To może być kolejna niespokojna noc w Małopolsce. Po południu IMGW wydał trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami dla kilku powiatów województwa. To powiaty: oświęcimski, wadowicki, suski, nowotarski, tatrzański, myślenicki, limanowski, nowosądecki oraz miasto Nowy Sącz. Trwa usuwanie skutków nawałnicy, która przeszła nad częścią województwa w nocy z soboty na niedzielę.

Zniszczona droga we wsi Weglówka

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał po południu ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed silnym deszczem z burzami . Obowiązuje ono dla południowych powiatów Śląska i Małopolski. Lokalnie spadnie nawet do 100 mm opadów.



Objętych najwyższym w trzystopniowej skali alertem jest pięć powiatów na Śląsku: żywiecki, cieszyński, bielski, m. Bielsko-Biała oraz powiat pszczyński. W Małopolsce są to powiaty: oświęcimski, wadowicki, suski, nowotarski, tatrzański, myślenicki, limanowski, nowosądecki oraz miasto Nowy Sącz. Na tych obszarach prognozuje się wystąpienie deszczu, którego miejscami spadnie od 50 mm do 80 mm, a lokalnie nawet do 100 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 80 km/h. Ostrzeżenia obowiązują do godz. 8 rano w poniedziałek.



W Małopolsce trwa sprzątanie po nawałnicy, która przeszła nad regionem w nocy z soboty na niedzielę. W wyniku gwałtownych opadów deszczu z brzegów wystąpiło wiele małych rzek. Zalane zostały drogi, niektóre z nich uszkodzone. Podtopionych zostało też wiele domów.



Alarm przeciwpowodziowy obowiązuje w trzech małopolskich powiatach: myślenickim, bocheńskim i limanowskim. Strażacy ponad 250 razy interweniowali w powiecie limanowskim, 110 w myślenickim i 51 w bocheńskim. Trwa szacowanie strat.

W Kasince Małej w gminie Mszana Dolna rzeka uszkodziła pobliską infrastrukturę, przepusty i tartaki. Porwane przez wodę drewno znalazło się na drogach. Straż cały czas wypompowuje wodę z zalanych posesji i piwnic, usuwa także powalone drzewa.



Zalany szpital w Szczyrzycu

W związku z padającym deszczem trzeba było na wyższe kondygnacje ewakuować szpital w Szczyrzycu, ponieważ wylała w tej miejscowości rzeka Stradomka. Doszło do zalania stacji trafo, szpital pracował na zasilaniu awaryjnym - mówił RMF FM rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski.

Straty są ogromne. Szpital w ostatnich latach był już wielokrotnie zalewany przez płynącą obok rzekę Stradomkę. Tym razem wyrządziła wyjątkowe szkody - zalała nowe skrzydło lecznicy, które nie zostało jeszcze oddane do użytku. Woda wdarła się najpierw do kotłowni, tam są piece i cała infrastruktura techniczna, pracownia RTG, USG, izba przyjęć - mówi dyrektor placówki Tomasz Krupiński.

Nie trzeba jednak nikogo ewakuować, ani zamykać placówki. Niestety, w związku z prognozami pogody, placówka znów została zabezpieczona przez strażaków.

Mieszkańcy opowiadali reporterowi RMF FM, że woda podniosła się w ciągu zaledwie kilkudziesięciu minut. Było tragicznie, ale dajemy radę. To co zdążyliśmy przełożyć gdzieś wyżej, udało się uratować. Później musieliśmy uciekać, bo fala była wysoka. Nie byliśmy w stanie nic zrobić - mówią właściciele sklepu ze Szczyrzyc.



Powódź w powiecie limanowskim

Wiele domów jest podmytych, uszkodzone mosty i drogi, nie można przejechać przez Węglówkę, ani dojechać do Łapanowa. W niektórych miejscach na drogi naniesione jest kilkadziesiąt centymetrów szlamu i kamieni.

