​Samolot wykonujący akrobacje nad Wisłą w Płocku wpadł do wody - informujecie nas na Gorącą Linię RMF FM. Trwa akcja ratunkowa.

Zdj. ilustracyjne / Paweł Balinowski / RMF FM

Do wypadku doszło podczas VII Płockiego Pikniku Lotniczego. Był to szósty pokaz tego dnia. Samolot Jak-52 podczas manewru "korkociąg" wpadł do Wisły.

Na pokładzie była jedna osoba. Trwają jej poszukiwania pod wodą. Prowadzone są przy użyciu sonaru.

Na miejscu jest sześć zastępów straży pożarnej.