Wicemistrzyni olimpijska zawieszona. Od lipca nie startowała

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Francuzka Cyrena Samba-Mayela, srebrna medalistka olimpijska z Paryża (2024) w biegu na 100 metrów przez płotki, została tymczasowo zawieszona w związku z zarzutem naruszenia przepisów dotyczących informowania o miejscu pobytu – poinformowała organizacja Athletics Integrity Unit (AIU). Płotkarka nie startowała od lipca, wycofała się m.in. z mistrzostw Europy w Birmingham, gdzie miała bronić tytułu.

Francuskie media donosiły w zeszłym miesiącu, że Cyrena Samba-Mayela – jedyna francuska medalistka ostatnich igrzysk w lekkoatletyce – trzykrotnie w ciągu 12 miesięcy nie dopełniła obowiązków związanych z raportowaniem miejsca pobytu.

Zgodnie z przepisami, sportowcy, u których w ciągu roku odnotowano trzy takie uchybienia - wynikające z nieobecności podczas kontroli, błędów w zgłoszeniach lub obu tych przyczyn łącznie - mogą zostać oskarżeni o naruszenie przepisów antydopingowych i narażają się na karę zawieszenia na dwa lata.

Menedżerka zawodniczki Maka Haidara oświadczyła, że postępowanie dotyczy wyłącznie kwestii związanych z obowiązkiem informowania o miejscu pobytu, a nie stosowania jakichkolwiek niedozwolonych substancji. Jak dodała, biegaczka przestrzegała procedur i współpracuje z organami prowadzącymi dochodzenie.

Samba-Mayela nie startowała od lipca, a później z powodu kontuzji łydki wycofała się z mistrzostw Europy w Birmingham, gdzie miała bronić tytułu.

W Birmingham srebrny medal ME zdobyła Pia Skrzyszowska. W 2021 roku Polka wygrała młodzieżowe mistrzostwa Europy w Tallinie, a druga była wówczas Samba-Mayela. W igrzyskach najlepsza polska płotkarka odpadła w półfinale.