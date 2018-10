Rafał Trzaskowski w Warszawie, Hanna Zdanowska w Łodzi, Jacek Jaśkowiak w Poznaniu, Marcin Krupa w Katowicach, Krzysztof Żuk w Lublinie, Tadeusz Truskolaski w Białymstoku i Jacek Sutryk we Wrocławiu zwyciężyli w pierwszej turze niedzielnych wyborów prezydenta miasta - wynika z sondażu IPSOS dla TVP, TVN i Polsatu. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski w niedzielnym głosowaniu uzyskał w 54,1 proc. poparcia warszawiaków - wynika z sondażu. Prawdopodobnie możemy stwierdzić najwyższą frekwencję w historii wyborów samorządowych, przeszło 50 proc. - przekazał wiceszef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Oficjalne wyniki wyborów będą znane najwcześniej na przełomie wtorku i środy.

06:58

Wyniki wyborów samorządowych mogą być znane we wtorek lub środę, a może nawet w czwartek. Zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Wiesław Kozielewicz wyjaśniał, że wyniki w przypadku miast lub gmin są w Polsce sukcesywnie podawane i na tym poziomie mogą być znane już w poniedziałek.

06:54

Druga II w Gdańsku bez kandydata Koalicji Obywatelskiej, to chyba jedna z większych niespodzianek w tych wyborach. Jarosław Wałęsa początkowo był liderem przedwyborczych sondaży, a Gdańsk to przecież matecznik jego partii, czyli Platformy Obywatelskiej.

O prezydenturę walczą dalej między inny urzędujący prezydent Paweł Adamowicz, kiedyś w Platformie, aktualnie z własnym komitetem "Wszystko dla Gdańska". Według sondażowych wyników zyskał 36, 7 proc. głosów. Niecałe 4,5 proc. mniej uzyskał Kacper Płażyński, wystawiony przez Prawo i Sprawiedliwość. Liczenie głosów trwa, czekamy więc na oficjalne wyniki.

Wygrana PiS w II turze jest mało prawdopodobna, bo ci, którzy głosowali na Wałęsą, mogą poprzeć Adamowicza, a reszta kandydatów nie uzyskała zbyt wysokich wyników. Adamowicz mówił nam wczoraj, że ton kampanii przed II turą będzie zależał od Płażyńskiego, apelował o merytoryczną rywalizację.

Moja taka była, kampania Adamowicz niekoniecznie - usłyszał nasz dziennikarz od Kacpra Płażyńskiego.

06:45

Do godziny 6:00 obwodowe komisje wyborcze sporządziły 79 tys. 647 protokołów, z których 23 tys. 592 zostały zweryfikowane przez komisje wyższego szczebla - przekazał na konferencji prasowej zastępca przewodniczącego PKW sędzia Wiesław Kozielewicz.

Jeśli chodzi o pracę obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania, bo teraz te komisje pracują; komisje sporządziły już 79 tys. 647 protokołów na ogólną liczbę protokołów ok. 116 tys. - powiedział. Jednocześnie zaznaczył, że z tego do sejmików samorządowych są 17 tys. 553 protokoły, do rad powiatów 14 tys. 931, do rad gmin i rad miast 29 tys. 25 protokołów; jeśli chodzi o wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 18 tys. 138 protokołów.

06:42

399 kart do głosowania zginęło w jednej z komisji wyborczych w Olsztynie. Wszystkie dotyczyły głosowania na prezydenta miasta. Chodzi o komisję wyborczą, która mieściła się przy ulicy Warszawskiej w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wiadomo, że wszystkie karty były ostemplowane, gotowe do wydania. Dopiero po podliczeniu wszystkich głosów okaże się, czy karty zostały użyte w którejś z obwodowych komisji wyborczych. Gdyby tak się stało prawdopodobnie dojdzie do protestu wyborczego i wtedy sąd zdecyduje, czy miało to wpływ na wyniki wyborów. W Olsztynie po podliczeniu głosów z 26 na 101 komisji prowadzi Czesław Małkowski, tuż za nim jest obecny prezydent Piotr Grzymowicz.

06:40

Jeśli potwierdzą się wyniki sondażowe - drugiej tury wyborów na prezydenta Poznania nie będzie. Tam miażdżącą przewagą wygrywa obecnie urzędujący Jacek Jaśkowiak z Koalicji Obywatelskiej. Według sondażu exit poll dla TVP zdobył 56,6 proc. Jego główny rywal Tadeusz Zysk z PiS zdobył 22,2 proc. głosów. Na trzecim miejscu uplasował się Tomasz Lewandowski ze Zjednoczonej Lewicy, uzyskując 7,4 proc. poparcia poznaniaków. Jaśkowiak zostawił więc konkurencje daleko w tyle, jeśli te wyniki potwierdzą się po podliczeniu głosów - w Poznaniu po raz pierwszy od 28 lat nie będzie II tury.

Wciąż jednak trudno o precyzyjną godzinę ogłoszenia cząstkowych wyników przez miejską komisję - jak powiedział jej szef - liczenie głosów toczy się w bardzo powolnym tempie, co wynika z problemów z przekazywaniem dokumentacji przez komisje z wszystkich okręgów.

