Ministerstwo Zdrowia poinformowało nowych przypadkach zarażenia Covid-19. Łącznie w tej chwili zarażonych jest 1120 osób. Resort skorygował też wcześniejsze informacje ws. liczby zgonów z powodu koronawirusa - według najnowszych informacji nie żyje 14 osób. Ucieszyła nas wiadomość z Włoch. Lekarze wyleczyli z choroby Covid-19 101-letniego pacjenta. Z kolei niemiecki Bosch pracuje nad superszybkim testem na koronawirusa. Ma być dostępny już w kwietniu. Wszystkie najważniejsze wydarzenia dotyczące pandemii Covid-19 znajdziesz w naszym raporcie dnia z 26 marca.

14:42

Kontrakty zawodników z klubami mają obowiązywać do końca trwającego sezonu, nawet gdy zostanie przedłużony ze względu na pandemię koronawirusa - poinformowała Agencja Reutera, powołując się na wewnętrzny dokument Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA).

Z powodu pandemii koronawirusa wstrzymana jest zdecydowana większość rozgrywek piłkarskich na świecie. Przełożono Euro 2020 i Copa America. Rozgrywki krajowe mają być wznowione, gdy pozwoli na to sytuacja zdrowotna, ale na razie nie ma konkretnych terminów.

14:36

W nowojorskich schroniskach dla zwierząt zaczyna brakować czworonogów do adopcji lub opieki zastępczej. Coraz więcej osób stara znaleźć sobie towarzyszy kwarantanny.

14:19

Nowa uchwała rządu w Mińsku wprowadza obowiązek 14-dniowej izolacji dla osób, które przybywają na Białoruś z krajów, gdzie odnotowano przypadki zakażenia koronawirusem. Na Białorusi potwierdzono dotąd 86 przypadków zakażenia. Władze tego kraju, w odróżnieniu od sąsiadów, nie podjęły decyzji o zamknięciu granic.

14:06

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 35 nowych przypadkach koronawirusa. Łącznie w Polsce choruje już 1120.

14:02

7 stron nekrologów opublikował w czwartek dziennik w mieście Piacenza w Emilii-Romanii, które jest jednym z ognisk koronawirusa we Włoszech. Media podkreślają, że sytuacja przypomina to, co dzieje się w Bergamo, gdzie nekrologi zajmują w gazecie do 11 stron.

13:59

Prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic apeluje do marszałek Sejmu o zmianę terminu wyborów prezydenckich. Wylicza: w mieście do głosowania uprawnionych jest ponad 100 tysięcy ludzi, a miasto ma prawie 80 obwodów wyborczych, z czego kilka znajduje się w szpitalach i domach opieki.

13:52

Przy Wiejskiej w Warszawie powinno właśnie ruszać nadzwyczajne posiedzenie Sejmu. Temat - tylko jeden - zmiany w regulaminie umożliwiające zdalne prowadzenie obrad - po to, by jutro przyjąć tarczę antykryzysową. Środki ostrożności są wyjątkowe. W sali plenarnej będzie tylko 41 posłów - reszta znajdzie się w 11 salach, maksymalnie po 50 osób.

13:48

Blokada Nepalu spowodowana epidemią koronawirusa zastała ok. 500 zagranicznych turystów na himalajskich szlakach trekkingowych. Władze zamierzają stopniowo sprowadzać ich z gór i przewozić do Katmandu. W akcji mogą zostać wykorzystane helikoptery.

13:41

W Warszawie wylądował pierwszy transport wyposażenia medycznego z Chin. Od przyszłego tygodnia uruchamiamy most powietrzny, który będzie przewoził wyłącznie cargo, towary niezbędne do ochrony medycznej służb - poinformował minister kancelarii premiera Michał Dworczyk.

13:35

Fundacja Orlen zwiększyła do 10 mln zł pomoc dla szpitali walczących z epidemią koronawirusa. Pieniądze zostaną przeznaczone na bieżące potrzeby placówek, głównie na zakup sprzętu medycznego oraz środków ochrony indywidualnej - poinformował w czwartek płocki koncern.



