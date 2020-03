Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. W dzisiejszym programie porozmawiamy o powrotach Polaków do kraju w obliczu epidemii koronawirusa i zamkniętych granic.

Punkt tymczasowej kontroli granicznej na dawnym polsko-słowackim przejściu granicznym w Barwinku / PAP/Darek Delmanowicz /

Co powinni zrobić ci, którzy utknęli kilka tysięcy kilometrów od domu? Ile jest takich osób? Jak bezpiecznie sprowadzić je do kraju? Jak zapewnić bezpieczeństwo załodze i współpasażerom osób zarażonych koronawirusem?



Tego dowiemy się o godzinie 18:02. Zapraszamy do RMF FM, RMF24.PL i portalu Interia.pl!

Marcin Zaborski zaprasza na Popołudniową rozmowę w RMF FM /