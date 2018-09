Państwowa Komisja Wyborcza wylosowała numery list komitetów wyborczych w nadchodzących wyborach samorządowych. Polacy pójdą do urn 21 października.

/ Leszek Szymański / PAP

W środę, w losowaniu numerów list wyborczych komitetów wyborczych o zasięgu ogólnopolskim wzięło udział 10 komitetów, tych które zarejestrowały listy w co najmniej połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw. Wylosowany numer przyjmą listy danego komitetu nie tylko w wyborach do sejmików, ale także w wyborach do rad powiatów i rad gmin.

W losowaniu KW Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 10, KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska - 4, KWW Kukiz’15 - 8, KW Polskie Stronnictwo Ludowe - 2, KW Partii Razem - 6, KKW SLD Lewica Razem - 5, KWW Bezpartyjni Samorządowcy - 1, KW Ruch Narodowy RP - 7, KW Partia Zieloni - 3, KWW Wolność w Samorządzie - 9.

Wybory samorządowe odbędą się 21 października. Dwa tygodnie później, 4 listopada przeprowadzona zostanie druga tura głosowania tam, gdzie w pierwszej nie zostanie wybrany wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Do drugiej tury przechodzi dwóch kandydatów, którzy otrzymali najlepszy wynik. Wybieranych będzie blisko 47 tys. radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz blisko 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.





(j.)