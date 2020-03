W Polsce odnotowano 884 przypadki zakażenia koronawirusem. 10 osób zmarło. By zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa, rząd wprowadza kolejne ograniczenia dotyczące przemieszczania się Polaków i zachęca do pozostawania w domach. Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje do premiera Mateusza Morawieckiego o udostępnienie darmowego internetu do zdalnego nauczania uczniom i nauczycielom. Kolejne dramatyczne doniesienia napływają z Włoch - tam z powodu koronawirusa zmarło już ponad 6800 osób. Bilans ofiar rośnie też m.in. w Stanach Zjednoczonych, gdzie w ciągu jednej doby odnotowano ponad 100 zgonów.

Według najnowszych danych przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia, w Polsce odnotowano dotąd 884 przypadki zakażenia. 10 chorych zmarło.

19:43

Szwedzka aktywistka klimatyczna Greta Thunberg napisała na Instagramie, że nie została poddana testom na obecność koronawirusa, ale jest wysoce prawdopodobne, że została zakażona. Dodała, że spędziła dwa tygodnie w izolacji.

19:41

Ogarnijcie się - to mówię do rządzących - koniec tego PR-u, tego lansowania się - zaapelował lider Polskiego Stronnictwa Ludowego i kandydat tej partii na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak naprawdę będziecie wykorzystywać do kampanii koronawirusa, to przegra Polska. My zrobimy wszystko, żeby do tego nie dopuścić - zapowiedział.





19:30

40 nowych przypadków koronawirusa w Polsce - informuje resort zdrowia. Potwierdzone przypadki dotyczą: 37 osób z woj. mazowieckiego, 2 osób z woj. lubuskiego i 1 osoby z woj. małopolskiego. Zmarła 10 osoba chora. To 71-letni mężczyzna hospitalizowany w Cieszynie, który był w ciężkim stanie i miał choroby współistniejące.





19:11

Apelujemy, żeby wybory zostały odsunięte i żeby zacząć poważną rozmowę o tym, jakie środki antykryzysowe zastosować - powiedział podczas briefingu w Sejmie kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak.





19:08

Oto infografika podsumowująca nowe ograniczenia ogłoszone dziś przez polski rząd w ramach walki z koronawirusem.





Rządowe ograniczenia wdrożone w ramach walki z koronawirusem / RMF FM / RMF FM





18:56



W Watykanie potwierdzono trzy nowe przypadki zakażenia koronawirusem - poinformował dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni. Dotychczas wiadomo było o jednym przypadku.

Dwa nowe przypadki dotyczą pracowników Muzeów Watykańskich, a jeden potwierdzony został w biurze handlu.

Te cztery osoby zostały umieszczone w prewencyjnej izolacji zanim potwierdzono pozytywnie testy; ich izolacja trwa już ponad dwa tygodnie - wyjaśnił Bruni.

18:48

Od środy obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące kształcenia na odległość. Nauczyciele mają możliwość zdalnego oceniania i klasyfikowania uczniów - informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Czy nauczyciele i rodzice są jednak na zdalne nauczanie przygotowani? Wysłuchaliśmy głosów obu stron.

18:44

Gimnastyka z pewnością będzie potrzebna - słuchałem wystąpienia marszałek Witek, słyszałem też posłów, którzy mają wątpliwości co do tego, czy nie dojdzie do złamania konstytucji - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Wojciech Hermeliński, były przewodniczący PKW, komentując wystąpienie marszałek Witek na temat sposobu przeprowadzenia piątkowych obrad Sejmu. Hermeliński mówi o art. 120 konstytucji, który mówi o tym, że Sejm uchwala ustawy zwykłą większością w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Moim zdaniem nie chodzi tutaj o miejsce, ale o zebranie posłów, jak np. w tej sytuacji - zdalnie - komentuje gość RMF FM. Były przewodniczący PKW komentował również możliwość przeprowadzenia wyborów prezydenckich w obecnej sytuacji - z wieloma obostrzeniami w związku z walką z epidemią - jak komentował, według niego wybory będzie bardzo trudno zorganizować. Przeprowadzenie wyborów w takiej sytuacji, jaka teraz istnieje jest dla mnie niedopuszczalne - ocenił.





18:42

W ciągu minionej doby we Włoszech zmarły 743 osoby zakażone koronawirusem - podała Obrona Cywilna. Choć przez dwa dni liczba zgonów spadała, to dzisiaj ponownie wystrzeliła do góry. Łączy bilans zmarłych w wyniku zakażenia wzrosła tym samym do 6820.





18:38

Tesla - amerykański producent samochodów elektrycznych - dostarczył do Los Angeles tysiąc respiratorów - ogłosił gubernator Kalifornii Gavin Newsom. Według ekspertów, Stanom Zjednoczonym grożą dramatyczne niedobory tych urządzeń w związku z pandemią koronawirusa.





18:36



Policjanci przez megafony apelują do mieszkańców Kielc, żeby zostali w domach. Specjalnie patrole są wysyłane w miejscach, gdzie mogą się gromadzić grupy ludzi.

Karol Macek, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach powiedział PAP, że takie działania zostały ustalone z władzami miasta. Policja będzie wykonywać nowe obowiązki w ramach tzw. patroli ponadnormatywnych, które są finansowane przez samorząd Kielc.

Do tej pory służby ponadnormatywne były przeznaczone na patrole piesze w centrum miasta, okolice przystanków. Teraz zadaniem patroli w radiowozach jest nawoływanie do niegromadzenia się między innymi przed marketami, albo w innych miejscach - wyjaśnił Macek.





17:54

Nauczyciele i rodzice z całej Polski organizują się, żeby zapewnić dzieciom jak najlepsze nauczanie zdalne. Twórcy podcastu EduGadki zorganizowali specjalną dyskusję internetową na temat tego, jak uczyć dzieci w czasach walki z koronawirusem.

17:53

Rząd wprowadził nowe ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. Te dotyczą również uroczystości religijnych. Czy będzie można iść do kościoła w święta wielkanocne?





17:51

Kolejne 87 osób zmarło w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa. Łączna liczba zgonów w tym kraju zwiększyła się do 422 - poinformowało brytyjskie ministerstwo zdrowia. Liczba potwierdzonych przypadków wzrosła z 6650 do 8077.





17:48

Liniom lotniczym w USA coraz mniej opłaca się utrzymywać jakiekolwiek połączenia i skłaniają się do całkowitego wstrzymania lotów. Czekają jednak na decyzje rządu, licząc na lepszą pozycję negocjacyjną w sprawie pomocy finansowej - pisze "Wall Street Journal".



17:32

Premier Indii Narendra Modi w przemówieniu telewizyjnym ogłosił całkowitą blokadę kraju i zakaz opuszczania domów przez 21 dni. Decyzję podjęto, gdy w Indiach liczba zakażeń przekroczyła 500 przypadków i większość stanów wprowadziła prewencyjne nakazy.





17:30

Najwyższy rangą dowódca sił zbrojnych USA gen. Mark Milley ocenił, że biorąc pod uwagę doświadczenia innych państw, epidemia koronawirusa może potrwać do lipca. Szef Pentagonu Mike Esper równiez mówi o przygotowaniach na "kilka miesięcy".





17:25



Trwa ewakuacja pacjentów z oddziału pulmonologicznego Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Powodem jest potwierdzenie koronawirusa u 4 pracowników i jednego pacjenta.

Oddział pulmonologiczny wraz z grupą 13 pacjentów będzie przeniesiony do zamiejscowej placówki szpitala w Obornikach Śląskich. Tam, w warunkach izolatorium, będą dochodzić do zdrowia - usłyszeliśmy od Michała Nowakowskiego, rzecznika prasowego urzędu marszałkowskiego.

Na wyniki testów czeka jeszcze 30 osób z personelu medycznego szpitala - objęto je kwarantanną.





17:18



45 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. "Potwierdzone przypadki dotyczą: 18 osób z woj. łódzkiego, 8 osób z woj. dolnośląskiego, 5 osób z woj. śląskiego, 5 osób z woj. zachodniopomorskiego i 5 osób z woj. małopolskiego, 3 osób z woj. warmińsko-mazurskiego oraz 1 osoby z woj. wielkopolskiego" - podał resort zdrowia.