Ze starostą limanowskim Mieczysławem Urygą rozmawia Maciej Pałahicki

Powódź w powiecie limanowskim

Ciało 50-latka znaleziono w potoku w Słopnicach

Niewykluczone też, że jest pierwsza ofiara nocnych powodzi w Małopolsce. Jak dowiedział się nasz reporter to 50-letni mieszkaniec Słopnic koło Limanowej, którego ciało znaleziono w miejscowym potoku.



Na razie nie ma potwierdzenia, że mężczyzna rzeczywiście został porwany przez wezbrany po potężnych ulewach nurt potoku. Jego unoszące się na wodzie ciało ok. godz. 14 zauważył przechodzień.

Wiadomo, że 50-latek wyszedł z domu wczoraj wieczorem. Na monitoringu, do którego dotarła już policja, widać, jak idzie wzdłuż lokalnej rzeczki. Potem przyszła potężna ulewa i wody w potokach w rejonie Limanowej podniosły się nawet o kilka metrów. Niewykluczone więc, że mężczyzna wpadł do wezbranej rzeki i nie był w stanie się z niej wydostać.

Wyjaśnieniem okoliczności śmierci mężczyzny zajmuje się policja, a bezpośrednią jej przyczynę zapewne pomoże ustalić sekcja zwłok.

Podtopiony Łapanów

W Łapanowie w powiecie bocheńskim wezbrane wody przerwały wał przeciwpowodziowy. Zalana jest praktycznie cała miejscowość.

Całą noc ratowano dobytek z domów, do których wdzierała się woda. Mam 35 lat, ale nawet starsze osoby mówią, że takiej powodzi u nas nie było. W 15 minut pojawiło się prawie 2 metry wody. Woda pojawiła się w domach, nawet w miejscach, gdzie nie powinna dojść. Drogi są pozrywane, mosty też. Strażaków brakuje, worków brakuje, wszystkiego brakuje - mówi RMF FM Andrzej Góral z OSP Żerosławice.

Zalana miejscowość Grabie w gminie Łapanów Gorąca Linia RMF FM



Materiał udostępniony RMF FM



W pow. myślenickim rzeka Suszanka zerwała dwa mosty, w Lubniu na drodze wojewódzkiej nr 968 woda naniosła ziemię, co spowodowało utrudnienia, zatem należy zachować szczególną ostrożność w ruchu.



Prezydent: Wojewoda jest przygotowany, by od poniedziałku wypłacać 6 tys. zł

Wojewoda małopolski jest przygotowany, żeby od poniedziałku mogła być realizowana wypłata 6000 zł w przypadku zalanych budynków - poinformował w Krakowie prezydent Andrzej Duda, który uczestniczył po południu w posiedzeniu małopolskiego zespołu zarządzania kryzysowego.



Prezydent relacjonował, że dzięki beczkowozom będzie dostarczana woda pitna do miejsc, które ucierpiały w wyniku powodzi, a zasilanie energii elektrycznej będzie odpowiednio zabezpieczone. Sytuacja jest monitorowana, aczkolwiek niestety spodziewane są dalsze opady - mówił Andrzej Duda.



Prezydent Andrzej Duda o ustaleniach sztabu kryzysowego TVN24/x-news

Podkreślał, że zapasy powodziowe są na miejscu i będą dostarczane w odpowiednich ilościach. Prezydent informował, że jest w stałym kontakcie z premierem i Komendantem Głównym Straży Pożarnej. Zaraz będzie szacowanie szkód. Wojewoda zapewnił, że już wszystko tak zorganizował, aby od poniedziałku pierwsze wsparcie pomocowe mogło być wnioskowane i dysponowane. Urząd pana wojewody jest do tego przygotowany, żeby dosłownie od jutra wypłata tych pierwszych pieniędzy do 6000 zł w przypadku zalania budynków, żeby już mogła być realizowana - mówił prezydent.



Duda zaznaczył, że szef MON wydał zgodę na działania wojsk inżynieryjnych oraz WOT na zalanych terenach.