Już 20 czerwca Guns N 'Roses wracają do Polski, by zagrać na PGE Narodowym w Warszawie. Mamy dla was wejściówki na ten koncert! Jak je zdobyć? Piszemy poniżej.

Koncert Guns N' Roses. Zdjęcie archiwalne, Francja 2018 / Moritz Thibaud/ABACA / PAP/EPA Wieczorem 20 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie oprócz Guns N 'Roses - jednego z największych zespołów rockowych w historii - na scenie pojawią się także znakomici goście specjalni: Dirty Honey oraz Gary Clark Jr. Zobacz również: Guns N' Roses w Warszawie już 20 czerwca 2022 To będzie noc, której z pewnością nie zapomnicie! Jeśli chcecie się bawić przy "Welcome To The Jungle", "Sweet Child o' Mine", czy "November Rain" - weźcie udział w naszej zabawie, gdzie do zdobycia są wejściówki na koncert. / Materiały promocyjne RMF 24