17:17

Trzeci tydzień w zamkniętych mieszkaniach - są wzloty i upadki, ale musimy być silni - mówi RMF FM Marta Stępień - Polka od blisko 30 lat mieszkająca w Rzymie. Miasto wymarło. Nawet wyprowadzając psa na spacer nie można odejść dalej niż na 100 metrów od domu.





Rzym: Miasto umarło, ale mieszkańcy próbują żyć Krzysztof Kot /RMF FM

17:12

"Mamy kilka pytań do nowych wytycznych narzuconych przez rząd - w końcu to samorządy będą je wprowadzać. Jak praktycznie wyegzekwować limitowanie liczby pasażerów w pojazdach? Na przykład w dwuwagonowych tramwajach? Albo w metrze?" - napisał na Twitterze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.









17:06



Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka przełożył planowaną na początek kwietnia wizytę na Łotwie w związku z epidemią koronawirusa - podała agencja BiełTA, powołując się na służbę prasową białoruskiego prezydenta.





16:55



Deputowani rosyjskiej Dumy Państwowej z rządzącej partii Jedna Rosja zaproponowali o zaostrzenie kar za naruszenie wymogów sanitarno-epidemiologicznych wprowadzonych w ramach walki z koronawirusem, włącznie z karą siedmiu lat pozbawienia wolności.



Za złamanie wymogów, które doprowadziło w wyniku nieostrożności do czyjejś śmierci, bądź też miało na celu umyślne "stworzenie ryzyka masowych zachorowań", groziłaby kara grzywny lub więzienia. Maksymalna wysokość grzywny sięgnęłaby 2 mln rubli (25,4 tys. USD). Kara pozbawienia wolności wynosiłaby maksymalnie pięć lat. Wzrosłaby do siedmiu, gdyby w wyniku złamania wymogów zmarły co najmniej dwie osoby.







16:52



Zrobienie testów na obecność koronawirusa wszystkim mieszkańcom Lombardii trwałoby 4-5 lat - powiedział szef władz tego włoskiego regionu, Attilio Fontana. W ten sposób wykluczył możliwość poddania wszystkich takim badaniom.





16:35

Ponad 100 osób zakażonych koronawirusem zmarło w poniedziałek w Stanach Zjednoczonych. To najgorszy dzienny bilans w tym kraju. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzega, że Ameryka może być kolejnym epicentrum epidemii.

16:31

Brytyjczycy przyzwyczajają się do nowych obostrzeń wprowadzonych przez rząd Borisa Johnsona. Premier polecił rodakom, by nie wychodzili z domów. To już nie jest prośba, tylko kategoryczny nakaz związany ze strategia walki z koronawirusem.

16:28

Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje do premiera Mateusza Morawieckiego o udostępnienie darmowego internetu do zdalnego nauczania uczniom i nauczycielom. "Z powodu koronawirusa polska szkoła w ciągu tygodnia przeniosła się z klas do internetu. To była pierwsza lekcja zdalnego kształcenia na dużą skalę dla nas wszystkich - uczniów i nauczycieli, a także rodziców. Mogła się ona wydarzyć tylko dzięki kreatywności nauczycieli i zaangażowaniu rodziców, mimo że zostaliśmy pozostawieni sami sobie" - napisał szef ZNP Sławomir Broniarz.





16:05



Apteki posiadające izby recepturowe do przygotowywania leków, mogą zrobić roztwór antyseptyczny do stosowania na skórę na bazie spirytusu konsumpcyjnego - poinformował Główny Inspektor Farmaceutyczny Paweł Piotrowski. Dopuszczone jest użycie spirytusu rektyfikowanego o zawartości 95 proc. alkoholu etylowego, który został legalnie wprowadzony do obrotu i ma udokumentowane pochodzenie.





15:57

Obecna sytuacja epidemiczna we Francji jako bardzo poważna, nie widać jeszcze pozytywnych efektów kwarantanny - uważa ekspert medyczny dr William Dab. Ocenia, że liczba obecnie zakażonych Covid-19 Francuzów może wynosić nawet 2 miliony.

"Ten tydzień jest najgorszy od początku epidemii, choć jesteśmy daleko od jej szczytu" - uważa Dab, cytowany przez telewizję BFM TV.

Prognozuje on, że w tym tygodniu liczba zarażonych sięgnie we Francji 55 tys., a zgonów - 2 tys.

15:50

Pentagon poinformował, że liczba amerykańskich żołnierzy zakażonych koronawirusem wzrosła do 174, ponadto Covid-19 zdiagnozowano u 59 pracowników cywilnych resortu obrony USA, 61 członków rodzin wojskowych oraz 27 podwykonawców.

Ogólna liczba chorych na Covid-19 w USA, przekroczyła we wtorek 42,1 tys. Zmarły 554 osoby. Najgorsza sytuacja panuje w stanie Nowy Jork.

15:43

W Hiszpanii przybywa osób chorych na Covid-19, które uciekają ze szpitali. Służby wskazują też na rosnącą liczbę wystawianych kar za nieprzestrzeganie wprowadzonego 15 marca stanu zagrożenia epidemicznego. Od początku kwarantanny liczba wystawianych w ciągu dnia mandatów zwiększyła się trzykrotnie, do ponad 1 tys. Około 60 proc. ukaranych to mieszkańcy regionu Madrytu, gdzie zmarło już 1535 osób, a 12,3 tys. jest zakażonych.





15:40

W Holandii w ciągu ostatniej doby na Covid-19 zmarły kolejne 63 osoby, w sumie odnotowano 276 ofiar śmiertelnych. Liczba nowych przypadków koronawirusa wynosi 811, a ogółem zakażonych zostało 5560 osób.





15:39

"To jedyna racjonalna decyzja. Musimy teraz zmierzyć się z szeregiem jej konsekwencji"- tak decyzję o przełożeniu Igrzysk Olimpijskich na przyszły rok komentuje w rozmowie z RMF FM prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki. Igrzyska w Tokio odbędą się w 2021 roku.

15:30

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada, że pod koniec marca Centralna Komisja Egzaminacyjna przeprowadzi przez internet próbne egzaminy ósmoklasisty. Kilka dni później zaczną się próbne matury zorganizowane także przez internet - dowiedział się reporter RMF FM Grzegorz Kwolek.









15:27

Psycholog o epidemii: Znajdźmy codziennie czas na małą przyjemność. "Spokój i dokładny plan sprawią, że łatwiej będzie nam spędzać więcej czasu w domu" - podpowiada w rozmowie z RMF FM psycholog Dorota Minta.

ROZMOWĘ Z PSYCHOLOG O TYM, JAK PRZETRWAĆ KWARANTANNĘ ZNAJDZIECIE <<< TUTAJ >>>





15:19

Komisja Europejska zgodziła się na dopłaty z unijnych pieniędzy Europejskiego Funduszu Społecznego do wynagrodzeń dla polskich pracowników firm, które ucierpiały z powodu koronawirusa - ustaliła dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska- Borginon. "Udało nam się wynegocjować z Komisją Europejską odpowiednie wsparcie" - potwierdziła nam minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.



14:56

Prezydium Sejmu przyjęło uchwałę o zmianie regulaminu Izby na czas epidemii. Na sali plenarnej będzie ograniczona liczba posłów - przedstawiciele każdego klubu; pozostali posłowie będą mogli brać udział w posiedzeniu Sejmu zdalnie.

14:54

Węgierski Wizz Air w związku z pandemią koronawirusa, zamyka wszystkie bazy operacyjne w Polsce. Ich ponowne otwarcie ma nastąpić 1 maja. Przewoźnik ma pięć baz operacyjnych: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu.

14:52

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dokonała kolejnego zakupu na rzecz walki z koronawirusem. Fundacja zamówiła 157 kardiomonitorów, które na oddziały intensywnej terapii trafią do końca kwietnia - przeznaczyła na ten zakup 4,3 mln zł.





14:51

Egipskie władze zapowiedziały wprowadzenie od środy godziny policyjnej. W myśl nowych restrykcji od godz. 19 do godz. 6 rano nie będzie można wyjść z domu. Ograniczenia mają obowiązywać przez 14 dni i mają zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa.



14:45

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w związku z kolejnymi obostrzeniami epidemicznymi, będą zamykane sądy i urzędy państwowe.

