Wypadek w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Doszło do wstrząsu pod ziemią, gdzie pracowało 17 górników.

Według najnowszych informacji, 10 górników zostało lekko rannych, w tym jeden ciężko.

Informację o wstrząsie potwierdził rzecznik PGG Tomasz Głogowski. Zapewnił, że życiu 16 bezpiecznie wycofanych górników nie grozi niebezpieczeństwo. Dodał, że najbardziej poszkodowanym górnikiem zajmuje się lekarz.

Do wstrząsu doszło o godzinie 15:00 ok. tysiąca metrów pod ziemią. W kopalni zarządzono akcję ratowniczą. Do dyspozycji są służby medyczne, m.in. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Jak podało Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne, wstrząs miał siłę 2.6 w skali Richtera.