„Jako resort wspieramy to, żeby ustawa z 6 kwietnia (o głosowaniu korespondencyjnym) została szybko przyjęta w Senacie. Troszkę przyglądam się z niepokojem tej przedłużającej się procedurze, bo nie widzę powodów, dla których tej ustawy nie można by w Senacie szybciej uchwalić” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk. „Należy zadać pytanie, czy Senat nie nadużywa tego prawa terminu 30-dniowego w tej sytuacji, która jest szczególna” – dodał. „Oczekiwałbym od Senatu, że nie będzie przeciągał i wykorzystywał w pełni tego terminu, bo w interesie Polonii jest to, żeby mogła możliwie szeroko zagłosować (w majowych wyborach prezydenckich)” – mówił gość Marcina Zaborskiego.