"Apelujemy jeszcze raz do przedsiębiorców, właścicieli firm, wszystkich którzy odpowiadają za organizację pracy w firmach - do managerów, dyrektorów, o wdrażanie rozwiązań zdalnych - telepracy, pracy z domu, tam, gdzie jest to tylko możliwe" - dodał.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski apelował, by włodarze miast tak zorganizowali transport publiczny, żeby w jednym autobusie, w jednym tramwaju zajęte było tylko co drugie miejsce.

14:41

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 25 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Łącznie w Polsce choruje 799 osób.

14:18

Głos dzwonu Zygmunt rozlegnie się w środę w samo południe. Jego bicie będzie towarzyszyć modlitwie odmawianej w związku z pandemią COVID-19, o którą wiernych poprosił papież Franciszek.

Zygmunt - ufundowany przez króla Zygmunta Starego - bije zawsze podczas świąt kościelnych, największych uroczystości kościelnych i w najważniejszych dla Polaków chwilach.

14:14

Czterech żołnierzy biorących udział w prowadzonej przez NATO w Afganistanie operacji Resolute Support jest zainfekowanych koronawirusem.

Są to pierwsze przypadki zakażeń wykryte wśród personelu tej natowskiej misji.

Zdiagnozowani żołnierze niedawno przylecieli do Afganistanu i zaczęli wykazywać objawy charakterystyczne dla Covid-19, gdy przebywali w ośrodku wykonującym badania przesiewowe.

W oświadczeniu misji NATO nie podano obywatelstwa zakażonych







14:10

Rząd nadal uważa, że nie ma powodu, żeby wybory prezydenckie lub egzaminy maturalne nie odbyły się w planowanych terminach.

Premier Mateusz Morawieck jest przekonany, że po Wielkanocy będzie możliwy powrót do pracy.

Chcemy, żeby się odbyły egzaminy maturalne, egzaminy ósmoklasisty, żeby życie wróciło do pewnej "nowej normalności" - powiedział.

14:04

Nowe zasady ograniczające przemieszczanie się i zgromadzenia dotyczą również obrzędów liturgicznych, m.in. mszy świętych, pogrzebów czy ślubów - będzie w nich mogło uczestniczyć najwyżej pięć osób - zapowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Zaznaczył, że do tego limitu nie wlicza się osób sprawujących te obrzędy - kapłanów, czy np. osób z zakładów pogrzebowych.





13:58

To już oficjalne: igrzyska olimpijskie w Tokio przełożone na 2021 rok. Przełożenie igrzysk w Tokio jest sytuacją bezprecedensową w historii olimpijskiej rywalizacji. W przeszłości pięć edycji największej sportowej imprezy globu odwołano, ale nigdy wcześniej nie zmieniono ich daty. Przeprowadzenie igrzysk do tej pory zawsze uniemożliwiały działania zbrojne. Przyczyną odwołania letnich igrzysk w 1916 roku oraz letnich i zimowych w 1940 i 1944 roku były - odpowiednio - I i II wojna światowa.





13:53

Zakaz zgromadzeń powyżej dwóch osób nie dotyczy rodzin - wyjaśniał minister zdrowia Łukasz Szumowski. Podkreślił, że policja będzie kontrolowała zgodność zachowania Polaków z nowym rozporządzeniem ws. koronawirusa.

13:51

Doszliśmy do poziomu ok. trzech tysięcy testów na obecność koronawirusa na dobę; rozdysponowaliśmy już 100 tys. testów, które były w laboratoriach - poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zapewnił, że w Polsce nie zabraknie testów na koronawirusa.







13:43

Igrzyska w Tokio odbędą się w 2021 roku - to już właściwie pewne. Propozycję przedstawioną przez japońskiego premiera Shinzo Abe zaakceptował przewodniczący MKOl-u Tomas Bach.





13:36

Premier zapowiedział ograniczenia dotyczące poruszania się w komunikacji publicznej. W tramwaju czy autobusie, we wszystkich środkach komunikacji publicznej nie może być tłoku, musi być dystans - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu apelował, aby zostawić te środki komunikacji dla osób, które muszą udać się do swojego zakładu pracy.







13:32

"Takie sytuacje niezbędne, jak wyprowadzenie psa, czy po prostu przejście się - oczywiście są dla naszego zdrowia psychicznego również potrzebne - to nie oznacza, że mamy się gromadzić na placach, to nie oznacza, że mamy iść na plac zabaw z dziećmi, to nie oznacza, że mamy pójść na bulwary i wspólnie grillować ze znajomymi" - mówił minister zdrowia na konferencji prasowej.

Łukasz Szumowski apelował o rozsądek, który pozwoli uratować życie naszych bliskich, ale też zdrowie i życie medyków, którzy są "na pierwszej linii frontu".

13:31

Premier Morawiecki przyznał, że "wirus krępuje nasze życie". "Ale my musimy dalej ograniczać jeszcze możliwe zgromadzenia - do właściwie absolutnego minimum. Nie powinny więcej niż dwie osoby poruszać się" - zaznaczył.

13:29

Premier Słowacji Igor Matovicz ogłosił zakaz wychodzenia z domów bez maseczek ochronnych i zawieszenie bezpłatnych przejazdów pociągami dla uczniów. W niedzielę sklepy, które mogą działać, będą zamknięte. Dzień wolny ma być wykorzystany m.in. na dezynfekcję.

13:28

W laboratoriach w Polsce przebadano dotąd 22,898 tys. próbek pod kątem wykrycia koronawirusa. W ciągu doby wykonano ponad 2,8 tys. testów.

Zakażenie koronawirusem potwierdzono dotychczas u 774 osób, z których 9 zmarło.





13:25

Jeżeli nie ograniczymy zgromadzeń do zera, nie ograniczymy wyjść z domu praktycznie do zera, nie uda nam się uratować ludzkich żyć - apelował do Polaków minister zdrowia Łukasz Szumowski.





13:20



Polacy mają zostać w domach. Poza wyjściem do sklepu, apteki, wyprowadzeniem psa na spacer - wyjaśniał premier Mateusz Morawiecki na trwającej wciąż konferencji prasowej.

Podejmujemy te decyzje, by kupić sobie czas, przygotować szpitale - dodał.

13:11

Wprowadzamy ograniczenia w przemieszczaniu się, będą one dotyczyć każdego z nas - oświadczył premier Mateusz Morawiecki.





13:06

Zamknięcie targowisk, zezwolenie tylko na niezbędne wizyty lekarskie oraz podwyższenie kar finansowych i nawet do 6 miesięcy pozbawienia wolności za złamanie nowych przepisów to obowiązujące od wtorku zasady kwarantanny wprowadzonej we Francji 17 marca.

"Wielu naszych obywateli chciałoby, aby wróciły dawne czasy, normalność. Tak nie stanie się jutro. Kwarantanna może obowiązywać jeszcze kilka tygodni" - mówił w stacji TF1 premier Edouard Philippe.

13:04

Rząd Portugalii skierował na ulice miast żołnierzy w związku z epidemią koronawirusa. W pierwszej kolejności będą oni pomagać osobom bezdomnym oraz dezynfekować miejsca publiczne oraz domy spokojnej starości, w których stwierdzono ognisko koronawirusa.

13:00

Trwa konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Łukasz Szumowskiego. Premier zapowiedział wdrożenie kolejnych ograniczeń.



12:58

Jest szansa na większą liczbę testów wykrywających koronawirusa u lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. To na ich badaniu chce się skupić warszawskie laboratorium Warsaw Genomics, które za pieniądze sponsorów kupiło testy i jest gotowe robić 1000 badań dziennie. "Na razie robimy mniej niż możemy" - mówi nam dr Anna Wójcicka, współzałożycielka firmy.





12:56

O 122, do 1934 zwiększyła się w ciągu ostatniej doby w Iranie liczba zgonów spowodowanych Covid-19; odnotowano też 1762 nowe przypadki zakażeń, łącznie jest ich już 24 811 - poinformował rzecznik ministerstwa zdrowia tego kraju Kijanusz Dżahanpur.



Według danych Światowej Organizacji Zdrowia Iran pozostaje największym ośrodkiem pandemii koronawirusa na całym Bliskim Wschodzie. Więcej przypadków zakażeń wykryto jedynie w Chinach, we Włoszech, USA, Hiszpanii i w Niemczech.

