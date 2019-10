Dane PKW po obliczeniu głosów z 91 proc. komisji obwodowych: PiS – 44.57 proc.; Koalicja Obywatelska – 26,65 proc.; Lewica – 12.27 proc.; PSL – 8.63 proc.; Konfederacja – 6.76 proc.

10:19

PKW z blisko 91 proc. komisji wyborczych: PiS - 44,57 proc., KO - 26,65 proc., SLD - 12,27 proc., PSL - 8,63 proc., Konfederacja - 6,76 proc.





10:11

Były marszałek Sejmu Marek Kuchciński (Prawo i Sprawiedliwość) zdobył najwięcej głosów w wyborach do Sejmu w okręgu krośnieńskim. Według danych z 91,43 proc. obwodowych komisji wyborczych w niedziele głosowało na niego 53 344 osób. Cztery lata temu Kuchciński także miał najlepszy wynik w okręgu. Otrzymał wtedy 34 558 głosów.

10:10

Prawo i Sprawiedliwość o krok od utrzymania kontroli nad Senatem. Ma już zagwarantowanych co najmniej 49 mandatów w 100-osobowym Senacie - tak wynika z obliczeń dziennikarzy RMF FM na podstawie wciąż jeszcze niepełnych danych Państwowej Komisji Wyborczej. Koalicja Obywatelska i pozostałe partie spod znaku anty-PiS mają 40 mandatów. O resztę trwa bój. PiS raczej zachowa więc kontrolę nad izbą wyższą, ale będzie to przewaga niewielka. W nowej kadencji Senatu będzie więc liczyła się żelazna dyscyplina.

09:49

PiS zdobył 45,79 proc. głosów w wyborach do Senatu, KO - 33,90 proc., PSL - 5,49 - proc. - wynika z danych z 82,41 proc. obwodowych komisji wyborczych podanych na stronie PKW.

09:47

Koalicja Obywatelska zdobyła 42,21 proc. w wyborach do Sejmu w Warszawie - wynika z danych opublikowanych na stronie PKW z 78,86 proc. komisji. Pozostałe komitety: PiS - 28,09 proc., SLD - 17,76 proc., Konfederacja - 7,12 proc., a PSL - 4,82 proc.

09:45

Zbigniew Ziobro wygrała pojedynek "jedynek" w Kielcach. Minister sprawiedliwości otrzymał 96 143 głosów - wynika z danych opublikowanych na stronie PKW (84,01 proc. komisji). Bartłomiej Sienkiewicz z Koalicji Obywatelskiej głos oddało 25 172 osób.





09:44

Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak z PiS z ponad 100 tys. głosów prowadzi w okręgu podwarszawskim - wynika z danych opublikowanych na stronie PKW na podstawie danych z 75,64 proc. komisji. Na rzecznika PO Jana Grabca swój głos oddało 43 tys. osób.





09:42

Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz z poparciem 51,90 proc. wygrał wybory w senackim okręgu wyborczym nr 22 w woj. lubuskim. Tak wynika z danych ze wszystkich komisji obwodowych. Tyszkiewicz startował z własnego komitetu.





09:20

PiS zdobył 45,16 proc. głosów w wyborach do Sejmu; KO - 26,10 proc.; SLD - 12,10 proc.; PSL - 8,81 proc. a Konfederacja - 6,71 proc. - wynika z danych z 82,79 proc. obwodowych komisji wyborczych podanych na stronie PKW.

Według danych z 22696 na 27415 obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Sejmu Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 6 473 987 głosów, co daje mu 45,16 proc. poparcia. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni zdobył 3 741 299 głosy - 26,10 proc. poparcia. Na kandydatów Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej zagłosowało 1 734 495 osób, co daje mu 12,10 proc. poparcia.

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskał 1 262 703 i - tym samym - 8,81 proc. poparcia. Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość - 961 567 i 6,71 proc. poparcia.

Pozostałe komitety nie przekroczyły progu wyborczego.

09:13

Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska otrzymała 223 186 głosów - wynika z danych opublikowanych na stronie PKW z 66,49 proc. komisji. Na drugim miejscu znajduje się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, na którego swój głos oddało 140 596 osób. Trzeci wynik uzyskał z list SLD lider Lewicy Razem Adrian Zandberg, na którego swój głos oddało 74 168.

