13 375 przypadków koronawirusa, 664 zgonów i 3491 ozdrowieńców – taki jest dotychczasowy bilans pandemii SARS-CoV-2 w Polsce. W sobotę podano, że testy potwierdziły spore ognisko koronawirusa w domu zakonnym Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Poznaniu. W Stanach Zjednoczonych w ciągu doby zmarło z powodu Covid-19 1435 osób – to już drugi dzień z rzędu, gdy USA notuje mniej niż 2 tys. ofiar. W Japonii liczba zgonów z powodu pandemii przekroczyła 500. Na całym świecie koronawirusa wykryto u blisko 3,5 mln osób.

- W Polsce koronawirusa wykryto u 13 375 osób. Zmarło 664 z nich, a wyzdrowiało 3491.

- Pogarsza się sytuacja finansowa polskich miast.

- W USA wykryto najwięcej zakażeń na świecie - ponad 1,1 mln.

- Na całym świecie odnotowano ponad 3,4 mln przypadków koronawirusa.

06:36

74 osoby zakażone koronawirusem zmarły w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii Covid-19 wzrosła w RFN do 6649.

W ostatnich 24 godzinach obecność koronawirusa potwierdzono w Niemczech u kolejnych 793 osób. Łączna liczba odnotowanych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w tym kraju wzrosła do 162 496.

06:24

Brytyjski premier Boris Johnson przedstawi w przyszłą niedzielę plan znoszenia ograniczeń spowodowanych koronawirusem, w ramach którego od 1 czerwca otwarte zostaną ponownie szkoły podstawowe - podał "The Sunday Telegraph".

Jak napisała gazeta, w przyszłą niedzielę, 10 maja, brytyjski premier wygłosi orędzie do narodu, w którym przedstawi "mapę drogową" wychodzenia z ograniczeń wprowadzonych w celu zatrzymania epidemii. Wcześniej ministrowie mają dokonać oceny badań pokazujących tempo rozprzestrzeniania się wirusa w Wielkiej Brytanii.

06:22

Do 530 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych nowego koronawirusa w Japonii - poinformowała w niedzielę japońska telewizja publiczna NHK. Dotychczas potwierdzono w tym kraju ponad 15 500 przypadków zakażenia koronawirusem.

W poniedziałek rząd premiera Shinzo Abe podejmie decyzję w sprawie przedłużenia o kolejny miesiąc, do 6 czerwca, stanu wyjątkowego.

06:00

Ponad 66 tys. osób zakażonych koronawirusem zmarło w Stanach Zjednoczonych - wynika z bilansu prowadzonego przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. W ciągu minionej doby odnotowano 1435 zgonów - to drugi dzień z rzędu z mniej niż 2 tys. ofiar śmiertelnych.



W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono też do tej pory ponad 1 mln 132 tys. testów na koronawirusa z wynikiem pozytywnym. W ciągu doby liczba ta zwiększyła się o ok. 27 tys. Od miesiąca liczba ta nie wykazuje dziennie większych wahań i oscyluje wokół 30 tys.