12:55

Najsłabsi rezydenci belgijskich domów opieki, którzy zakażą się koronawirusem, nie będą hospitalizowani. Przewiduje to dyrektywa tamtejszego Towarzystwa Gerontologii i Geriatrii, o której piszą dzienniki "De Tijd" i "De Morgen".



12:53

Szef MSZ Włoch Luigi Di Maio powiedział, że jego kraj "zainwestował w przyjaźń z Chinami i Rosją" w związku z koronawirusem. I zrobiliśmy dobrze biorąc pod uwagę pomoc, jakiej nam udzielają. Dyplomacja ratuje życie - dodał w wywiadzie dla dziennika "Il Fatto Quotidiano".



W opublikowanej rozmowie Di Maio wymienił też Stany Zjednoczone jako sojusznika Włoch.



Przypomniał, że Rosja przysłała dziewięć samolotów ze sprzętem medycznym i lekarzami. Wcześniej Chiny przysłały dwa samoloty z pomocą i ekspertami do walki z epidemią koronawirusa.



Odnosząc się do epidemii i decyzji o rygorystycznych krokach wprowadzonych przez rząd minister spraw zagranicznych stwierdził: "To kryzys bez precedensu". Włochy potrzebują stu milionów maseczek miesięcznie i 10 tysięcy respiratorów - wyjaśnił.

12:48

526 nowych zakażeń koronawirusem i 34 spowodowane nim zgony stwierdzono w Belgii w ciągu ostatniej doby - poinformowały władze tego kraju. "Jesteśmy w środku pandemii" - powiedział rzecznik belgijskiego centrum kryzysowego Benoit Ramacker.



Nie do przyjęcia jest fakt, że niektórzy ludzie nie rozumieją tych specjalnych środków (wprowadzonych przez państwo ograniczeń mających przeciwdziałać epidemii - PAP) i uważają to za alternatywne wakacje. Teraz nie czas na aperitif z sąsiadami - podkreślił Ramacker cytowany przez dziennik "Le Soir".



Łączna liczba osób w Belgii, u których stwierdzono do tej pory występowanie SARS-CoV-2, wynosi 4269. W całym kraju z powodu Covid-19 zmarły w sumie 122 osoby; większość z nich miała powyżej 65 lat.

12:45

14 osób zmarło w Hiszpanii w ciągu ostatnich 24 godzin z powodu koronawirusa. Łączna liczba zgonów po zakażeniu SARS-CoV-2 wzrosła tym samym do 2696 - poinformował rząd. Liczba infekcji wzrosła w tym czasie o więcej niż 6,5 tys., do ponad 39,7 tys.



Z danych rządu Hiszpanii wynika, że w ciągu minionej doby nastąpił też drastyczny wzrost liczby zakażeń koronawirusem.



Również we wtorek ministerstwo obrony w Madrycie ujawniło, że w związku z nasilającą się pandemią koronawirusa siły zbrojne Hiszpanii będą wytwarzać leki na potrzeby obywateli. W pierwszej kolejności produkowany będzie paracetamol oraz środki antywirusowe.



Pułkownik Antonio Juberias z departamentu medycznego hiszpańskich sił zbrojnych ujawnił, że laboratoria wojskowe rozpoczynają produkcję farmaceutyków z obawy o ich braki na krajowym rynku. Przypomniał, że już w przeszłości, m.in. w 2006 r., hiszpańska armia tymczasowo wyrabiała leki skierowane do powszechnego obrotu.

12:32

Minister zdrowia Czech Adam Vojtiech poinformował o śmierci drugiego w kraju pacjenta zakażonego koronawirusem. 45-letni mężczyzna był chory na raka i koronawirus pogorszył jego stan - napisał Vojtiech na Twitterze.



Zmarły trafił do szpitala w Hawierzowie na Zaolziu w minioną środę. Był leczony na oddziale zakaźnym przeznaczonym dla pacjentów z Covid-19. Zakażenie koronawirusem niestety przyspieszyło jego śmierć - powiedziała rzeczniczka szpitala Irma Kaniova.

12:29

Słowaccy ratownicy mają nie lada problem. 53-letni mężczyzna, który miał być na kwarantannie, poszedł w góry i zginął. Teraz nie wiadomo, jak przetransportować jego ciało.



12:27

W chińskim mieście Wuhan wciąż wykrywa się bezobjawowe przypadki zakażenia koronawirusem, ale nie są włączane do oficjalnej liczby infekcji - ustalił portal Caixin. Stacja RTHK twierdzi zaś, że mieszkańcom odmawia się możliwości badania, by nie psuć statystyk.



W Wuhanie, pierwotnym ognisku pandemii koronawirusa, 18 marca po raz pierwszy nie zgłoszono żadnego nowego potwierdzonego przypadku zakażenia. Od tamtej pory państwowa komisja zdrowia poinformowała tylko o jednym nowym przypadku, który potwierdzono w poniedziałek.



Chiński portal Caixin podał jednak, powołując się na anonimowe źródło w miejskim zespole kontroli chorób zakaźnych, że w Wuhanie codziennie kilka lub kilkanaście testów na obecność wirusa wciąż daje wynik dodatni. Osoby te nie są jednak wliczane do oficjalnej liczby potwierdzonych zakażeń, ponieważ nie mają objawów choroby.



Publiczna hongkońska stacja RTHK twierdzi natomiast, powołując się na kilku mieszkańców Wuhanu, że szpitale w mieście odmawiają ludziom możliwości badania na koronawirusa, by nie psuć oficjalnych statystyk. Jeden z cytowanych przez stację wolontariuszy określił to jako "kurację polityczną, a nie medyczną".

12:17

Premier Japonii zaproponował szefowi MKOl przełożenie igrzysk olimpijskich w Tokio na 2021 rok. Taką informację przekazała japońska telewizja.



12:13

Naukowcy ze szkoły medycznej Duke-NUS w Singapurze twierdzą, że opracowali sposób śledzenia zmian genetycznych wywoływanych przez szczepionki przeciw koronawirusowi, co skraca ich testowanie z wymaganych zwykle miesięcy do kilku dni - pisze Reuters.



Nowa metoda pozwala na ocenę zmian wywołanych przez potencjalne szczepionki dostarczone przez Arcturus Therapeutics, amerykańską firmę biotechnologiczną, z którą szkoła nawiązała współpracę, i pozwala naukowcom określić ich skuteczność oraz skutki uboczne, zamiast polegać wyłącznie na odpowiedziach osób, którzy je otrzymają.



Można poznać sposób, w jaki zmieniają się geny - które geny są włączane, a które wyłączane - wyjaśnił zastępca dyrektora programu chorób zakaźnych w Duke-NUS, Ooi Eng Eong, i zapowiedział, że testowanie szczepionek na myszach ma rozpocząć się za około tydzień, a próby na ludziach spodziewane są w drugiej połowie roku.



12:10

51 pracowników Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc przy ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu zostało poddanych kwarantannie. U jednego z pacjentów wykryto koronawirusa.

Jak zaznacza rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Michał Nowakowski, placówka funkcjonuje normalnie. Został tam skierowany inny personel. W ciągu najbliższych dni, po otrzymaniu negatywnych wyników badań na obecność koronawirusa, osoby z tego personelu będą wracały na oddział - powiedział Nowakowski

12:01

Czeski rząd zaproponował konkretną pomoc dla tamtejszych firm dotkniętych epidemią koronawirusa. Państwo dopłaci od 50 do 80 procent wysokości wynagrodzeń ich pracowników. Czesi chcą w ten sposób zapobiec zwolnieniom. Rząd przedłużył jednocześnie do 1 kwietnia wszystkie ograniczenia dotyczące zamkniętych szkół, części sklepów i obowiązku zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczek, chust lub szalików.



11:57

Kolektyw Rebel Babel Ensemble, pod przewodnictwem L.U.C, udostępnił w sieci swój nowy projekt. Wzięło udział prawie stu muzyków z Europy i USA. Polscy artyści dają koncerty on-line opatrzone #zostanwdomu, zagraniczni prowadzą akcję #TogetherAtHome Concert.



11:43

Poczta Polska wstrzymuje doręczanie korespondencji pod adresy, gdzie przebywają osoby objęte kwarantanną. Do czasu jej zakończenia przesyłki będą przechowywane w placówkach pocztowych, a dostarczone dopiero później - poinformowała rzeczniczka Poczty Justyna Siwek.



