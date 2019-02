Gościem Porannej rozmowy w RMF FM jest prof. Zdzisław Krasnodębski. Nazwisko europosła PiS nieoczekiwanie pojawiło się w czwartek przy okazji zeznań mec. Roberta Nowaczyka, adwokata specjalizującego się w obrocie reprywatyzowanymi nieruchomościami w Warszawie. Nowaczyk twierdzi, że Krasnodębski chciał kupić mieszkanie w kamienicy, z której wcześniej z naruszeniem prawa eksmitowano lokatorów. Co na to polityk PiS?

Robert Mazurek, RMF FM: Profesor Zdzisław Krasnodębski, wiceszef Parlamentu Europejskiego, eurodeputowany PiS, kłaniam się nisko.

Zdzisław Krasnodębski: Dzień dobry panie redaktorze, wiedziałem, że pan mnie zaprosi, bo konkurs w lotach narciarskich w Oberstdorfie się zbliża. Na pewno porozmawiamy na ten temat.

Porozmawiamy, ale za chwilę. Zna pan dinozaury bliżej?

A, to te, co w średniowieczu szalały, takie pachnące naftaliną, bo to było jeszcze w czasach, gdy nie było Unii Europejskiej, a wtedy panowało ciemne średniowiecze, chodziły dinozaury, ale już wtedy na nie polowano.

To skoro pan w takim szampańskim nastroju, to może pan nam wyjaśni jak to było z tym mieszkaniem, o którym wczoraj opowiadał Robert Nowaczyk. Pan mecenas opowiadał, że jest taki poseł Zdzisław Krasnodębski, który chciał od niego kupić...

No proszę, panie redaktorze, ja jestem znany, nawet nikomu nieznany mecenas Nowaczyk...

Pana mecenasa akurat znają wszyscy. Chciał pan podobno kupić od niego mieszkanie w reprywatyzowanej kamienicy, z którego to mieszkanie wyrzucano biednych.

Prawie wszystko się zgadza, tylko odwrotnie. Nie chciałem od niego kupić mieszkanie.

Nie chciał pan?

Nie chciałem od niego kupić mieszkanie.

To skąd ta cała historia?

A historia jest taka, że chciałem kupić mieszkanie, ale chyba pan redaktor też chyba chciał, miał takie zdrożne chęci.

Nie tylko miałem, ale ja zrealizowałem. Gdzieś mieszkam, o dziwo.

No właśnie. I nie jest to chyba specjalnie nic...

Dobrze, to wyjaśnijmy to: czy pan kupił mieszkanie w zreprywatyzowanej kamienicy?

Nie kupiłem w zreprywatyzowanej kamienicy, nie kupiłem od pana Nowaczyka. Natomiast rzeczywiście chciałem kupić mieszkanie w 2016 roku, co nie jest czynem zdrożnym. Myślę, że radiosłuchacze też mają czasem takie chęci, by kupić mieszkanie. Więc ja kupiłem rok później...