​Gorący wieczór wyborczy w RMF FM i na RMF24.pl. Tuż po godz. 21 na naszej stronie ruszy transmisja ze sztabów wyborczych - pokażemy m.in. pierwsze przemówienia politycznych liderów. Nasi reporterzy następnie będą relacjonować co się dzieje w poszczególnych komitetach. Na sam koniec nasz dziennikarz Marcin Zaborski przeanalizuje wybory do Parlamentu Europejskiego - wyjaśni jak zostaną rozdzielone mandaty i czy może mieć to wpływ na jesienną elekcję parlamentarną.

REKLAMA