Siwek wyjaśniła, że osoby objęte kwarantanną nie muszą tego faktu zgłaszać Poczcie Polskiej. Spółka otrzymuje ich adresy na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. ogłoszenia na obszarze Polski stanu epidemii.



Przedstawicielka Poczty zapewniła, że wprowadzono też szczególne procedury dotyczące wypłat rent i emerytur dla osób w kwarantannie. Emerytury są komisyjnie przygotowane do wypłaty w placówce pocztowej i wkładane do tzw. bezpiecznych kopert, które następnie są doręczane pod wskazany adres przy zastosowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa - poinformowała.

11:39

Brytyjska rodzina królewska jeszcze nigdy nie była tak rozdzielona, jak teraz w czasie walki z koronawirusem - pisze dziennik "Daily Mail". Królowa Elżbieta II z mężem księciem Filipem poddali się izolacji. Są na zamku w Windsorze z kilkoma najbliższymi pracownikami i oglądają telewizję. Jej syn - książę Karol z żoną Kamilą zamieszkał w Birkhall w Szkocji, a wnuk monarchini - książę William z księżną Kate i dziećmi wyjechał do Norfolk.





11:36

Londynie, weź się w garść - pisze "Daily Mail". Dziennik zauważa, że w pierwszy dzień po wprowadzeniu przez premiera Borisa Johnsona drakońskich ograniczeń związanych z walką z koronawirusem w metrze, pociągach i autobusach tłok był równie wielki, jak w poprzednich dniach.



11:34

Nie trzeba było długo czekać od pierwszych obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa, by w sieci zaczęły pojawiać się pierwsze artystyczne efekty pracy muzyków, kabareciarzy, pisarzy czy aktorów w warunkach domowej izolacji. Artyści to jedna z najbardziej dotkniętych grup zakazami zgromadzeń. W jeden dzień odwołano praktycznie wszystkie imprezy kulturalne, które są dla nich źródłem dochodów. Jednym z pierwszych zespołów, który nagrał w tych warunkach nowy klip są "Poparzeni Kawą Trzy".



11:30

Mamy podejrzenie koronawirusa na kardiologii, dlatego wdrożyliśmy wszystkie procedury - pacjent został odizolowany, a lekarze nie mogą opuszczać placówki do czasu otrzymania wyników testów - powiedział na konferencji prasowej dyrektor szpitala w Ostrowie Wlkp. Dariusz Bierła.



Jeśli wynik będzie negatywny, to wówczas pacjent oraz personel będą mogli wyjść ze szpitala - poinformował Bierła.



Chodzi o 56-letniego pacjenta, który mógł zakazić się koronawirusem od pielęgniarki pracującej w Dolnośląskim Centrum Chorób Serca we Wrocławiu, gdzie wcześniej przebywał. Został przetransportowany z Wrocławia do Ostrowa Wlkp., gdzie wykonano mu zabieg kardiochirurgiczny.



Dyrekcja z Wrocławia przekazała nam, że u jednej z wrocławskich pielęgniarek stwierdzono obecność koronawirusa. Miała ona kontakt z pacjentem z Ostrowa Wlkp. Natychmiast wdrożyliśmy procedury, pobrano od mężczyzny wymaz do badań i został on odizolowany. Pacjent jest w stanie dobrym i nie ma żadnych objawów - poinformował Bierła.

11:26

Na razie zakaz niedzielnego handlu nie zostanie zniesiony. Jak ustalili dziennikarze RMF FM, wbrew prośbom przedsiębiorców, w projekcie kryzysowej specustawy nie będzie przyzwolenia na czasowe otwieranie sklepów w niedziele.



11:13

Dziennikarze RMF FM ujawniają szczegóły zdalnego udziału posłów w pracach Sejmu. Decyzję o przeprowadzeniu obrad z udziałem posłów przebywających poza Sejmem miałby prawo podjąć Marszałek Sejmu. Umożliwienie zdalnego udziału w obradach na wniosek posłów należałoby do Kancelarii Sejmu. Używane do tego urządzenia powinny gwarantować możliwość identyfikacji posłów, którzy z nich korzystają - takie przepisy chce wprowadzić do Regulaminu Sejmu Marszałek Elżbieta Witek.



11:06

Zamknięty Szpitalny Oddział Ratunkowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Pogotowie przywiozło tam pacjenta z podejrzeniem koronawirusa. Placówka czeka na wynik testu, który powinny być znany wczesnym popołudniem.



SOR będzie nieczynny co najmniej do godz. 13.00.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku należy do największych placówek ochrony zdrowia w woj. śląskim.

11:03

Minister gospodarki i finansów Francji Bruno Le Maire poinformował, że rząd opracował listę firm, które mogą potrzebować pomocy od państwa - od zastrzyku kapitału po całkowitą nacjonalizację. Porównał obecną sytuację gospodarczą do tej z czasów Wielkiego Kryzysu.





10:58

Zakażony koronawirusem 17-latek miał nietypowe objawy - zaburzenia zmysłów smaku i węchu - poinformował dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim Andrzej Biliński.





10:30

Zmarła dziewiąta osoba zarażona koronawirusem. To 68-letni ksiądz leczony w szpitalu w Puławach. Jest też 8 nowych potwierdzonych zakażeń.



Zmarły to proboszcz parafii w Białopolu (Lubelskie) ks. Henryk Borzęcki. Trafił początkowo do szpitala w Chełmie z powodu problemów z oddychaniem. 18 marca wykryto u niego koronawirusa i przewieziono go do szpitala zakaźnego w Puławach.



Równocześnie Ministerstwo Zdrowia podało, że 8 nowych potwierdzonych przypadków dotyczy: 7 osób z woj. podkarpackiego i 1 osoby z woj. warmińsko-mazurskiego.







10:26

W Człuchowie w woj. pomorskim zatrzymano dwóch młodych mężczyzn, którzy złamali kwarantannę. Jednego policjanci zatrzymali już kolejny raz, a drugi tłumaczył, że poszedł na piwo z kolegami. Za złamanie kwarantanny grozi obecnie nawet 30 tysięcy złotych grzywny.





10:14

Archidiecezja Łódzka w trosce o osoby, które w trudnym czasie związanym z epidemią koronawirusa potrzebują wewnętrznego wsparcia, uruchomi telefon Wsparcia Duchowego. Za jego pośrednictwem wierni będą mogli porozmawiać z księżmi i uzyskać taką pomoc.



10:23

50 polskich turystów, którzy spędzili 14 dni w kwarantannie w hotelu na Cyprze Północnym, wyleciało rano do Niemiec. Z lotniska w Dreźnie zabierze ich do Polski autokar. W kraju będą musieli przebyć kolejną kwarantannę, tym razem we własnych domach.



Samolot wyleciał z Ercan o godzinie 6 czasu cypryjskiego (godz. 5 w Polsce - PAP). Na jego pokładzie znajdowało się w sumie 110 pasażerów - powiedział PAP Serhat Ozcelik, dyrektor lotniska Ercan w Tureckiej Republice Cypru Północnego (TRCP).



Dodał, że we wtorek z Ercan wylecą jeszcze co najmniej dwa samoloty ewakuujące turystów z pięciogwiazdkowego hotelu Salamis Bay Conti, w którym przebywali Polacy. Jeden poleci do Stuttgartu, a drugi do Hanoweru. Organizowany jest też samolot do Szwecji.





10:07

4-gwiazdkowy hotel "Grand Hotel Sonnenbichl" w Garmisch-Partenkirchen w Bawarii został zamknięty z powodu epidemii koronawirusa. Oficjalnie. Nieoficjalnie niemiecki "Bild" donosi, że budynek luksusowego hotelu jest do dyspozycji króla Tajlandii Maha Vajiralongkorna. On i jego świta są tam na kwarantannie.



10:00

Problemy z funkcjonowaniem szpitala wojewódzkiego im. Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Zamknięty jest Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz cztery inne oddziały. Wszystko z powodu dwójki pacjentów, u których potwierdzono koronawirusa. SOR będzie zamknięty jeszcze przez kilka godzin, jest dezynfekowany - powiedział reporterowi RMF FM dyrektor Krzysztof Skubis. Zamknięte są interna z gastrologią, neurologia i sąsiadujące z nimi alergologia oraz onkologia.





