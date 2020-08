Alaksand Łukaszenka otrzymał 79,7 proc. głosów na niedzielnych wyborach prezydenckich na Białorusi – wynika z sondażu exit poll. Jego główna rywalka Swiatłana Cichanouska zdobyła według tego badania 6,8 proc. głosów. Sondażowa frekwencja wyniosła 79 procent.

Głosowanie w jednym z lokali wyborczych w Mińsku / Anna Ivanova / PAP

Była deputowana Hanna Kanapacka uzyskała według sondażu exit poll 2,3 proc. głosów, współprzewodniczący ruchu Mów Prawdę Andrej Dzmitryjeu - 1,1 proc. głosów, a lider Białoruskiej Socjaldemokratycznej Hramady Siarhiej Czeraczań - 0,9 proc. głosów.

Sondaż exit poll przeprowadził Białoruski Komitet Organizacji Młodzieżowych na zlecenie białoruskiego przedstawicielstwa telewizji Mir. Badanie przeprowadzono przed 320 lokalami wyborczymi, wśród 12 340 osób.

Radio Swoboda przypomina, że aktywiści organizowali niezależne sondaże exit poll. Na razie nie zaprezentowano ich rezultatów.





Swiatłana Cichanouska / Anna Ivanova / PAP

Niektóre lokale nie zamykają się. To dzieje się po raz pierwszy. Tak jest w Mińsku, gdzie nadal stoją setki wyborców - powiedziała szefowa Centralnej Komisji Wyborczej Lidzija Jarmoszyna. Dodała następnie, że lokale te zapewne będą działać, dopóki ci wyborcy nie zagłosują.

Czego uczyli ten elektorat protestu? Przyjdźcie i zajmijcie kabinę na pół godziny. I tak się dzieje. Z tego powodu możliwości przepustowe lokali wyborczych są niewielkie - przekonywała wcześniej Jarmoszyna. Jej zdaniem to "najprawdziwszy sabotaż, zorganizowana prowokacja" i właśnie to te działania spowodowały bardzo duże kolejki.

Według agencji Interfax Zachód, wstępne wyniki wyborów na Białorusi powinny być ogłoszone w poniedziałek rano.

Już wczesnym popołudniem w niedzielę CKW poinformowała, że frekwencja przekroczyła 50 proc. Przyczyniło się do tego głosowanie przedterminowe, trwające pięć dni, od 4 do 8 sierpnia. Frekwencja w nim wyniosła aż 41,7 proc., co jest rekordowym wskaźnikiem.

Białoruska opozycja uważa, że głosowanie przedterminowe sprzyja fałszerstwom wyborczym.



Informacje o zatrzymaniach przed lokalami wyborczymi

Białoruska milicja zaczęła zatrzymywać ludzi, którzy zebrali się pod lokalami wyborczymi w oczekiwaniu na wyniki wyborów prezydenckich - podał portal Tut.by. Według danych portalu kilka osób zatrzymano w Mińsku.

Dane te Tut.by podaje, powołując się na świadków, którzy widzieli, jak przed lokalami wyborczymi na terenie trzech szkół w Mińsku milicja zatrzymała kilka osób.

W Mohylewie na wschodzie Białorusi, gdzie kilkadziesiąt osób zebrało się przed centrum handlowym, zatrzymano trzy osoby. Zgromadzeni stali w małych grupach i klaskali w kierunku przejeżdżających aut.

Zamknięte ulice w Mińsku / Google Maps /

Według rosyjskojęzycznego portalu BBC, milicja w Mińsku zablokowała pieszy odcinek głównej arterii stolicy - prospektu Niepodległości i w centrum miasta zamkniętych zostało kilka stacji metra.

Policyjna blokada ulicy w Mińsku / TATYANA ZENKOVICH / PAP/EPA



Zamknięcie wielu ulic w białoruskiej stolicy można zobaczyć na mapach Google.