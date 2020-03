"Podjęliśmy decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych od poniedziałku" - powiedział premier Mateusz Morawiecki. "W czwartek i piątek placówki oświatowe będą otwarte, rodzice muszą się przygotować do nowej sytuacji" - zaznaczył. Przerwa ma potrwać dwa tygodnie. Nie działać będą również przedszkola.

11:42

Ministerstwo zdrowia Belgii poinformowało o śmierci pierwszego pacjenta zakażonego koronawirusem SARS-CoV-2. Chodzi o 90-letniego mężczyznę, który zmarł w klinice w Etterbeek w stołecznym regionie Brukseli. W Belgii jest 267 zakażonych koronawirusem.



W osobnym komunikacie belgijskiego resortu zdrowia podkreślono, że "nie ma mowy o jakimś znacznym zwiększeniu liczby zakażonych". Dodano jednak, że koronawirus SARS-CoV-2 "krąży po Belgii" i w najbliższych dniach można się tylko spodziewać wykrycia dalszych przypadków.





11:33

Rząd zdecydował o zawieszeniu funkcjonowania instytucji kultury - teatrów, oper, filharmonii, muzeów i kin. Powodem jest koronawirus. Do tej pory w całym kraju w całym kraju potwierdzono 25 przypadków zarażenia COVID-19.



11:30

"Zdecydowałem o zawieszeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach w terminie od 12 marca do 25 marca - powiedział wicepremier, szef resortu nauki Jarosław Gowin. Jak wyjaśnił, zawieszenie zajęć dydaktycznych nie oznacza zamknięcia uczelni.





11:20

Prosimy, żeby wszyscy, którzy mogą już od jutra powstrzymali się od posyłania dzieci do szkoły, zwłaszcza do szkół średnich; młodzież świetnie sobie sama ze sobą poradzi" - powiedział premier Mateusz Morawiecki.





11:01

Najlepszym wyjściem dla naszych dzieci jest niewychodzenie z domu, ponieważ dzieci w sposób nieświadomy mogą zarażać innych - powiedział premier Mateusz Morawiecki po środowym spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego.

W porozumieniu z ekspertami, obserwując przebieg choroby, korzystając z doświadczeń innych państw, chcemy znowu działać szybciej - mówił szef rządu.



Jak dodał, po wtorkowej rozmowie z unijnymi przywódcami, było widać bardzo wyraźnie, że "inni zaczynają podejmować bardzo podobne decyzje".



Dla naszych dzieci najlepsze wyjście dzisiaj, to niewychodzenie z domu, ponieważ dzieci są nośnikami, w bardzo łatwy sposób mogą przenosić, zakażać, zarażać innych - podkreślił.



To jest zachowanie, które jest bardzo odpowiedzialne, ponieważ dzieci w sposób nieświadomy mogą zarazić swoich dziadków, babcie - dodał premier.

Zdaniem premiera, o ile dzieci rzadko zapadają na chorobę i jeśli już zapadną, to przechodzą ją w sposób stosunkowo łagodny, ale - jak zaznaczył - "one jednak przenoszą chorobę i mogą zarazić nasze babcie, naszych dziadków i może to się stać bardzo niebezpieczne".





10:58

Minister zdrowia Łukasz Szumowski: Bez społecznej odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych, żadne administracyjne dekrety nie powstrzymają epidemii.



10:43

Podjęliśmy decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych od poniedziałku na dwa tygodnie - powiedział premier Mateusz Morawiecki. W czwartek i piątek placówki oświatowe będą otwarte, rodzice muszą się przygotować do nowej sytuacji - zaznaczył.



10:37

Rząd decyduje o zamknięciu placówek oświatowych!



10:33

Ponad 10 i pół tysiąca maseczek ochronnych próbował przemycić do Polski mężczyzna zatrzymany przez ukraińskich pograniczników. Jak dowiedział się reporter RMF FM, Ukrainiec wpadł na przejściu granicznym Zosin-Ustiług.