09:41

Piłkarze Bayernu Monachium dołączyli do kilku innych klubów niemieckiej ekstraklasy, które zdecydowały o obniżeniu pensji w związku z kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa. Rada drużyny mistrza kraju zgodziła się na zmniejszenie wynagrodzenia o 20 proc.





09:34

Tony Estanguet, szef Komitetu Organizacyjnego igrzysk, które mają się odbyć w 2024 roku w Paryżu, uważa, że przełożenie tegorocznej olimpijskiej rywalizacji w Tokio jest bardziej niż prawdopodobne. Dziś najważniejsze jest zdrowie - podkreślił na antenie francuskiego radia.

Igrzyska nie są teraz najważniejsze, priorytetem jest zdrowie. Świat sportu musi mieć swój wkład w międzynarodową solidarność, która służy walce z pandemią koronawirusa - zaznaczył Estanguet, który jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl),

W niedzielę MKOl po raz pierwszy oficjalnie przyznał, że rozważy różne scenariusze dot. przełożenia igrzysk, które zgodnie z planem miałyby się rozpocząć 24 lipca. Na podjęcie ostatecznej decyzji władze ruchu olimpijskiego dały sobie cztery tygodnie, ale we wtorek pojawiły się informacje - w oparciu o źródła w MKOl - że to kwestia najbliższych dni.





09:24

"Respirator ostatniej szansy", czyli sprzęt wspomagający oddychanie, zaprojektowali inżynierowie jednej z krakowskich firm. Zastrzegają, że nie zastąpi on profesjonalnego urządzenia. Może być jednak pomocny w krajach, w których sytuacja w służbie zdrowia jest trudna.



Zespół polskich inżynierów opracował i udostępnił za darmo projekt urządzenia wspomagającego oddychanie, które może być wydrukowane na drukarce 3D. Łączny koszt komponentów VentilAid, stworzonego przez krakowską firmę Urbicum, wynosi ok. 200 zł.





09:21

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomniało na Twitterze o przelotach do Polski zaplanowanych na dziś w ramach akcji "Lot do Domu".



We wtorek planowane są loty z Bergen i Tromso (Norwegia), Brukseli (Belgia), Cancun (Meksyk), Denpasar (Bali), Dubaju (ZEA), Dublina (Irlandia), Kapsztadu (RPA), Larnaki (Cypr), Londynu (Wielka Brytania), Rio de Janeiro (Brazylia) i z Varadero (Kuba).



Na loty z Kapsztadu, Bergen, Larnaki i Brukseli są jeszcze miejsca - wynika ze strony prowadzącego te przeloty LOT-u.



Za powrót do Polski podróżujący płacą zryczałtowaną stawkę - od 400 do 800 zł w granicach Europy i 1600-2400 zł za przelot dalekiego zasięgu. Pozostałą kwotę dopłaca LOT-owi polski rząd.



09:15

Podczas wczorajszego posiedzenia prezydenckiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego doszło do kłótni między przedstawicielami PiS a opozycją w sprawie trybu prac nad pakietem pomocowym związanym z koronawirusem - dowiedział się Onet.



09:11

Na jedynym otwartym na Podkarpaciu przejściu granicznym z Ukrainą w Korczowej we wtorek rano kierowcy tirów na wyjazd z Polski czekają 11 godzin, a 35 na wjazd do naszego kraju.



W ciągu ostatniej doby oczekiwanie na wyjazd z Polski skróciło się o kilkanaście godzin. Jest to wynikiem uruchomienia w poniedziałek wieczorem w Korczowej dodatkowego pasa odpraw dla samochodów ciężarowych - mówi rzeczniczka prasowa Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Elżbieta Pikor.



Bez zmian w porównaniu z dniami poprzednimi pozostaje czas oczekiwania tirów na wjazd z Ukrainy do Polski.



Minionej doby w Korczowej odprawionych zostało 2788 osób. Z tej liczby do Polski wjechało 475 osób - mówiła Pikor.



Dodała, że ruch towarowy, który odbywał się normalnie przez kilka przejść granicznych, teraz musi być prowadzony przez jedno przejście. Pozostałe podkarpackie przejścia graniczne z Ukrainą: Medyka (ruch drogowy, pieszy i kolejowy), Budomierz i Krościenko są nieczynne.

09:08

W ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej w poniedziałek skontrolowano 30,6 tys. osób wjeżdżających do Polski, w tym 25 tys. na granicy wewnętrznej - z krajami UE - poinformowała Straż Graniczna.



09:01

"Zwolnienie z części KRUS jest tylko jednym z elementów tego pakietu. Drugim jest to świadczenie, które otrzymują ludzie w ZUS-ie, czyli zasiłek opiekuńczy dla dzieci. W nocy trwały jeszcze ustalenia, jak go zapisać. Rolnicy mają oddzielny system zabezpieczenia społecznego. To jest system korzystniejszy, on jest związany z mniejszymi składkami, ale również z mniejszymi środkami, które są w tym systemie" - powiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski w Porannej rozmowie w RMF FM pytany o to, czy zwolnienie rolników z części składki KRUS na drugi kwartał bieżącego roku pomoże w obliczu związanego z koronawirusem kryzysu.



Prowadzący rozmowę Robert Mazurek przypomniał, że taka ulga wyniesie całościowo 282 zł. Prowadzący zaznaczył również, że obecnie rolnikowi przebywającemu na kwarantannie rolnikowi przysługuje zasiłek wysokości 15 zł dziennie, a na zwolnieniu lekarskim to 10 zł dziennie.

To jest kwota oczywiście żenująca - przyznał minister rolnictwa.

08:59

W szpitalu w Moskwie zmarła pacjentka, u której podejrzewano zakażenie koronawirusem - poinformował dziennik "Moskowskij Komsomolec". 69-latka zmarła w szpitalu w dzielnicy Komunarka, głównej placówce, gdzie leczeni są pacjenci z koronawirusem.



Według "MK" nie jest wykluczone, że kobieta mogła zakazić się od córki, która niedawno wróciła z Portugalii. Jak podaje radio Echo Moskwy, wstępne testy wykazały u zmarłej obecność koronawirusa.



Nie jest jednak jasne, czy kobieta zmarła na tę właśnie infekcję; lekarze ustalają przyczynę śmierci. Niektóre kanały informacyjne na rosyjskich portalach społecznościowych podają, że doszło u niej do powikłań wywołanych chorobą nowotworową i zapaleniem płuc.



Wcześniej w Moskwie zmarła 79-letnia pacjentka, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem, jednak jako przyczynę zgonu lekarze określili zator.



Według oficjalnych danych w Rosji potwierdzono 438 przypadków zakażenia koronawirusem.

08:52

Hiszpańscy żołnierze wysłani do pomocy przy zwalczaniu epidemii koronawirusa dokonali makabrycznych odkryć. W domach spokojnej starości znaleźli martwych seniorów leżących w łóżkach. Prokuratura zapowiedziała śledztwo w tej sprawie. W Hiszpanii umiera tak dużo ludzi, że domy pogrzebowe są przepełnione. W stolicy kraju Madrycie trumny z ciałami zmarłych z powodu Covid-19 są przechowywane na miejskim lodowisku.



08:42

Najnowsze informacje z resortu zdrowia - w Polsce stwierdzono 17 nowych przypadków zarażenia koronawirusem - tym samym liczba zarażonych wzrosła do 766 osób.



17 nowych potwierdzonych przypadków dotyczy: 5 osób z woj. zachodniopomorskiego i 5 osób z woj. śląskiego, 3 osób z woj. lubuskiego, 2 osób z woj. opolskiego oraz po 1 osobie z woj. pomorskiego i wielkopolskiego.

08:30

Zespół resortu rozwoju kończy prace nad pakietem antywirusowym - poinformowała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.



Dodała, że prace nad projektem będą prowadzone z przedstawicielami klubów parlamentarnych, bo powinien on być solidarnościowy, ponad podziałami politycznymi.



"Zespół @MinRozwoju kończy prace nad pakietem antywirusowym. Miasto jeszcze się nie budzi. Jutro pracujemy roboczo z przedst. klubów parlamentarnych. Równolegle rząd. To powinien być projekt solidarnościowy. Ponad podziałami" - napisała na Twitterze minister Jadwiga Emilewicz.