09:12

Premier Mateusz Morawiecki uzyskał w okręgu nr 31 w Katowicach ponad 78,5 tys. głosów poparcia, a jego rywal z KO Borys Budka ponad 61 tys. głosów - wynika z danych PKW z 61,91 proc. komisji wyborczych w tym okręgu. Zgodnie z nimi w tym okręgu zwyciężyło PiS z wynikiem 38,56 proc. Na Koalicję Obywatelską zagłosowało 37,22 proc.

09:07

W wyborach do Senatu - zgodnie z danymi PKW z 71,99 proc. komisji wyborczych - PiS ma 46,19 proc., KO - 33,25 proc., PSL - 5,31 proc. To oznacza, że na ten moment ze wstępnych wyliczeń wynika, że PiS ma 50 mandatów. Bój o Senat do ostatniej chwili rozgrywa się jeszcze na przykład w okręgu podwarszawskim. Tu zażarty pojedynek toczą Danuta Hubner i Jan Żaryn. W Łodzi Marek Markiewicz bije się cały czas z Krzysztofem Kwiatkowskim. Do nowego Senatu raczej nie wejdą na przykład Waldemar Pawlak i Jerzy Wenderlich z SLD oraz Stanisław Kogut - kiedyś z PiS.

08:55

Były poseł PO Stanisław Gawłowski zostanie najprawdopodobniej senatorem z Koszalina w woj. zachodniopomorskim Prowadzi o włos z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofem Nieckarzem. Obu kandydatów dzieli niespełna 350 głosów. To wyniki z 99% komisji wyborczych, więc teoretycznie wszystko może się jeszcze zdarzyć. Gawłowski w wyborach do Senatu wystartował z własnego komitetu. Po tym jak prokuratura postawiła mu zarzuty korupcyjne, polityk nie znalazł się w gronie kandydatów Koalicji Obywatelskiej, choć ta nie wystawiła nikogo przeciwko niemu. Krzysztof Nieckarz jest obecnie radnym sejmiku.

08:31

Koalicja Obywatelska zdobyła 41,55 proc. w wyborach do Sejmu w Warszawie - wynika z danych opublikowanych na stronie PKW z 66,49 proc. komisji. Pozostałe komitety: PiS - 28,79 proc., SLD - 17,68 proc., Konfederacja - 7,26 proc., a PSL - 4,72 proc.

08:27

Kiedy powstanie nowy rząd? Na pierwszym posiedzeniu nowego Sejmu obecny rząd musi złożyć dymisję. Konstytucja przewiduje trzy możliwe kroki wyłonienia rządu po wyborach. W pierwszym dużą rolę odgrywa prezydent, który m.in. desygnuje premiera. Jeśli ta próba zakończyłaby się niepowodzeniem, inicjatywę przejmuje Sejm. Gdyby posłom nie udało się powołać rządu, inicjatywa wraca do prezydenta.

08:15

"Dziękuję wszystkim Polakom, którzy dali kolejny dowód, że potrafimy korzystać z tego święta demokracji, również tym, którzy głosowali na naszych oponentów. Warto podkreślić, że po 1989 roku tak wysokiej frekwencji nie było, i warto też podkreślić, że nie było po 1989 roku partii, która uzyskałaby tak wysoki wynik. Ponieważ funkcjonujemy w oparciu o ordynację D'Hondta, to nawet tak wysoki wynik w tym momencie nie daje 100-procentowej pewności co do tego, że będziemy mogli samodzielnie rządzić" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Joachim Brudziński, szef sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości.

08:07

Senat: Dane PKW z 71,99 proc. komisji wyborczych: PiS - 46,19 proc., KO - 33,25 proc., PSL - 5,31 proc.

08:04

Politycy Prawa i Sprawiedliwości odczuwają niedosyt. Większość analityków PiS-u przewidywała, że Konfederacja nie wejdzie do Sejmu, a wynik partii rządzącej będzie jeszcze lepszy. W najśmielszych przewidywaniach liczyli, że być może uda im się zdobyć 276 mandatów, co mogłoby pozwolić na odrzucenie prezydenckiego weta. Po drugie, nie wierzyli w mariaż ludowców z Kukizem. Według sondażowych wyników mogą oni liczyć na 30 mandatów. "To Kukiz uratował Kosiniaka-Kamysza" - uważa wiceprezes PiS Adam Lipiński. Z kolei Jacek Sasin uważa, że wynik Koalicji Obywatelskiej jest wysoki w stosunku do tego, co jej politycy zaproponowali w kampanii.







