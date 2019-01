"Sumy, które padają, są wyraźnie wygórowane" – tak o doniesieniach medialnych na temat zarobków w Narodowym Banku Polskim mówi Zbigniew Kuźmiuk. Prawa ręka prezesa NBP zarabia 65 tysięcy złotych miesięcznie? "To rzeczywiście bardzo dużo. Członek Rady Polityki Pieniężnej miał wynagrodzenie w granicach dwudziestu kilku. Tu jest troszeczkę więcej. To są pytania do prezesa NBP-u" – dodaje gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM. "Na miejscu prezesa te informacje o wynagrodzeniach bym upublicznił" – dodał gość Marcina Zaborskiego. Jego zdaniem, zarobki w Narodowym Banku Polskim powinny być jawne. "Ten świat bankowości jest specyficzny i tam zarobki są dosyć szokujące, ale nie powinny być tajemnicą" – zaznaczył europoseł PiS.

REKLAMA