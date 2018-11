Z ministrem sportu Witoldem Bańką rozmawiamy o dobrym otwarciu sezonu w wykonaniu naszych skoczków, ale i pytamy, czy resort planuje dofinansowanie kolejnych skoczni narciarskich w naszym kraju i czy Polska ma szansę stać się bardziej "zimową krainą" sportu niż dotychczas. Rozmawiamy także o kłopotach naszej piłkarskiej reprezentacji, o końcu kariery Agnieszki Radwańskiej i o pomocy dla legendy polskiego kolarstwa Ryszarda Szurkowskiego, który uległ latem poważnemu wypadkowi podczas zawodów w Niemczech. A ponieważ w piątek 16 listopada minęły 3 lata Witolda Bańki w fotelu ministra sportu, będziemy chcieli się dowiedzieć, co nie udało się ministrowi w tym czasie i co sam ma sobie do zarzucenia. Zapraszamy!

