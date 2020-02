Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM jest prof. Katarzyna Pisarska z Europejskiej Akademii Dyplomacji. Z naszym gościem rozmawiamy o wizycie w Polsce prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Czy przyjazd Macrona oznacza przełom w relacjach polsko-francuskich? Czy po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej Francja bardziej skieruje swoją uwagę na Europę Środkowo-Wschodnią i jak możemy na tym skorzystać?

Wideo youtube

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań usłyszymy o 18:02 w RMF FM, RMF24.pl i portalu Interia.pl. Zapraszamy!

Marcin Zaborski, RMF FM: Wiosna, przedwiośnie czy tylko chwilowy skok temperatury mamy w relacjach polsko-francuskich?



Prof. Katarzyna Pisarska: "Le Parisien" nazywał to akrobacją dyplomatyczną Macrona i to jest to, co widzimy. To znaczy widzimy naprawdę dużo konkretnych propozycji współpracy. To, co jeszcze wydawało się mało prawdopodobne kilka miesięcy temu, dzisiaj wydaje się coraz bardziej prawdopodobne w nowym kontekście po brexicie... To znaczy...



Bo dzisiaj Emmanuel Macron przyjeżdża do Warszawy, to jest pierwszy raz od kiedy jest prezydentem Francji, czyli pierwszy raz od prawie 3 lat. O czym nam to mówi?



Polska jest dopiero 21 krajem unijnym, który Macron odwiedza. Mówi nam to tylko to, co wiemy: że te relacje polsko-francuskie w ostatnich latach były, no trzeba sobie powiedzieć, najgorsze w historii ostatnich 30 lat Polski. Dlaczego? Wszystko zaczęło się od kontraktu na caracale, który polski rząd zdecydował się anulować, a potem było tylko gorzej...



Kopanie po kostkach - i po jednej i po drugiej stronie.



Oczywiście.



A dziś słyszy pani: Otwieramy nowy rozdział, to jest przełomowa wizyta, to będzie przełomowa wizyta. To już słyszeliśmy jeszcze zanim się zaczęła.

Wkrótce cała treść rozmowy