13:33

Hiszpańskie organy ścigania zastosowały ponad 124 tys. kar, w tym mandatów, wobec obywateli za naruszanie kwarantanny. Zostało zatrzymanych lub aresztowanych ponad 1000 osób. Wartość mandatów dla obywateli łamiących w Hiszpanii przepisy o stanie zagrożenia epidemicznego wynosi od 100 do 600 euro.

13:29

Wielkopolski Urząd Marszałkowski przekaże 100 tys. zł poznańskiemu Instytutowi Chemii Bioorganicznej PAN. Jego naukowcy chcą zacząć produkcję opracowanego przez siebie prototypu testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Według informacji podawanych przez Instytut docelowo laboratorium jednostki będzie w stanie przeprowadzić do 270 testów w ciągu doby.

W Szwajcarii liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła od środy o 58 do 161. Łączna liczba zakażonych w kraju przekroczyła 10 tys. Władze podały, że liczba zainfekowanych wzrosła od środy z 9765 do 10 714.

13:17

101-letni mieszkaniec Rimini na północy Włoch został wyleczony z koronawirusa i wrócił do domu. To najstarszy we Włoszech pacjent, który pokonał chorobę Covid-19. Wcześniej informowano o wyleczeniu 95-letniej kobiety w Modenie.

13:11

Władze Węgier spodziewają się szczytu epidemii koronawirusa w czerwcu-lipcu. Jak powiedział minister Gergely Gulyas, węgierscy wirusolodzy i matematycy wspólnie pracują nad szacunkowym określeniem terminu, na który przypadnie punkt szczytowy epidemii, i tego, jakie środki musi mieć przygotowane na ten moment służba zdrowia.

13:08

Wiemy, jak będą wyglądać przeprowadzane zdalnie próbna matura i próbny egzamin dla ósmoklasistów: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała szczegółowe informacje nt. sposobu przeprowadzenia tych sprawdzianów podczas zawieszenia zajęć w szkołach z powodu epidemii koronawirusa.



13:06

Siedząc w domu, częściej zaglądamy do lodówki, a nawet jeśli się nam to nie zdarza, to i tak zużywamy znacznie mniej kalorii niż przy normalnym funkcjonowaniu - ostrzegają dietetycy. Jeśli więc nie chcemy, by w ciągu kilku tygodni kwarantanny przybyło nam kilka dodatkowych kilogramów, musimy o to zadbać! O rady reporter RMF FM Krzysztof Kot zapytał dietetyczkę Karolinę Szczygieł: zobaczcie!



12:59

Zostawiajcie buty na zewnątrz mieszkania, koronawirus może się na nich utrzymywać nawet przez 5 dni. Takie zalecenia ekspertów zamieszcza brytyjski dziennik "Daily Mail". Rozwiązaniem problemu może być odkażenie obuwia.



12:57

Ukraińska służba zdrowia jest nieprzygotowana na walkę z koronawirusem, a jeśli pewne osoby nadal będą przeszkadzać w pracy ministerstwa ochrony zdrowia, to liczba ofiar Covid-19 na Ukrainie może być katastrofalna - ostrzegł szef tego resortu Illia Jemec.



Bazując na doświadczeniu chińskich lekarzy można wymienić trzy filary walki z infekcją i jej skutkami. Pierwszy to profilaktyka, czyli niewpuszczenie wirusa. Europa i Ukraina nie zdołała tego zrobić - zaznaczył minister w opublikowanym przez resort zdrowia oświadczeniu w mediach społecznościowych.



Według niego drugi filar to "zlokalizowanie katastrofy". Teraz mamy jeszcze sposoby, by przy pomocy ostrych środków zlokalizować rozprzestrzenianie się infekcji - ocenił Jemec.



Trzeci etap to leczenie - dodał. Niestety powinniśmy skonstatować, że system opieki zdrowotnej Ukrainy nie jest na niego gotowy z wielu przyczyn - ocenił minister. Jego zdaniem ukraiński system opieki zdrowotnej był "niszczony latami".



Jak zaznaczył, "pewne osoby" celowo przeszkadzają w pracy ministerstwa, kierując się swoimi osobistymi motywami. Z całą odpowiedzialnością oświadczam: jeśli nadal będzie się nam przeszkadzać, liczba ofiar może być katastrofalna - zaalarmował Jemec, który jest ministrem ochrony zdrowia od 22 dni.



