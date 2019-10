PKW podała dane z 42,22 proc. obwodowych komisji wyborczych: Prawo i Sprawiedliwość zyskało 49,30%, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska 22,27%, Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 10,88%, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 9,75%, Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość 6,62%.

06:52

Wybory do Senatu: Dane PKW z 42,26 proc. komisji wyborczych: PiS - 49,41 proc., KO - 29,81 proc., PSL - 5,49 proc.





06:30



PiS zdobył 49,3 proc. głosów w wyborach Sejmu; KO - 22,27 proc.; SLD - 10,88 proc.; PSL - 9,75 proc. a Konfederacja - 6,62 proc. - wynika z danych z 42,22 proc. obwodowych komisji wyborczych podanych na stronie PKW.

PKW opublikowała wyniki wyborów z 42,22 proc. obwodowych komisji wyborczych, w poniedziałek po godz. 6. Nie są to dane nawet z połowy okręgów, ale w przeciwieństwie do exit polls są to już dane oficjalne po przeliczeniu kart z urn, a nie pytań sondażowych.

W większości są to zliczone głosy z południa kraju i ściany wschodniej: Małopolska, Podkarpacie - tam zliczono już głosy z 70 proc. okręgów. Stąd wynik PiS ocierający się o 50 proc.

Dla porównania na drugim biegunie mamy Poznań, gdzie zliczono głosy z 25 proc. obwodów i Kalisz, skąd nie ma ani jednego protokołu.

Z danych PKW opublikowanych po godz. 6:00 wynika także, że pozostałe komitety nie przekroczyły progu wyborczego.





