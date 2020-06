Rząd przedłuży wypłacanie zasiłku opiekuńczego dla rodziców najmłodszych dzieci – dowiedział się dziennikarz RMF FM. Pieniądze będą wypłacane przez kolejne dwa tygodnie.

Zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony o kolejne dwa tygodnie - dowiedzieli się nieoficjalnie reporterzy RMF FM / Abaca / PAP/Abaca

Zasiłek obejmuje 80 proc. pensji rodziców dzieci do lat 8, które z powodu limitu w żłobkach i przedszkolach spowodowanych koronawirusem zostają z rodzicami w domu.

Wypłacanie pieniędzy zostanie przedłużone o kolejne dwa tygodnie, dotychczas zasiłek obowiązywał do 28 czerwca.

Jak uzyskać zasiłek?

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy trzeba złożyć wniosek u swojego tzw. "płatnika składek" - najczęściej jest to pracodawca. Oświadczenie musi zawierać deklarację o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie, ale trzeba je złożyć, bo bez niego ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Co ważne, uprawnienia do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ustalane są tylko na okres wskazany we wniosku. Jeżeli ubezpieczony chce otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy na kolejny okres, musi ponownie złożyć oświadczenie wskazując w nim ten kolejny okres.