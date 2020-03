„Akcja „Lot do domu” będzie kontynuowana do odwołania - do momentu kiedy się sytuacja zmieni, uspokoi, zostaną zdjęte restrykcje (...) albo znikną potrzeby przeprowadzania tej akcji” - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Zapewnia, że 28 marca nie będzie ostatnim dniem akcji.