10:21

Wszyscy pasażerowie wycieczkowca Costa Fortuna, 1631 osób, zeszli już na ląd w Singapurze - poinformowały w środę miejscowe media, powołując się na komunikat władz. Na pokładzie statku znajdowało się 107 Polaków, w tym 105 turystów i dwóch członków załogi.



Wycieczkowiec nie został wcześniej wpuszczony do Malezji i Tajlandii z powodu ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa. Na statku były m.in. osoby, które niedawno przyjechały z dotkniętych epidemią krajów.



Statek przybył do Singapuru we wtorek rano, a na ląd zaczęli schodzić pierwsi pasażerowie. Do północy z wtorku na środę wszystkim pasażerom zezwolono na opuszczenie statku - napisano we wspólnym komunikacie ministerstwa zdrowia, urzędu morskiego i portowego oraz rady turystyki Singapuru.





10:00

W bibliotece Pałacu Apostolskiego w Watykanie rozpoczęła się w środę rano pierwsza papieska audiencja generalna bez udziału wiernych. Transmitują ją watykańskie media. Plac Świętego Piotra został zamknięty.



W papieskiej bibliotece usiadł Franciszek, a razem z nim, w odległości co najmniej metra, księża czytający pozdrowienia i streszczenie katechezy w różnych językach, także po polsku.



09:37

Wójt gminy Nadarzyn na Mazowszu Dariusz Zwoliński poinformował w nocy z wtorku na środę, że wraz z żoną rozpoczęli kwarantannę domową w związku z potwierdzeniem w organizmie ich dorosłego syna obecności koronawirusa. Jego syn mieszka w Pruszkowie. Jego rokowania są bardzo dobre.



W środę rano Ministerstwo Zdrowia potwierdziło czwarty przypadek koronawirusa na Mazowszu. Pacjent to młody mężczyzna hospitalizowany w Warszawie.



W nocy z wtorku na środę wójt podwarszawskiego Nadarzyna napisał na swoim oficjalnym profilu na Facebooku, że w związku z potwierdzeniem koronawirusa u jego syna, mieszkańca Pruszkowa, rozpoczął on kwarantannę, która potrwa do 22 marca pod warunkiem, że nie wystąpią u niego niepożądane objawy.



"Wszystkie osoby, które miały kontakt z moją osobą w ostatnich 48 godzinach, będą poddane tzw. obserwacji. To znaczy, że przez najbliższe dwa tygodnie muszą dokonywać pomiaru temperatury rano i wieczorem. Jeśli pojawi się u nich wysoka gorączka powyżej 38 st. C oraz suchy kaszel, czy problemy z oddychaniem muszą zgłosić ten fakt na numer alarmowy Inspektoratu Sanitarnego w Pruszkowie lub do najbliższego szpitala zakaźnego" - podkreślił Zwoliński.

09:25

"W związku z zagrożeniem koronawirusem uznałem za zasadne i zalecam niezwłoczne zawieszenie do odwołania działalności w instytucjach kultury podległych Samorządowi Województwa Pomorskiego. W przypadku czterech instytucji, gdzie jesteśmy współorganizatorem, zwróciłem się z prośbą do władz Gdańska, Sopotu i Powiatu Wejherowskiego o wydanie podobnej - wspólnej decyzji " - poinformował w komunikacie Mieczysław Struk, marszałek Województwa Pomorskiego.



09:20

W Lublinie prezydent miasta zdecydował o odwołaniu zajęć w szkołach od jutra (czwartek, 12 marca) do końca tygodnia. Dalsze decyzje będą podejmowane na bieżąco.

09:13

Młoda kobieta z Wrocławia, o której zakażeniu koranawirusem resort zdrowia poinformował w we wtorek, przebywa w kwarantannie domowej. Jej stan jest dobry.



