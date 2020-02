Zapadł prawomocny wyrok w sprawie znęcania się nad Igorem Stachowiakiem, który w maju 2016 roku zmarł na jednym z wrocławskich komisariatów policji. Były policjant Łukasz R. został skazany na 2 lata i 6 miesięcy więzienia. Otrzymał też ośmioletni zakaz wykonywania zawodu. Z kolei Paweł P., Paweł G., Adam W. zostali skazani na 2 lata więzienia. Mają też sześcioletni zakaz wykonywania zawodu policjanta.

Zapadł wyrok ws. znęcania się nad Igorem Stachowiakiem / Mateusz Czmiel / RMF FM

Sąd uznał, że wszyscy oskarżeni są winni zarzucanych im czynów. Najwyższą karę - 2 lata i 6 miesięcy więzienia - sąd orzekł dla Łukasza R., który trzykrotnie użył wobec Stachowiaka tzw. tasera (paralizatora elektrycznego). Pozostali oskarżeni otrzymali po 2 lat więzienia. Mieli, jak mówił sąd, "asystować przy użyciu urządzenia taser". Sąd orzekł również ośmioletni zakaz wykonywania zawodu policjanta dla Łukasza R. i sześcioletni zakaz dla pozostałych oskarżonych.

Co widzimy na nagraniu? W ciało pokrzywdzonego są wbite cztery sondy i trzykrotnie oskarżony strzela z tasera do Igora Stachowiaka. Użycie tego tasera powodowało przede wszystkim ból u Igora Stachowiaka. Co jest równie istotne, choć nie zostało to jakoś wyeksponowane w sprawie, po użyciu tasera Igor Stachowiak był nadal podłączony do tego urządzenia. Wobec pokrzywdzonego używane były ponaglenia do ściągnięcia spodni, przekleństwa, groźby, że "jeszcze raz dostanie, stwierdzenia, że "dostał za mało", że "od razu trzeba było tak z nim rozmawiać" - uzasadniała wyrok sędzia Małgorzata Szyszko.



Śledztwo dotyczące przekroczenia uprawień przez policjantów i nieumyślnego spowodowania śmierci Igora Stachowiaka wszczęła Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Starego Miasta. Decyzją Prokuratury Krajowej postępowanie zostało jednak przekazane Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu.

Podczas śledztwa przesłuchano kilkudziesięciu świadków, powołano biegłych lekarzy medycyny sądowej, biegłych z zakresu fonoskopii, biologii, toksykologii, genetyki, informatyki, daktyloskopii oraz z dziedziny taktyki i techniki interwencji. Zabezpieczono także dokumenty oraz nagrania z monitoringu, paralizatora i telefonów komórkowych. Przeprowadzono też eksperyment procesowy.





Po śmierci Stachowiaka w maju 2016 r. pod komisariatem przez kilka dni trwały zamieszki. Mieszkańcy protestowali, sugerując, że policjanci doprowadzili do śmierci zatrzymanego. Za spowodowanie tych zamieszek i naruszenie nietykalności policjantów oskarżono i skazano kilkadziesiąt osób.

W maju 2017 r., po ujawnieniu przez media nagrania z kamery paralizatora, którego funkcjonariusze użyli wobec Stachowiaka na komisariacie, ówczesny minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak odwołał komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu. Stanowiska stracili też komendant miejski i zastępca komendanta komisariatu Stare Miasto.