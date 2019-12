"Koniec grudnia albo początek stycznia. (…) Najprawdopodobniej kandydatura ogłoszona zostanie na przełomie roku" - tak Wanda Nowicka odpowiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM na pytanie o to, kiedy poznamy kandydata Lewicy na prezydenta. Zdradziła, że gdyby w drugiej turze przyszłorocznych wyborów znaleźli się Andrzej Duda i Małgorzata Kidawa-Błońska, oddałaby głos na polityk Platformy Obywatelskiej. "Gdyby prezydent Duda miał zostać ponownie wybrany, to byłaby to ogromna porażka nas wszystkich - bo prezydent, który trzykrotnie złamał konstytucję w czasie swoich rządów, nie powinien być wybrany na kolejną kadencję. Byłaby to porażka i wstyd" - stwierdziła posłanka Lewicy.

