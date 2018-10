Znamy sondażowe wyniki pierwszej tury wyborów samorządowych! Polacy wybierali w nich wójtów gmin, burmistrzów i prezydentów miast, radnych wojewódzkich, powiatowych i dzielnicowych oraz gminnych (w tym miejskich). Druga tura odbędzie się 4 listopada. Wyniki pochodzą z sondażu IPSOS dla TVP.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 lub włącz automatyczne odświeżanie :

Wideo youtube

21:20

W Katowicach wygrywa Marcin Krupa z wynikiem 51,1 proc. głosów. Drugie miejsce zajmuje Jarosław Makowski - 24,4 proc. Trzeci jest Jarosław Gwizdak 11,1.





Sondażowe wyniki w Katowicach / RMF FM / RMF FM

21:18

W Lublinie z wynikiem 59,7 proc. wygrywa Krzysztof Żuk. Na drugim miejscu znalazł się Sylwester Tułajew z wynikiem 33,2 proc.

21:13

Poznań: Jacek Jaśkowiak, z wynikiem 56,6 proc., wygrywa w pierwszej turze. Drugie miejsce zajął Tadeusz Zysk 22,2, a trzeci był Tomasz Lewandowski, 7,4 proc.



Sondażowe wyniki wyborów na prezydenta Poznania / RMF FM / RMF FM

21:10

W Łodzi wygrywa Hanna Zdanowska, która uzyskuje 70,1 procent głosów. Waldemar Buda uzyskał wynik 24,2 proc.



Sondażowe wyniki wyborów w Łodzi / RMF FM / RMF FM

>>>SZCZEGÓŁY WYNIKÓW W ŁODZI<<<



21:08

Gdańsk: do drugiej tury przechodzą Paweł Adamowicz - 36,7 proc. i Kacper Płażyński - 32,3 proc. głosów.





Sondażowe wyniki w Gdańsku / RMF FM / RMF FM

21:05

W wyborach do sejmików wojewódzkich w skali kraju:



PiS - 32,3 proc

Koalicja Obywatelska -24,7 proc

PSL - 16,6 proc

Kukiz'15 - 6,3 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy - 6,3 proc.

SLD-Lewica Razem - 5,7 proc.

21:03

W Krakowie będzie druga tura wyborów. Jacek Majchrowski uzyskał 43,7 procent głosów, Małgorzata Wassermann 33,6 proc., a Łukasz Gibała 16,8.

Sondażowe wyniki w Krakowie / RMF FM / RMF FM

>>>SZCZEGÓŁY WYNIKÓW W KRAKOWIE<<<



21:01

Frekwencja wyniosła 51,3 procent głosów.



21:00

W Warszawie wszystko jasne! Rafał Trzaskowski z wynikiem 54,1 procent głosów wygrywa wybory na prezydenta stolicy. Patryk Jaki zajmuje drugie miejsce z wynikiem 30,9 proc.

Sondażowe wyniki w Warszawie / RMF FM / RMF FM

20:40

O godzinie 13:30 PKW informowała, że trzy osoby zostały zatrzymane. Chodziło o przypadki wyniesienia kart z lokalu wyborczego, zniszczenia ich lub używania w lokalu wyborczym słów uznanych za obelżywe.



20:24

Jeżeli chodzi o miasta wojewódzkie najwyższa frekwencja jest w Warszawie - 47 procent, oraz w Gdańsku - 43 procent.

Najwięcej uprawnionych - bo 64 proc. - wzięło udział w głosowaniu w gminie Aleksandrów (powiat piotrkowski, województwo łódzkie).



Sylwester Marciniak, zastępca przewodniczącego PKW ocenił, że "jest to dobra wiadomość, jeśli chodzi o frekwencję wyborczą", ponieważ - jak mówił - cztery lata temu frekwencja o godz. 17.30 wynosiła 39,28 proc. W tej chwili frekwencja jest wyższa o 2,37 proc., czyli ok. 650 tys. osób więcej głosowało dzisiaj, porównując do poprzednich wyborów - dodał.



20:10

21 października po zakończeniu ciszy wyborczej - TVP, TVN i Polsat podadzą wyniki wyborów samorządowych oparte na sondażu exit poll, czyli na odpowiedziach udzielanych przez wyborców po wyjściu z lokali wyborczych.



Będą to informacje o procentowym poparciu dla ogólnopolskich komitetów wyborczych w skali całego kraju, frekwencji wyborczej oraz wynikach poszczególnych kandydatów na prezydentów w 10 miastach Polski - Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Lublinie, Gdańsku, Białymstoku i Kielcach.



Badanie przeprowadzi firma Ipsos przed 1160 losowo wybranymi lokalami wyborczymi.

20:04

Policja zgłosiła, że według stanu na godzinę 16 zanotowano 595 przestępstw i wykroczeń związanych z ciszą wyborczą - podała w niedzielę PKW. Wcześniej informowano, że trzy osoby zostały zatrzymane, m.in. z powodu niszczenia kart do głosowania.



"Jeżeli chodzi o wykroczenia z kodeksu wyborczego, najwięcej incydentów dotyczyło uszkadzania ogłoszeń - było ich 36, a z kodeksu wykroczeń 45 incydentów niedozwolonej agitacji wyborczej" - poinformował członek PKW Arkadiusz Despot-Mładanowicz.



Dodał, że jeśli chodzi o przestępstwa, "spora ilość dotyczyła przestępstw przeciwko kartom do głosowania, zniszczeń tych kart, wyrzucania do kosza, prób wyniesienia kart do głosowania czy zgniecenia karty".



20:02

Zastępca przewodniczącego PKW Sylwester Marciniak podał, że najwyższą frekwencję odnotowano w województwie mazowieckim - 45,31 proc. Na drugim miejscu znalazło się woj. świętokrzyskie - 43,95 proc., a na trzecim woj. podlaskie - 42,97 proc.



Najmniej osób zagłosowało do tej pory w województwie opolskim - 37 proc.

PKW podaje dane o frekwencji o godz. 17 TVN24/x-news

19:59

Dane dotyczące frekwencji przez cały dzień podawała Państwowa Komisja Wyborcza. O godzinie 17:00 zagłosowało 41,65 proc. uprawnionych.



19:55

Wielu wyborców alarmuje, że mimo dopisania się do rejestru wyborców, nie mogli oni zagłosować w lokalu wyborczym. To osoby, które składały wniosek online przez rządową stronę obywatel.gov.pl.



Wielu wyborców nie może zagłosować. Powodem ePUAP ​Złożyli wniosek, chcieli dopisać się do rejestru wyborców, przyszli do lokalu wyborczego i odeszli z kwitkiem, bez możliwości głosowania. Dostajemy sygnały, że w Warszawie, ale także Lublinie, Krakowie i innych miastach, bardzo dużo osób nie może zagłosować, bo nie zostali dopisani do spisu... czytaj więcej