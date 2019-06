Jedna osoba została ciężko ranna w wybuchu w kamienicy w Kędzierzynie-Koźlu. Do eksplozji doszło w czwartek wieczorem. Przez całą noc strażacy przeszukiwali zawaloną część budynku. Według świadków - mogły tam znajdować się dwie osoby. Nikogo na razie nie znaleziono.

Pożar kamienicy w Kędzierzynie-Koźlu /Gorąca Linia /



Do eksplozji w zabytkowej kamienicy w pobliżu rynku w Kędzierzynie-Koźlu doszło w czwartek około godziny 19. Prawdopodobnie do wybuchu doszło w mieszkaniu na drugim piętrze. Do szpitala przewieziono 40-letniego mężczyznę. Jest w poważnym stanie. W mieszkaniu mogła eksplodować butla z gazem, albo instalacja gazowa.



W budynku zawalił się strop między drugim a pierwszym piętrem. Zapalił się też dach. Uszkodzona została konstrukcja budynku.



W wybuchu ciężko ranna została jedna osoba / Gorąca Linia /

Przez całą noc na miejscu pracowało około 80 strażaków m.in. z pobliskiego Brzegu, Grodkowa i Jastrzębia Zdroju. Kiedy pożar udało się opanować, ratownicy próbowali razem z przeszkolonym psem, rozpocząć przeszukiwanie gruzowiska. Jednak jak się okazało, budynek trzeba było najpierw zabezpieczyć.



Rano rozpocznie się szacowanie szkód. Stan budynku ocenią też specjaliści z nadzoru budowlanego.