Ministerstwo ochrony zdrowia Ukrainy poinformowało dziś rano o 156 potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w kraju. Pięć zainfekowanych osób zmarło.

12:53

Przygotowany przez rząd i skierowany właśnie do Sejmu projekt koronawirusowej specustawy zakłada, że ministrowie będą mogli ustalać maksymalne ceny i marże podstawowych produktów.



12:51

Tysiące Szwedów utknęło za granicą w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa. Szwedzkie państwo odmawia udzielenia pomocy, choć jest do tego zobowiązane - pisze gazeta "Dagens Nyheter".



12:48

4-latek przyjęty w piątek na Oddział Chirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze miał przeprowadzony kolejny test na obecność koronawirusa. Wynik jest ujemny. Dziecko nie jest zakażone - poinformowała rzeczniczka wojewody lubuskiego Aleksandra Chmielińska-Ciepły.

Wczoraj lokalne media poinformowały, że u 4-latka leczonego w zielonogórskim szpitalu wykryto koronawirsua. Z tego powodu kwarantanną objęto część personelu i zamknięto Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej. Te doniesienia potwierdził Szpital Uniwersytecki.



Później pojawiła się informacja, że kwarantanną objęto także załogę śmigłowca LPR z Zielonej Góry, która transportowała dziecko z urazem głowy do lecznicy.



Jak powiedziała dziś rzecznika Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Justyna Sochacka, negatywny wynik testu chłopca będzie oznaczał, że załoga z Zielonej Góry będzie mogła wrócić do pracy.

12:45

Król i królowa Malezji poddali się kwarantannie. Jak podaje japońska agencja Kyodo, król Malezji Abdullah i królowa Aziza poddali się wczoraj dobrowolnej 14-dniowej kwarantannie, mimo że testy nie wykryły w ich organizmach koronawirusa. Infekcję potwierdzono jednak u siedmiu członków dworu.



W ciągu ostatniej doby w Malezji wykryto 235 nowych zakażeń SARS-CoV-2, co było największym dotąd dobowym wzrostem zachorowań. Łącznie stwierdzono 2031 przypadków, a 23 osoby zmarły. Znaczną część chorych w Malezji stanowią uczestnicy czterodniowego zgromadzenia religijnego w meczecie pod Kuala Lumpur. Wśród tysięcy uczestników byli m.in. muzułmańscy uchodźcy Rohingja z Myanmaru, uznawani przez władze za nielegalnych imigrantów.

12:40

Rozliczenie PIT dla osób fizycznych zostanie przesunięte do końca maja, podobnie jak CIT; przesuwamy też obowiązek składania sprawozdań finansowych - powiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.



Szefowa resortu rozwoju uczestniczyła w wideokonferencji dotyczącej rozwiązań zawartych w Tarczy Antykryzysowej.



Jak podkreśliła, ustawa będzie "adresować terminy administracyjne wyczerpujące się z końcem marca".



Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, jak powiedziała, zostaje przesunięty m.in. obowiązek składania sprawozdań finansowych. Ten, który mamy na koniec marca - przesuwamy na początek lipca - powiedziała.



Rozliczenie PIT dla osób fizycznych zostanie przesunięte do końca maja. Podobnie jak CIT, już jest opublikowane rozporządzenie CIT-8, przesunięte również na koniec maja - podkreśliła.

12:38

Po kilku dniach spowolnienia dynamiki przyrostu chorych liczba nowych przypadków koronawirusa w Belgii podwoiła się przez minioną dobę. Jak poinformowało w czwartek federalne centrum kryzysowe, w ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono 1298 infekcji oraz 42 zgony.



Łączna liczba osób, u których stwierdzono do tej pory zakażenie koronawirusem, wynosi 6235. W całym kraju z powodu Covid-19 zmarło w sumie 220 osób, w tym 42 w czwartek.

12:35

Zatrzymanie przeładowanego autobusu albo tramwaju i prośba o opuszczenie pojazdu - to metoda warszawskiej komunikacji na realizowanie rządowego nakazu, że środki transportu publicznego mogą przewozić o połowę mniej pasażerów niż jest dla nich miejsc siedzących.



