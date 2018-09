"To nieprawdziwa informacja" - tak Gość Krzysztofa Ziemca Włodzimierz Czarzasty odpowiada na pytanie, czy Renata Beger wystartuje w nadchodzących wyborach samorządowych z list SLD. "Mamy naprawdę fantastyczne listy, jeśli chodzi o 85 okręgów sejmikowych" - zapewnia przewodniczący SLD. Kto "pociągnie" listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej? "Warszawa: Danuta Waniek, Katarzyna Piekarska, Małgorzata Szmajdzińska (…). Wziątek jeśli chodzi o Zachodniopomorskie... Senyszynowa Joanna" - wylicza Czarzasty. Czy SLD będzie trzecią siłą w kraju? "To są marzenia, które każdy polityk powinien posiadać" - odpowiada Gość Krzysztofa Ziemca.

"Wszystko zrobimy, żeby wrócić do realnej polityki, bo uważamy, że lewica w Polsce jest bardzo potrzebna. I Sojusz Lewicy Demokratycznej jest bardzo stabilną partią. (...) Od roku jesteśmy jedyną partią w Europie, która jest pozaparlamentarna i ma stabilne trzecie miejsce" - mówi Gość Krzysztofa Ziemca.

Przewodniczący SLD podkreśla: "Mam dużo animuszu. Lider partii albo ma animusz i jaja i prowadzi swoją partię do zwycięstwa albo po prostu usypia i ma 1 procent".

Przyznaje również: "2,5 roku mieliśmy 2 proc. w sondażach. Ewidentnie przez naszą głupotę. I nikogo tym nie obciążam".

Krzysztof Ziemiec: Moim gościem jest przewodniczący SLD i ojciec chrzestny powrotu do polityki Renaty Beger.

Włodzimierz Czarzasty: Ta druga informacja mnie trochę zdziwiła.

Gazety kolorowe o tym pisały w tym tygodniu, nikt nie zaprzeczył, więc domyślam się, że to jest prawda. Podobno ma się znaleźć na listach wyborczych SLD w tych wyborach.

Gazety w tej sprawie chyba przestrzeliły, listy są rejestrowane, 20 tysięcy ludzi na listach mamy łącznie i pani Reneta Beger nie kandyduje z naszych list.

Czyli możemy powiedzieć, że to jest fake news?

Możemy powiedzieć, że jest to nieprawdziwa informacja.

Bo już chciałem powiedzieć, że macie takie kłopoty z tymi listami, że musicie po tak głębokie rezerwy sięgać, ale skoro to jest nieprawda...

Wie pan co, ja się nie zgodzę. Po pierwsze się nie zgodzę, dlatego że zawsze dobrych ludzi brakuje - bo to wszędzie brakuje - natomiast u nas akurat jest tak, że mamy naprawdę fantastyczne listy, jeśli chodzi o 85 okręgów sejmikowych. Wystawiamy listy w 320 jako Sojusz Lewicy Demokratycznej, Lewica Razem, koalicja 21 podmiotów, jedna z dwóch koalicji, wystawiamy listę w 320 powiatach, w większości jest to tylko lista koalicji SLD-Lewica Razem.

A takie konie pociągowe? Kto pociągnie tą listę? Znane nazwiska?

Proszę bardzo. Warszawa - jeżeli chodzi o sejmik: Danuta Waniek, Katarzyna Piekarska, Małgorzata Szmajdzińska. Wziątek, jeżeli chodzi o Zachodniopomorskie. Senyszynowa Joanna...

Czyli starszy, sprawdzeni?

Proszę pana, wszyscy, którzy byli posłami, na wezwanie partii, bo tak działa partia...

A gdzie młodzi? Gdzie kobiety?





Wkrótce pełen zapis rozmowy.