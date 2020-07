Sąd Rejonowy w Oświęcimiu ogłosił wyrok w sprawie zderzenia fiata seicento i kolumny BOR, w której jechała ówczesna premier Beata Szydło. Według sądu kierowca seicento jest winny nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego. Zdecydowano o warunkowym umorzeniu postępowania na jeden rok.

Rozbita limuzyna rządowa po wypadku z lutego 2017 roku / Jacek Bednarczyk / PAP

Sąd uznał, że kierowca seicento jest winny nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego.



Zdecydowano również o warunkowym umorzeniu postępowania. Sebastian K. musi zapłacić 1 tys. zł nawiązki dla byłej premier i kierowcy BOR.

W kwestii sygnałów dźwiękowych sąd ustalił, że nie były one używane. Powyższe wynika z zeznań wielu świadków, którzy znajdowali się w pobliżu miejsca zdarzenia. Nie ma wątpliwości co do tego, że gdyby takie sygnały były używane, to bez problemu by je usłyszeli. Oskarżony również takich sygnałów nie słyszał - podkreślił sędzia.





W środę zakończyły się przed sądem mowy prokuratora i obrony w procesie, który toczył się od jesienni 2018 r. Strony potrzebowały trzech rozpraw, by wyartykułować i uzasadnić stanowiska. Część, z uwagi na tajemnicę państwową, odbyła się za zamkniętymi drzwiami.

Prokuratura żądała dla Sebastiana K., kierowcy seicento roku ograniczenia wolności i prac na cele społeczne. Obrona domagała się zaś pełnego uniewinnienia.

Proces rozpoczął się 16 października 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu

Do wypadku doszło 10 lutego 2017 roku. Według policji, rządowa kolumna trzech samochodów, w której jechała ówczesna premier Beata Szydło (jej pojazd znajdował się w środku kolumny) wyprzedzała w Oświęcimiu Fiata Seicento. Jego 21-letni kierowca przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i uderzył w auto ówczesnej szefowej rządu, które wjechało w drzewo. Poszkodowana została Beata Szydło oraz funkcjonariusze BOR.

Prokuratura zarzuciła Sebastianowi K. nieumyślne spowodowanie wypadku. W opinii przedstawionej przed sądem biegli z Instytutu Ekspertyz Sądowych z Krakowa wskazali, że nie mają wątpliwości, że sprawcą wypadku jest Sebastian K. Spór dotyczy jednak kwestii wyłączności jego winy. Gdyby przed sądem uznano, że kolumna rządowa oprócz sygnałów świetlnych miała także włączone sygnały dźwiękowe, Sebastian K. byłby jedynym i wyłącznym sprawcą wypadku.

W sumie w procesie przesłuchano kilkadziesiąt osób, w tym Beatę Szydło. Część rozpraw w procesie odbyła się za zamkniętymi drzwiami.