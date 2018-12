Zarząd Platformy Obywatelskiej rekomenduje zmianę nazwy klubu parlamentarnego na „Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska”. Nad tą sprawą będzie głosował klub PO. To kolejny krok do połączenia w Sejmie klubów parlamentarnych: Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej.

Zdjęcie ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Jest też pewne, że do nowego klubu dołączy posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz. Razem z grupą posłów Nowoczesnej, bierze udział w posiedzeniu klubu PO. Ich obecność może świadczyć o tym, że zdecydują się tworzyć nowy koalicyjny klub z Platformą, bez zgody Katarzyny Lubnauer. Jeżeli z Nowoczesnej odejdzie ośmioro posłów to ta partia straci swój klub w Sejmie.

"Jest różnica zdań"

Do zamieszania z połączeniem klubów PO i Nowoczesnej w Sejmie doszło dzisiaj. Prezydia klubów opowiedziały się za takim pomysłem, zielone światło dał też klub Platformy Obywatelskiej.

Gasiuk-Pihowicz przygotowała uchwałę w sprawie połączenia klubu, która nie zyskała większości. Jest różnica zdań co do tego, czy należy kontynuować Koalicję Obywatelską - przyznała.



Lubnauer: Gasiuk-Pihowicz zachowała się wbrew woli partii

Szefowa Nowoczesnej oceniła, że przewodnicząca klubu Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz zachowała się wbrew woli partii. Katarzyna Lubnauer podkreśliła, że wspólny klub nie jest formą wzmocnienia Koalicji Obywatelskiej.

Chcemy wzmacniać Koalicję Obywatelską jako podmiot startujący w kolejnych wyborach, natomiast nie uważamy, że formą wzmocnienia jest wspólny klub -oświadczyła Lubnauer. Jak uzasadniała, oddzielne kluby dają partiom więcej możliwości do zabierania głosu, czy prezentowania w mediach poglądów.Poza tym, siłą KO była jej różnorodność -dodała.



Dla nas najważniejsze jest to - jestem przekonana, że również dla tych posłów, którzy podpisali się za wspólnym klubem - by zbudować silną propozycję dla Polaków na wybory do Parlamentu Europejskiego i polskiego parlamentu, w to chcę wierzyć -mówiła szefowa Nowoczesnej.

Schetyna: Jestem gorącym zwolennikiem integracji w każdym wymiarze

Szef PO Grzegorz Schetyna ma nadzieję, że sejmowa koalicja zostanie zawarta: Będziemy się starali dalej przekonywać, że to jest jedyny kierunek. Kwestia samodzielności, podmiotowości to ważne i trzeba to szanować. Ale dzisiaj musimy pokazać, że jesteśmy zdeterminowani, żeby integrować - podkreśla.

Opozycja musi się integrować, nie tylko w kampanii wyborczej, ale także w aktywności parlamentarnej -powiedział dodając: Jestem gorącym zwolennikiem integracji w każdym wymiarze i cieszę się z tej inicjatywy.