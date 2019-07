Trwają poszukiwania zaginionego 5-letniego Dawida Żukowskiego. Policja zakończyła już działania w domu dziadków chłopca - rodziców nieżyjącego już ojca. Z najnowszych informacji wynika, że zaginiony pięciolatek z Grodziska Mazowieckiego jest obywatelem Rosji.

Trwają poszukiwania Dawida / jakub Kamiński/Policja / PAP

Kilkaset policjantów przeszukuje okolice Grodziska. Strażacy sprawdzają każdy dom, każdą szopę, ogrody działkowe i okoliczne lasy. Policja prosi wszystkie osoby, które posiadają kamery przemysłowe, aby sprawdziły, czy na ich nagraniach nie widać Dawida. Poszukiwania są prowadzone nie tylko w Grodzisku Mazowieckim, ale także w Warszawie i pobliskich miejscowościach.

Samochód ojca Dawida / Policja

Samochód ojca Dawida został znaleziony około trzech kilometrów od miejsca tragedii. Każda osoba, która widziała szarą skodę fabię, proszona jest o kontakt - apeluje Sylwester Marczak z komendy stołecznej policji. Auto miało na szybie charakterystyczną czerwoną zasłonę przeciwsłoneczną z nadrukowanym bohaterem bajki "Auta".





Samochód z charakterystyczną zasłoną przeciwsłoneczną / Policja



Według ustaleń śledczych, szara skoda, którą poruszał się ojciec chłopca, była widziana m.in. nieopodal lotniska Chopina w Warszawie.

"Nic nie wskazywało na to, że może dojść do takiej tragedii"

Policjanci zakończyli już działania w domu dziadków Dawida. Babcia Dawida mieszka w segmencie niewielkiego bliźniaka na jednym z osiedli w Grodzisku Mazowieckim. Państwo Ż. mieszkają tu już około 20 lat. To repatrianci z Kazachstanu. Bardzo dobrzy i mili ludzie. Znałam ich syna i wnuczka, to był mój ulubieniec. Wczoraj rano ich widziałam. Ojciec przyjechał samochodem z dzieckiem. Wymieniliśmy pozdrowienia. Do Dawidka powiedziałam: "O jest i mój ulubieniec". Pukali do drzwi domu, w którym mieszkali dziadkowie, ale chyba nikogo nie było i odjechali - opowiada jedna z mieszkanek osiedla.

Sąsiadka, która zajmuje drugą część bliźniaka, powiedziała, że widziała, jak w środę ok. godziny 17 przyjechał ojciec dziecka i zabrał go od dziadków. Zapytałam Dawidka, co taki smutny, dlaczego płacze. Odpowiedział, że spadł z krzesła. Pocieszyłam go, mówiąc, że na pewno zaraz przestanie boleć - relacjonowała kobieta. Przyznała, że jest wstrząśnięta śmiercią ojca i zaginięciem dziecka. Kto by pomyślał, nic nie wskazywało na to, że może dojść do takiej tragedii - oznajmiła.

Z najnowszych informacji wynika, że zaginiony pięciolatek z Grodziska Mazowieckiego jest obywatelem Rosji. Wydział konsularny ambasady monitoruje sytuację i jest w stałym kontakcie z polską policją, która prowadzi poszukiwania - przekazał TASS-owi rzecznik ambasady Federacji Rosyjskiej Władimir Aleksandrow.



Sąsiadka babci dziecka przekazała, że matka chłopca prawdopodobnie pochodziła z Rosji. Ona chyba była Rosjanką, ponieważ wiem, że jakiś czas temu pojechała do Rosji i stamtąd wróciła - powiedziała sąsiadka.

Inni sąsiedzi z osiedla podkreślali, że rodzina wyglądała na bardzo zgodną. Mieszkali tu razem z rodzicami. Wyprowadzili się może rok, a może dwa lata temu. Ojciec był bardzo przywiązany do dziecka. Jego żona, matka Dawidka, to bardzo miła osoba. Wiele razy z nią rozmawiałam - powiedziała jedna z mieszkanek bloku stojącego naprzeciwko domu dziadków.

Ojciec odjechał z Dawidem w nieznanym kierunku

5-letni Dawid został zabrany przez swojego ojca z miejsca zamieszkania ok. godz. 17 w środę i odjechał w nieznanym kierunku. Przed godz. 21 ciało 32-latka zostało znalezione na przejeździe kolejowym - mężczyzna zginął potrącony przez pociąg. Nieznane jest obecnie miejsce pobytu chłopca. Mężczyzna miał prawa rodzicielskie; ta sprawa nie ma charakteru uprowadzenia.

Rodzinny konflikt

Rodzice chłopca nie mieszkali razem. Według naszych informacji konflikt rodzinny może być znaczącym tłem tej historii.

Pełnomocnik matki Dawida kilka dni temu powiadomił śledczych o tym, że mężczyzna stosował przemoc wobec kobiety. Pismo w tej sprawie wpłynęło do policji we wtorek.

Z nieoficjalnych informacji naszego dziennikarza, ojciec dziecka zanim rzucił się pod pociąg kontaktował się z matką 5-latka. Wysłał jej wiadomość.

Zaginiony 5-latek

Zaginiony 5-latek / Policja

Dawid Żukowski był ubrany w szaroniebieską bluzę dresową, niebieskie jeansy i niebieskie trampki z obrazkami Zygzaka McQueena.Nie wiadomo, gdzie jest 5-latek. Tłem tej historii może być konflikt rodzinny.

Policja prosi wszystkie osoby, które mogą wiedzieć cokolwiek o miejscu pobytu chłopca, o skontaktowanie się z komendą w Grodzisku Mazowieckim pod numerem tel. 22 755 60 10 (-11,-12,-13). Można również zadzwonić do lokalnych jednostek policji lub na numer alarmowy 112.