Rządowy pakiet rozwiązań, mających ograniczyć skutki dla gospodarki epidemii koronawirusa, jest przedmiotem konsultacji, a w najbliższy piątek ma być rozpatrywany przez Sejm - tak wynika ze wstępnego harmonogramu izby.

08:17

Wszystkie osoby przebywające w kwarantannie będą specjalnie oznaczone w systemie informacji medycznej eWUŚ. Nad takim znacznikiem pracuje już Narodowy Fundusz Zdrowia - dowiedział się reporter RMF FM Mariusz Piekarski.



08:15

Kanadyjscy Indianie i Inuici zamykają wjazd na swoje tereny w obronie przed koronawirusem. W tych często odizolowanych społecznościach nie ma szpitali zapewniających poziom pomocy dostępny w wielkich miastach kraju.



Największa kanadyjska organizacja Indian, Assembly of First Nations (AFN), ogłosiła w poniedziałek stan wyjątkowy na terenach indiańskich. AFN zrzesza 643 plemiona, a deklarację przyjęto w związku ze świadomością możliwych problemów z opieką zdrowotną.



Jak wyjaśniał cytowany na portalu publicznego nadawcy CBC Peter Beatty, wódz Indian Kri Peter Bellantyne w Saskatchewan, z powodu sięgających dziesięcioleci zaniedbań w wielu społecznościach nie ma nawet bieżącej wody. Jak więc mieszkańcy mają często myć ręce? - pytał Beatty. Indianie zablokowali wjazd na swoje tereny.

08:10

Ostatniej doby strażacy działający w 47 granicznych punktach kontrolnych zmierzyli temperaturę ponad 20 tys. osób - poinformował rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Krzysztof Batorski.



Strażacy w związku z zagrożeniem koronawirusem podjęli również 114 innych interwencji.



Polegały one głównie na dostarczaniu żywności i lekarstw. Poza tym prowadziliśmy standardowe działania - ponad 1,4 tys. akcji ogólnie, w tym ponad 600 pożarów i ponad 700 miejscowych zagrożeń oraz prawie 100 fałszywych alarmów - powiedział Krzysztof Batorski.

08:03

W środę zniesione zostaną wszystkie ograniczenia wjazdu i wyjazdu z prowincji Hubei, poza miastem Wuhan, pierwotnym ogniskiem pandemii koronawirusa; tam wprowadzona 23 stycznia blokada potrwa do 8 kwietnia - poinformowały władze prowincji.



Wjeżdżać do Hubei i opuszczać ten region będą mogły osoby dysponujące zielonym "kodem zdrowotnym", czyli zaklasyfikowane do grupy niskiego ryzyka - ogłosił regionalny urząd nadzorujący walkę z epidemią.



Decyzję podjęto, aby "skoordynować postępy w kontroli epidemiologicznej oraz rozwój gospodarczy i społeczny" - napisano.



W komunikacie zaznaczono, że w Wuhanie surowe kontrole wjazdowe i wyjazdowe będą obowiązywały do 8 kwietnia.



Przedszkola, szkoły podstawowe, średnie i zawodowe oraz uczelnie wyższe w Hubei pozostają zamknięte. Termin wznowienia ich normalnej działalności zostanie ogłoszony później i będzie zależał od rozwoju sytuacji - napisano.



Według danych oficjalnych przez ostatnie kilka dni w Hubei nie wykrywano żadnych nowych przypadków infekcji koronawirusem. W poniedziałek w Wuhanie potwierdzono jednak jeden nowy przypadek zakażenia - przekazała państwowa komisja zdrowia.

07:55

Samorząd dentystów znalazł sposób na leczenie zębów u zakażonych i poddanych kwarantannie. Chce wysyłać do nich mobilne gabinety - czytamy w "Rzeczpospolitej".



"Stomatolog w kombinezonie ochronnym podjedzie do poddanego kwarantannie z walizkowym urządzeniem do wiercenia w zębach i pomoże w przypadku ostrego bólu. Taki pomysł na pomoc dentystyczną w czasach epidemii przedstawili Narodowemu Funduszowi Zdrowia członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie" - informuje "Rzeczpospolita".

07:33

Wobec zagrożenia pandemią ponad 80 proc. studentów szuka pozytywów, a ok. 40 proc. modli się - wynika z raportu przygotowanego przez dra hab. Piotra Długosza z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Naukowiec nie wyklucza, że kształtuje się nowe "pokolenie koronawirusa".



07:24

Samorządy szykują tabelki, w których nauczyciele będą wpisywać, czy w danym dniu pracowali, czy tylko pozostawali w gotowości. Codzienne wysyłanie wiadomości do rodziców może ich uchronić przed obniżeniem uposażenia - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".



Gazeta przypomina, że od jutra nauczyciele szkół i przedszkoli mają obowiązek realizowania dalszej części podstawy programowej. Od 12 marca trwała powtórka materiału, teraz uczniowie będą musieli z nauczycielami przyswajać materiał, a także zdobywać oceny.



"Wciąż nie ma jednoznacznych regulacji, jak należy za ten okres płacić. Prawnicy alarmują, że wszystkie dotychczasowe wykładnie resortu są błędne, a spory będą musiały rozstrzygać sądy" - czytamy w dzienniku.

07:02

W Niemczech z powodu koronawirusa zmarło do tej pory 114 osób - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. To wzrost o 28 ofiar śmiertelnych w porównaniu z poniedziałkiem. Liczba potwierdzonych nowych przypadków zakażenia wzrosła o 4764.



Tym samym liczba zainfekowanych koronawirusem w Niemczech od początku pandemii wzrosła do 27 436.





07:00

Świadczenia dla seniorów nie są zagrożone i będą wypłacone - mówi w "Super Expressie" wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Chcę powiedzieć jasno i dobitnie, że seniorzy otrzymają 1200 zł brutto trzynastej emerytury już w kwietniu, a czternaste emerytury będą z kolei wypłacane ma jesieni przyszłego roku. Wszystkie świadczenia dla emerytów będą wypłacane na czas - zapewnił Szwed.

06:58

Ponad milion osób może stracić pracę, jeśli państwo nie pomoże firmom - pisze "Rzeczpospolita".



Zdaniem gazety epidemia koronawirusa grozi katastrofą na polskim rynku pracy. Według szacunków Krajowej Izby Gospodarczej (KIG), do których dotarła "Rzeczpospolita", pracę może stracić od 320 do 480 tys. osób w optymistycznym wariancie obniżenia tegorocznego wzrostu PKB do 1 proc. oraz od 1,12 mln do 1,28 mln osób w wariancie pesymistycznym, gdyby PKB odnotował 5-proc. spadek.

06:31

Apele o przełożenie igrzysk olimpijskich coraz bardziej przybierają na sile. Do grona państw proszących o zmianę terminu imprezy dołączyły wczoraj Austria i Portugalia. Bojkotem grozi Kanada i Australia. Polski Komitet Olimpijski jest również za przeniesieniem igrzysk. Tymczasem sportowcy żyją w niepewności. Większość trenuje na tyle, na ile pozwalają warunki. O tym, z czym dla sportowca wiąże się przeniesienie igrzysk i jak niepewność w czasach pandemii wpływa na treningi i przygotowania z wiceprezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki - Tomaszem Majewskim - rozmawiał dziennikarz RMF FM Paweł Pawłowski.





06:26

Wtorek proponujemy wam spędzić w towarzystwie dziwnych stworzeń i praw fizyki. Pomponiątka, zakręcone węże i naukowe eksperymenty czekają. #zostanwdomu #bawsiezdzieckiem.



06:22

Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przygotowały specjalny wideoklip, który ma pomóc w walce z koronawirusem. W nagraniu zachęcającym do przestrzegania zasad bezpieczeństwa wzięli udział znani zawodnicy, m.in. Lionel Messi.



Wideo youtube



Jak poinformowała FIFA w oświadczeniu, kampania "Przekaż wiadomość, aby wyeliminować koronawirusa" ma na celu przypomnienie podstawowych instrukcji: "umyj ręce, zakryj usta i nos, jeśli kaszlesz lub kichasz, unikaj dotykania twarzy, zachowuj dystans i zostań w domu (...)".







06:19

W Mediolanie lekarze znaleźli 1800 osób z możliwymi objawami Covid-19, wymagających izolacji, które nie figurowały w oficjalnych rejestrach, ponieważ przebywały w domach - podał dziennik "Corriere della Sera". Zacznie się ich stały monitoring.