Według informacji sanepidu, kobieta jest z tego samego ogniska epidemicznego co 73-letni pacjent zarażony koronawirusem, który jest hospitalizowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Z tego ogniska jest też leczona w tym szpitalu 74-latka, u której stwierdzono zakażenie nowym patogenem. Stan starszego mężczyzn jest ciężki, ale stabilny, zaś 74-latki poważny. 73-latek zaraził się od osoby z rodziny, która przyjechała z USA.

09:00

W Cieszynie ma dziś się rozpocząć dezynfekcja pierwszej z zamkniętych szkół. Po tym, jak u dwóch osób wykryto tam koronawirusa, zapadła decyzja o zamknięciu wszystkich cieszyńskich podstawówek i szkół średnich podległych starostwu. Dezynfekcja budynków ma trwać do piątku.

08:48

Potwierdzono kolejne trzy przypadki zakażenia koronawirusem w kraju - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. Nowe przypadki wykryto u młodego mężczyzny w Warszawie oraz u dwóch kobiet w sile wieku - w Łańcucie (Podkarpacie) i w Lublinie. Łącznie chorych jest 25 osób.



Potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem u kobiety w Łańcucie jest pierwszym w województwie podkarpackim.



W Warszawie hospitalizowani są wszyscy czworo pacjenci z potwierdzonym zakażeniem w województwie mazowieckim. Pierwszy przypadek w stolicy potwierdzono w niedzielę u Hiszpanki, która przyleciała z Niemiec. Inny pacjent jest młodą osobą, która niedawno wróciła z Włoch. Obecność koronawirusa potwierdzono również u dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych gen. Jarosława Miki, po jego powrocie z wojskowej narady w Niemczech.



W przypadku województwa lubelskiego pierwszy przypadek potwierdzono we wtorek wieczorem u mężczyzny w wieku ok. 50-60 lat. Pacjent jest w ciężkim stanie, trafił do szpitala w Bełżycach. Wojewoda lubelski Lech Sprawka zapowiadał, że jeśli stan pacjenta na to pozwoli, zostanie on przetransportowany do Lublina. Razem w województwie stwierdzono już dwa zachorowania.



Łącznie w Polsce potwierdzono do tej pory 25 przypadków zarażenia koronawirusem.



08:18

08:01

Nie zmienia się stan trzech pacjentów zakażonych koronawirusem, którzy są hospitalizowani w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. W najcięższym stanie jest 73-letni mężczyzna. Trafił do szpitala w piątek. Zaraził się koronawirusem od osoby z rodziny, która przejechała z USA. Później do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznych im. J. Gromkowskiego trafiła 74-letnia kobieta związana rodzinnie ze starszym mężczyzną. Potwierdzono u niej zakażenie koronawirusem. Stan zdrowia kobiety jest poważny - podała Małecka.



Z kolei 26-letni mężczyzna, który jest pierwszym na Dolnym Śląsku pacjentem ze stwierdzonym zakażeniem nowym patogenem, jest w stanie bardzo dobrym. Wkrótce mają mu zostać wykonane ponowne badania na obecność koronawirusa.



We wtorek resort zdrowia poinformował, że we Wrocławiu stwierdzono czwarty przypadek zakażenia koronawirusem. To młoda kobieta z tego samego ogniska epidemicznego co 73-letni pacjent zarażony koronawirusem, który jest hospitalizowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu - mówi państwowy wojewódzki inspektor sanitarny dr n. med. Jacek Klakočar. Stan tej pacjentki - według Klakočara - jest dobry.

07:23

Uczniowie ponad dwustu szkół i przedszkoli w Poznaniu mają dziś przymusowe wolne. Po wczorajszej rekomendacji władz miasta, dyrektorzy podjęli decyzję o ich zamknięciu. Powód: zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.



Zajęcia odwołały też dwie uczelnie: Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza i Uniwersytet Ekonomiczny. Miasto zamknęło też m.in. Centrum Kultury Zamek, teatry - Muzyczny i Polski, oraz wszystkie filie biblioteki Raczyńskich.





