próby. Przed tygodniem skoczył w domowych warunkach 5,61 m.



33-letni Lavillenie podtrzymuje formę ćwicząc w ogrodzie. Ma nadzieję, że wystartuje pod koniec sierpnia w mistrzostwach Europy w Paryżu. Ostateczna decyzja, czy impreza dojdzie do skutku, ma zapaść 7 maja.



06:42

126 osób zmarło w ciągu ostatniej doby w Niemczech z powodu Covid-19 - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. To dzienny spadek o trzy przypadki śmiertelne.



W sumie w Niemczech na Covid-19 zmarło do tej pory 2799 osób. Nowych przypadków infekcji stwierdzono 2537, to o 284 mniej niż dzień wcześniej. Ogólnie w Niemczech zakażonych jest 123 016 osób.

06:38

Ok. godz. 17 Ministerstwo Zdrowia ma podać nowe informacje nt. liczby osób zarażonych koronawirusem w Polsce. Wczoraj resort przekazał, że mamy 318 nowych, potwierdzonych przypadków. Zmarły kolejne 24 osoby. W sumie w Polsce koronawirusem zakaziło się 6674 osób. 232 z nich zmarły.



06:25

Po osiągnięciu przez kraje OPEC i innych producentów ropy zrzeszonych w tzw. grupie OPEC+ porozumienia ws. zmniejszenia wydobycia o 10 proc. cena Brent na ICE podskoczyła niemal natychmiast o 2,45 proc. do 32,25 dolarów USA - poinformowała agencja Reutera.







06:24

O 1514 powiększył się w ciągu ostatniej dobry bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii przekroczył w USA w sobotę 20 tys. Tym samym Stany Zjednoczone stały się krajem z największą liczbą zgonów z powodu Covid-19 na świecie.



06:22

Narodowa Komisja Chin poinformowała o 108 przypadkach zakażenia koronawirusem w ciągu ostatniej doby. To najwięcej od 25 marca. W tej liczbie 98 przypadków dotyczy osób, które powróciły do Chin z zagranicy. Odnotowano też dwa przypadki śmiertelne. Dzień wcześniej w Chinach nie było żadnego zgonu z powodu Covid-19.