Gazeta przypomina, że władze włoskiego regionu Lombardia wystosowały apel, aby ci mediolańczycy, którzy są przeziębieni lub mają podwyższoną temperaturę, odizolowali się od pozostałych członków rodziny. Jak wyjaśnia, zgodnie z nową strategią tamtejszych władz ci, którzy mają objawy grypowe, ale nie zostali zbadani na obecność koronawirusa, powinni zostać uznani za osoby z podejrzeniem Covid-19.



To są chorzy w naszych domach, którzy dotąd wymknęli się oficjalnym statystykom - zaznaczył mediolański dziennik. Niektórzy z tych chorych docierają do szpitala już w ciężkim stanie.

06:00

Blisko połowa ankietowanych uważa, że w proponowanej przez rząd "tarczy antykryzysowej" najważniejsze są państwowe dopłaty do pensji pracowników - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Tylko 15 proc. jest zadowolonych z proponowanej przez rządzących pożyczki dla mikrofirm.



05:37

Władze Birmy potwierdziły pierwsze dwa przypadki zakażenia koronawirusem w tym kraju. Jak poinformowało ministerstwo zdrowia, chodzi o dwóch pacjentów w wieku 26 i 36 lat, obywateli Birmy, którzy powróciły z USA i Wielkiej Brytanii.



Birma jest jednym z ostatnich krajów azjatyckich, do którego dotarł koronawirus SARS-CoV-2



Tymczasem władze sąsiedniej Tajlandii potwierdziły 106 nowych przypadków zakażeń i trzy kolejne zgony z powodu koronawirusa.



W sumie kraj ten ma już 827 potwierdzonych przypadków infekcji i cztery ofiary śmiertelne.

05:35

Liczba nowych zakażeń koronawirusem w Korei Południowej nieznacznie wzrosła. Jak poinformowały we wtorek służby sanitarne tego kraju, w poniedziałek zarejestrowano 76 nowych infekcji, o 12 więcej niż dzień wcześniej.



W sumie liczba infekcji w Korei Południowej przekroczyła 9 tysięcy, natomiast liczba ofiar śmiertelnych wzrosła w poniedziałek o dziewięć - do 120.



Tak jak wcześniej, najwięcej nowych przypadków wykryto w mieście Daegu na południowym wschodzie kraju, szczególnie dotkniętym przez epidemię.

05:33

Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo wydał pilne rozporządzenie nakazujące szpitalom zwiększyć o połowę liczbę łóżek w szpitalach. Wiąże się to 38-procentowym wzrostem liczby przypadków koronawirusa - do 20 875.

Rozwój epidemii wskazuje, że stan Nowy Jork będzie potrzebował 110 tysięcy łóżek. (...) Nie poradzimy sobie z falą na najwyższym poziomie. Fala musi się obniżyć - przekonywał gubernator.

Liczba potwierdzonych przypadków SARS-Cov-2 zwiększyła się od niedzieli w całym stanie o ponad pięć tysięcy - do 20875. W mieście Nowy Jork sięga już 12305 - ogłosił w poniedziałek Andrew Cuomo.

Do tej pory w całym stanie z powodu zakażenia Covid-19 zmarło 157 osób, co stanowi ponad jedną trzecią 463 ofiar śmiertelnych koronawirusa w USA.





05:30

Prezydent Donald Trump jest przekonany, że kryzys związany z pandemią koronawirusa niebawem się zakończy. Wkrótce Ameryka ponownie będzie otwarta na biznes - powiedział w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego w Białym Domu.



Nie pozwolimy koronawirusowi wyrządzić trwałych szkód amerykańskiej gospodarce - podkreślił prezydent.



Donald Trump przyznał, że sytuacja może jeszcze się pogarszać, ale - jak dodał - "robimy wszystko, by trwało to jak najkrócej". Wygramy tę wojnę - i to znacznie szybciej niż sądzi wielu ludzi - zapewnił.



Prezydent wyraził przekonanie, że pandemię koronawirusa może powstrzymać połączenie dwóch znanych leków: antymalarycznej chlorochiny i antybiotyku azytromycyny. Prezydent poinformował, że "wkrótce w Nowym Jorku rozpoczną się badania kliniczne na istniejących lekach, które mogą okazać się skuteczne przeciwko wirusowi".



Trump poinformował, że tak jak on, również jego żona, Melania, miała negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.



Tymczasem w USA w szybkim tempie przybywa osób zakażonych; testy przeprowadzane są masowo. W poniedziałek - jak podaje dziennik "New York Times" - ogólna liczba chorych na Covid-19, chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2, przekroczyła 39 tys. Zmarło co najmniej 458 osób. Najgorsza sytuacja panuje w stanie Nowy Jork; co 20. wykryty na świecie przypadek SARS-CoV-2 pochodzi właśnie stamtąd.

05:25

W Chinach kontynentalnych znacznie wzrosła liczba tzw. "importowanych" przypadków zakażenia koronawirusem. Jak podała rano państwowa komisja zdrowia, poprzedniego dnia infekcje wykryto u 74 osób, które przybyły z zagranicy.



Po raz pierwszy od dłuższego czasu zarejestrowano kilka lokalnych przypadków zakażenia, według chińskich władz sanitarnych - cztery.



Ponownie odnotowano także zgony. Jak podała we wtorek państwowa komisja zdrowia, liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach wzrosła o siedem do 3277, zaś liczba potwierdzonych przypadków infekcji od początku epidemii wzrosła do 81 171. Ponad 73 tysiące z tych osób uznano już za zdrowe.

05:20

W związku z pandemią koronawirusa wszyscy zagraniczni turyści przebywający na Kubie zostaną odizolowani - zapowiedział szef kubańskiego rządu Manuel Marrero.



Wszyscy turyści, którzy nadal przebywają w hotelach, są izolowani (...) Nie mogą opuścić hotelu, dopóki nie znajdą lotu, aby wrócić do swoich domów - powiedział premier Marrero. W poniedziałek na Kubie przebywało 32 500 zagranicznych turystów.



Doo tej pory na Kubie stwierdzono 40 przypadków zakażenia koronawirusem, w tym jeden śmiertelny.



Już w piątek prezydent kraju Miguel Diaz-Canel ogłosił, że z powodu pandemii koronawirusa Kuba zamknie od wtorku na miesiąc swoje granice dla obcokrajowców. Wstęp na wyspę będą mieli tylko kubańscy obywatele, chcący powrócić z zagranicy.



Zapowiedział także zamknięcie dyskotek, teatrów, kin i innych miejsc, świadczących rozrywkę.



05:17

Zakażony koronawirusem 72-letni ksiądz Giuseppe Berardelli zmarł w szpitalu po tym, gdy zrezygnował z respiratora chcąc, by podłączyć do niego kogoś młodszego. Historię kapłana opisują włoskie media, nazywając jego gest "chrześcijańskim heroizmem".



Ksiądz Berardelli pochodził z miejscowości Casnigo koło Bergamo, czyli epicentrum epidemii we Włoszech. Od jakiegoś czasu miał kłopoty ze zdrowiem. Właśnie z tego powodu pojawiły się u niego po zakażeniu koronawirusem poważne komplikacje, wymagające podłączenia go do respiratora.



Jak podały media, świadom tego, że jest u kresu życia, zrezygnował z urządzenia mówiąc, by przekazano go młodszemu choremu; komuś, kogo nie znał - podkreślono w relacji telewizyjnej.



05:05

Od 31 grudnia 2019 r. do 23 marca 2020 r. odnotowano 338 tys. 307 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 14 tys. 602 zgony - podał wieczorem Główny Inspektor Sanitarny. GIS zaleca zaniechanie jakichkolwiek podróży.

Najwięcej zgonów zgłoszono z Włoch (5476), Chin (3276), Hiszpanii (1720), Iranu (1685), Francji (674) i Stanów Zjednoczonych (471). W Polsce zmarło osiem osób. Koronawirusa potwierdzono w naszym kraju w 749 przypadkach.

Sanepid wskazał, że w ostatnich tygodniach obserwuje się rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19 w całej Europie.

Według danych WHO na 22 marca, w 41 krajach regionu europejskiego dochodzi do lokalnej transmisji wirusa SARS-CoV-2.

Główny Inspektor Sanitarny zaleca zaniechanie jakichkolwiek podróży.