07:15

Odwołane wizyty, zabiegi i operacje w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. To jeden znajwiększych szpitali w kraju.

Jak twierdzi dyrekcja placówki to dla bezpieczeństwa i pacjentów i personelu w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

W szpitalu brakuje tak zwanych pakietów osobistych chodzi m.in. o maseczki i fartuchy dla pracowników.



07:00

Mer Moskwy Siergiej Sobianin w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa zakazał organizowania w stolicy imprez masowych z udziałem powyżej 5 tys. uczestników. Zakaz obowiązuje do 10 kwietnia. Oznacza m.in., że nie będą się mogły odbywać demonstracje.



Rozporządzenie mera, wydane we wtorek wieczorem, dotyczy imprez "sportowych, widowiskowych, publicznych i innych wydarzeń masowych". Decyzję tę Sobianin podjął w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. W Rosji potwierdzono dotąd 20 przypadków zakażenia.



Władze rosyjskiej ekstraklasy zapowiedziały, że naradzą się z Rosyjskim Związkiem Piłki Nożnej, jak realizować zakaz dużych imprez.



W związku z rozporządzeniem mera nie odbędzie się m.in. zaplanowany na 15 marca w Moskwie festyn związany z kolejną rocznicą anektowania przez Rosję Krymu w 2014 roku.

06:55

Badania wykluczyły obecność koronawirusa u 23-letniego obywatela Turcji, który wieczorem we wtorek jechał autokarem z Berlina do Poznania. Polskie służby medyczne zatrzymały pojazd na przejściu granicznym w Świecku. Mężczyzna miał 40 stopni gorączki. Trafił do szpitala w Zielonej Górze.

W tym czasie kilkudziesięciu pasażerów czekając na wyniki - kilka godzin spędziło w podgrzewanych namiotach ustawionych przez straż pożarną. Tuż przed godziną trzecią nad ranem autokar ruszył w dalszą drogę.

06:40

W Turcji potwierdzono pierwszy w tym kraju przypadek koronawirusa. Jak poinformował w nocy z wtorku na środę minister zdrowia Fahrettin Koca, wirusa zdiagnozowano u mężczyzny, który niedawno podróżował do Europy.



To pierwszy przypadek w naszym kraju. Ogólny stan zdrowia pacjenta jest jednak dobry - powiedział minister. Dodał, że mężczyzna przebywa w szpitalu, ale nie ujawnił, w jakim mieście. Rodzina pacjenta znajduje się pod obserwacją.





06:26

O 95 proc. wzrosła sprzedaż ryżu, o 84 proc. mąki - wynika z najnowszych danych firmy Nielsen. Sklepy reagują spokojnie. Towar jest, a braki na półkach są regularnie uzupełniane - podaje w środę "Gazeta Wyborcza". Nielsen przeanalizował zakupy Polaków w ostatnim tygodniu lutego (24 lutego - 1 marca), czyli już po tym, gdy stwierdzono pierwsze zarażenie koronawirusem w kraju.





06:10

Władze kościelne zwróciły się do pielgrzymów o zaprzestanie obejmowania figury św. Jakuba Apostoła, która znajduje się w katedrze w Santiago de Compostela. Związane jest to z tradycją pątników, którzy przechodzą tak zwaną Drogę do Santiago.





05:40

LOT do 3 kwietnia przedłuża zawieszenie połączeń z Warszawy do Mediolanu i Wenecji. Dodatkowo do 25 kwietnia zawiesza rejsy z Warszawy do Pekinu, a do 8 kwietnia z Budapesztu do Seulu. Ogranicza też loty do Tel Awiwu.



05:20

Brytyjska wiceminister zdrowia Nadine Dorries, która w zeszłym tygodniu była m.in na przyjęciu wydanym przez premiera Borisa Johnsona z okazji Dnia Kobiet, ma koronawirusa - twierdzi dziennik "The Times".