06:37

W Trójmieście jest problem z liczeniem głosów. Wyników nie ma w niespełna 40 tysięcznym Sopocie. Nasz reporter Kuba Kaługa usłyszał w miejskiej komisji wyborczej ostatecznego rezultatu można spodziewać się najwcześniej ok. godziny 10:00, są bowiem kłopoty z liczeniem głosów. Pracownicy komisji mówią o kłopotach z przekazywanie sobie pracy między nocną a dzienną zmiana, która pracowała przy wyborach.

06:33

Kraków: 43,7 proc. dla Jacka Majchrowskiego i 33,6 proc. dla Małgorzaty Wassermann - to wstępne sondażowe wyniki wyborów w stolicy Małopolski, które oznaczają też II turę wyborów samorządowych.

Faworytem jest Jacek Majchrowski. Wiele sondaży daje mu w II turze przeważające zwycięstwo. Do drugiej tury zostały jednak dwa tygodnie i wszystko może się jeszcze zmienić. Wiele zależy od tego, jak zagłosują wyborcy pozostałych kandydatów, a przede wszystkim osoby głosujące na Łukasza Gibałę, który zdobył niecałe 17 proc. głosów.

Z informacji na godzinę 6:00 wynika, że w Krakowie przeliczono 15 proc. głosów. Trwa to bardzo długo, między innymi ze względu na dwie pracujące komisje wyborcze. To rozwiązanie wprowadzono podczas wyborów samorządowych po raz pierwszy w tym roku.

06:20

Koalicja Obywatelska ogłosiła wielki triumf, bo nie dość, że utrzymała wszystkie duże miasta, to jeszcze zrobiła to z przytupem. Tak jak w Warszawie - gdzie wygrała w I turze. Miazgą i dużym kłopotem dla PiS-u jest Łódź i wynika 70 procent - Hanny Zdanowskiej.

Miarą sukcesu Koalicji Obywatelskiej i porażki PiS-u jest to, że za największy sukces może uznać drugą turę w Krakowie i Gdańsku.

Dlatego w sztabie PiS-u wszyscy woleli mówić o zwycięstwie w sejmikach - skupiając się na wyniku 32,3 proc. - tam odmieniali "sukces" przez wszystkie przypadki. Ale świętowanie nie trwało zbyt długo. Radość mogła przyćmić chociażby warszawska porażka Patryka Jakiego, do której Jarosław Kaczyński w ogóle się nie odniósł.

Zazwyczaj słychać było krótkie tłumaczenia "stolica zawsze jest liberalna".

Ale około 22:00 przy Nowogrodzkiej pojawił się Zbigniew Ziobro. Nieoficjalnie mówi się, że został wezwany przez Jarosława Kaczyńskiego w związku z warszawską porażką Patryka Jakiego.

Kolejnym zmartwieniem przy Nowogrodzkiej jest poszukiwanie koalicjanta. Nieoficjalnie słychać było, że PiS w Sejmikach liczy na współpracę z SLD, ale negocjacje dopiero się rozpoczną.

Trudno będzie się dogadać z Koalicją Obywatelską, chociaż niczego nie można wykluczyć. Może ktoś się nawróci - mówił Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju o tym niełatwym dla PiS-u zwycięstwie.

My mamy z kim zawierać koalicję, PiS - nie -mówi lider PO Grzegorz Schetyna.

Niech cieszą się dzisiaj i mówią, że to jest najlepszy wynik w historii III RP. Powodzenia, a my będziemy budować koalicję. Ponad 16 proc. Polskiego Stronnictwa Ludowego zmienia całą sytuacje. Ten obóz demokratyczny będzie rządził zdecydowanej liczbie województw. To dla mnie było marzenie - dodał Schetyna, który jeszcze dziś jest umówiony z prezesem PSL na rozmowy koalicyjne.

Wiele zależy jeszcze od ostatecznych wyników z poszczególnych województwa, ale Koalicja Obywatelska liczy na utrzymanie władzy w 15 z 16 sejmików.

06:07

Prawo i Sprawiedliwość wygrywa w 9 sejmikach z wynikiem 32,3 procent. Koalicja Obywatelska bierze 7 województw - odbijając Wielkopolskę oraz Warmię i Mazury Ludowcom. PiS za to - według tych wstępnych sondażowych wyników - obiera Platformie Dolny Śląsk - a PSL odbiera Lubelszczyznę i Świętokrzyskie. Ale to PSL będzie miało wiele do powiedzenia, bo z wynikiem 16,6 proc. może dyktować warunki jako niezbędny koalicjant. I to może być zła wiadomości dla PiS, bo Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że nie będzie współpracy z ugrupowaniem, które jest antysamorządowe.

W Warszawie spektakularne zwycięstwo odniósł Rafał Trzaskowski z wynikiem nieco ponad 54 proc. Niecałe 31 proce. zdobył Patryk Jaki. Niewielu spodziewało się rozstrzygnięcia boju o Warszawę już w pierwszej turze.

Dogrywki nie będzie także w Łodzi - tam Hanna Zdanowska ze spektakularnym ponad 70 proc. poparciem.

W pierwszej turze zwyciężył także - urzędujący prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak popierany przez Koalicję Obywatelską - 56,6 proc. głosów.

Nieco więcej, bo 59,7 proc. głosów zdobył w Lublinie obecny prezydent Krzysztof Żuk - popierany przez Koalicję Obywatelską.

Możliwe, że drugiej tury nie będzie też we Wrocławiu - tam Jacek Sutryk - kandydat Koalicji Obywatelskiej - balansuje na granicy z wynikiem 50,1 proc. poparcia.