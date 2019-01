Czy wczorajsze spotkanie Kaczyński-Salvini zaowocuje wspólnym ugrupowaniem w Parlamencie Europejskim? „Nie można wykluczyć, że do tego dojdzie. Natomiast dzisiaj są to przedwczesne spekulacje” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM były szef MSZ Witold Waszczykowski. Zapytany o sympatię włoskiego wicepremiera do Władimira Putna, Waszczykowski odpowiedział, że „mamy już całą rzeszę przyjaciół rosyjskich, którzy są naszymi przyjaciółmi. Na przykład pani Merkel”. „Jest to frustrujące, kiedy tacy politycy obnoszą się z taką sympatią do imperialisty, który atakuje kolejny kraj - najpierw Gruzję, potem Ukrainę – dodał. Podkreślił także, że spotkania z prorosyjskimi politykami są po to, by „przekazać naszą negatywną opinię”. „Jestem absolutnie przekonany, że Salvini usłyszał, że w przypadku jego atencji wobec Putina, to mamy zdanie odrębne” – mówił w rozmowie z Robertem Mazurkiem. „Nie można się obrażać. Ja też kilka lat temu spotkałem się z panią Marine Le Pen. Zaprosiłem ją w czasie kampanii wyborczej do naszej ambasady w Paryżu i powiedziałem, że mi się nie podoba co robi, że Polska nie akceptuje takiego zachowania prorosyjskiego” – podkreślił dawny szef dyplomacji.

REKLAMA