07:58

Dane PKW z 71,89 % obwodowych komisji wyborczych: PiS - 45,81%, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska - 25,46%, Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - 11,90%, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - 8,96%, Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość - 6,71%.





07:38

Wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych w Polsce i zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości nie zapowiadają zmian ani w polityce wewnętrznej, ani w stosunkach Warszawy z Wilnem i Brukselą - ocenia w poniedziałek litewska agencja BNS. "Po co zmieniać politykę, która przynosi zwycięstwo" - mówi litewski politolog Ramunas Vilpiszauskas. Zdaniem dziekana nauk politycznych i dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie Szarunasa Liekisa w następstwie wyborów parlamentarnych nie należy spodziewać się zaostrzenia sporu Polski i Unii Europejskiej w kwestii "wdrażania zmian w systemie sprawiedliwości". "W kontekście zachowania się Węgier i stosunków Unii z Turcją, pretensje wobec Polski nie wyglądają poważnie" - zauważa Liekis.

07:21

"Czekamy na oficjalne wyniki wyborów. Jak na razie w moim okręgu wyborczym ścigam pana premiera Morawieckiego. Każdy wynik wyborów przyjmiemy z pokorą" - mówi poranny gość RMF FM Borys Budka z PO. Jak podkreśla, trudno walczy się z całym aparatem partyjnym. "Trzeba wyciągnąć wnioski, żeby w przyszłości wynik był lepszy" - dodaje.



07:15

Zadanie dla nowego rządu? Ochrona zdrowia to najważniejsze wyzwanie - wynika z sondażu IBRiS dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM. Dla 81,2 proc. badanych priorytetowa jest ochrona zdrowia. Kolejną sprawą jest polepszenie jakości edukacji, na którą wskazało 32,1 proc. respondentów oraz sytuacja materialna seniorów - 26,9 proc. 20,6 proc. ankietowanych twierdzi, że nowy rząd powinien zadbać o zwiększenie płac, a 18,5 - ekologię i klimat.

07:10

Czy PiS będzie chciało kontynuacji dla Mateusza Morawieckiego w fotelu szefa rządu? Wszystko w rękach prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Jak zauważa nasz dziennikarz Patryk Michalski, na razie nic nie zapowiada tego, by pozycja Mateusza Morawieckiego mogłaby być zagrożona, ale to domysły, bo żaden polityk PiS, z którym rozmawiał, nie chciał wprost zadeklarować, że nie będzie zmiany premiera. To zadanie zarezerwowane wyłącznie dla prezesa PiS. To nie jest ten etap. Prezes Kaczyński ma strategię ułożoną - powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk. Bliscy współpracownicy Mateusza Morawieckiego, z którymi rozmawiał nasz dziennikarz przed północą, zakładają, że zmiana w fotelu szefa rządu nie nastąpi.

06:52

Wybory do Senatu: Dane PKW z 42,26 proc. komisji wyborczych: PiS zdobył 49,41 proc. głosów w wyborach Senatu, KO - 29,81 proc., PSL - 5,49 proc. - wynika z danych z 42,26 proc. obwodowych komisji wyborczych podanych na stronie PKW. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego.





06:30

PiS zdobył 49,3 proc. głosów w wyborach Sejmu; KO - 22,27 proc.; SLD - 10,88 proc.; PSL - 9,75 proc. a Konfederacja - 6,62 proc. - wynika z danych z 42,22 proc. obwodowych komisji wyborczych podanych na stronie PKW.

PKW opublikowała wyniki wyborów z 42,22 proc. obwodowych komisji wyborczych, w poniedziałek po godz. 6. Nie są to dane nawet z połowy okręgów, ale w przeciwieństwie do exit polls są to już dane oficjalne po przeliczeniu kart z urn, a nie pytań sondażowych.

W większości są to zliczone głosy z południa kraju i ściany wschodniej: Małopolska, Podkarpacie - tam zliczono już głosy z 70 proc. okręgów. Stąd wynik PiS ocierający się o 50 proc.

Dla porównania na drugim biegunie mamy Poznań, gdzie zliczono głosy z 25 proc. obwodów i Kalisz, skąd nie ma ani jednego protokołu.

Z danych PKW opublikowanych po godz. 6:00 wynika także, że pozostałe komitety nie przekroczyły progu wyborczego.