„Wszystkie elementy (wizyty prezydenta Andrzeja Dudy – przyp. red.) są ważne, próbowaliśmy od lat rozszerzyć nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, one przez całe lata były oparte głównie o kwestie bezpieczeństwa, o współpracę militarną” – mówi w Porannej rozmowie w RMF FM Witold Waszczykowski. „Dobrze się dzieje, że rozszerzamy to – jest ten komponent energetyczny, element zwiększania zakupów gazu. Jeżeli prezydent rozmawia z potężnymi firmami amerykańskimi, to też dobrze, bo być może flaga amerykańska powiewać będzie nie tylko nad ambasadą, bazą amerykańską, ale również korporacjami amerykańskimi” – uważa były szef MSZ. „Mamy do czynienia z prezydentem (Donaldem Trumpem – przyp. red.), który ma zmysł biznesowy w dyplomacji, to korzystajmy z tego” – dodaje gość Roberta Mazurka.

Wideo youtube

Robert Mazurek, RMF FM: Co z tej wizyty prezydenta Dudy wydaje się panu najważniejsze? To, że będzie tysiąc żołnierzy więcej, że kupimy myśliwce F-35, że być może powstanie ta elektrownia atomowa o której mówiono, czy też jakiś aspekt polityczny?

Witold Waszczykowski: Wszystkie te elementy są ważne o których pan mówi., dlatego, że próbowaliśmy od lat już rozszerzyć nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi. One przez całe lata głównie oparte były o kwestie bezpieczeństwa, o współpracę militarną i dobrze się dzieje, że w tej chwili rozszerzamy. Jest ten komponent energetyczny, to nie tylko elektrownia atomowa, nie wiem czy to już przesądzone, natomiast oczywiście technologia amerykańska byłaby tu bardzo dobra. To jest też element zwiększenia zakupów gazu, no i jeśli prezydent rozmawia z potężnymi firmami amerykańskimi, to też jest dobrze, bo to oznacza, że być może flaga amerykańska będzie powiewać nie tylko nad ambasadą, bazą amerykańską, ale również i korporacjami amerykańskimi.

Dobrze, ale z tego wszystkiego wynika, że stajemy się coraz ważniejsi dla Amerykanów,. Tak przynajmniej komentuje to amerykańska prasa, która mówi, że prezydent Trump dał prztyczka Niemcom i pokazuje, że stawia na Polskę. My się z tego pewnie będziemy cieszyć, tylko czy potrafimy to wykorzystać? Anne Applebaum przestrzega, że nie wolno wierzyć Trumpowi.

Ja nie chcę odnosić się do wierzeń. Mamy do czynienia z prezydentem, który dostrzega wspólnotę interesów, albo my odwrotnie dostrzegamy tę wspólnotę interesów z nim i mamy do czynienia z prezydentem, który rzeczywiście ma ten zmysł biznesowy w dyplomacji - korzystajmy z tego.

My jesteśmy dla Amerykanów jakimś interesem do zrobienia? Może takim właśnie, że nam sprzedadzą coś czego...

Panie redaktorze i szanowni państwo, jeśli dla Niemców jesteśmy interesem i Niemcy handlują z nami na wyższym poziomie niż z Rosją, jeśli Niemcy handlują z Grupą Wyszehradzką na wyższym poziomie niż z Francją, to Amerykanie to też dostrzegają. Dostrzegli to, że stworzyliśmy większą strukturę niż Grupa Wyszehradzka, czyli Trójmorze, czyli ponad 100-milionowy rynek, który się integruje w tej chwili. TO też jest wartość dla Amerykanów ta biznesowa. Poza tym dostrzegają ciągle elementy bezpieczeństwa.

Myśli pan że we wrześniu, kiedy tu przyjedzie Donald Trump, wszystko na to wskazuje, że przyjedzie, ogłosi zniesienie obowiązku wizowego dla Polaków?



Wkrótce cala treść rozmowy