"To na wszystkich spadło jak grom z jasnego nieba. Systemowo nie byliśmy przygotowani - ani sprzętowo, ani od strony przygotowania nauczycieli, od strony przygotowania platform" - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Katarzyna Włodkowska, nauczycielka języka polskiego z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile i członkini grupy Superbelfrzy RP, wspominając zdalne nauczanie. "Lękiem i obawą napawa mnie myśl o tych, którzy z tej edukacji byli wykluczeni - nie mieli dostępu do internetu, musieli współdzielić sprzęt z rodzeństwem, z rodzicami, którzy pracowali zdalnie" - dodała. Pytana o powrót do szkoły po wakacjach, stwierdziła, że przygotowuje się na różne scenariusze, ale ma nadzieję, że będzie spotykać się z uczniami w klasie. "Cieszę się na myśl o tym, że będę mogła wrócić pod tablicę, wyściskać moich uczniów i zobaczyć ich face to face" - przyznała.