12:19

W ciągu minionej doby liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 zwiększyła się w Hiszpanii o 655 - do poziomu 4089 - poinformowało ministerstwo zdrowia w Madrycie. W tym czasie liczba zakażonych koronawirusem wzrosła o ponad 8,5 tys.



Według hiszpańskich służb sanitarnych w ciągu ostatnich 24 godzin liczba osób zakażonych koronawirusem wzrosła z 47 610 do 56 188.

12:15

2 389 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i 157 zgonów odnotowano w ciągu ostatnich 24 godzin w Iranie - poinformował rzecznik rządu Kijanusz Dżahanpur.



Liczba zainfekowanych od początku epidemii wzrosła do 29 406, a ofiar śmiertelnych do 2 234 - przekazał rzecznik, po raz kolejny wzywając Irańczyków do pozostania w domach w związku z epidemią.



Prezydent Iranu Hasan Rowhani zapowiedział, że rozprzestrzenianie się wirusa zostanie powstrzymane za dwa tygodnie. Dodał, że podjęto dalsze kroki w celu złagodzenia wpływu epidemii na obywateli o niższych dochodach.

12:12

Z powodu koronawirusa Francja wycofuje czasowo z Iraku wszystkich swoich żołnierzy, którzy uczestniczą w misjach szkoleniowych. Operacja rozpocznie się dziś - informuje sztab generalny francuskich sił zbrojnych.



W misji w Iraku uczestniczyło około 200 żołnierzy francuskich zaangażowanych w szkolenie armii irackiej lub w działania w sztabie koalicji w Bagdadzie.



Operacja wycofywania żołnierzy z Iraku ma charakter tymczasowy - poinformował agencję AFP rzecznik francuskiego sztabu generalnego płk. Frederic Barbry.



Z Iraku swoich żołnierzy zdecydowali się odwołać również Amerykanie, Brytyjczycy, Hiszpanie i Czesi.

12:02

Ministerstwo Zdrowia skorygowało informacje o osobach zmarłych z powodu koronawirusa. Obecnie dane mówią o 14 zgonach, wcześniej mówiono o 15 ofiarach.



Ministerstwo wskazało, że korekta ma związek z informacją ze szpitala we Wrocławiu o zmarłym w środę 71-letnim pacjencie. Przyczyną jego śmierci, zgodnie z kartą zgonu, była niewydolność krążeniowo-oddechowa nie mająca nic wspólnego z koronawirusem. Ostatecznie okazało się, że pacjent nie był zakażony Covid-19.

11:57

Politechnika Śląska w Gliwicach, odpowiadając na apele szpitali o niezbędne wyposażenie ochronne na czas epidemii, produkuje przyłbice dla lekarzy, wykorzystując drukarki 3D.



Uczelnia apeluje też o szersze wsparcie w tym zakresie do instytucji dysponujących drukarkami 3D i deklaruje gotowość koordynowania takich działań.



Pierwsze przyłbice nieodpłatnie trafiły do dwóch śląskich szpitali - Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu i szpitala położniczego w Gliwicach, otrzymają je m.in. ratownicy pracujący w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Kolejne są w trakcie produkcji.

11:55

We Włoszech zmarło już 36 lekarzy zakażonych koronawirusem - poinformowała ich krajowa federacja. Zakażonych jest ponad 6200 pracowników służby zdrowia w całym kraju.



Od środowego wieczoru zmarło trzech lekarzy w Bergamo, ognisku epidemii.



Według krajowego Instytutu Zdrowia zakażonych jest obecnie 9 procent pracowników służby zdrowia.



Organizacje lekarzy apelują o zapewnienie środków ochrony osobistej personelowi w szpitalach, gdzie przebywają tysiące ludzi z Covid-19.

11:51

W kierunku koronawirusa przebadano dotąd 29,5 tys. próbek - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W ciągu ostatniej doby wykonano 3,3 tys. testów.



28 tys. 479 badań dało wynik negatywny, a 1085 pozytywny.



15 osób z 1085 u których potwierdzono koronawirusa zmarło.

11:49

Papież Franciszek został poddany kolejnemu testowi na obecność koronawirusa, który okazał się negatywny - przekazał dziennik "Il Messaggero". Wirus pojawił się u osoby w bliskim otoczeniu papieża.



Według tej gazety badanie wykonano w środę, zaraz po tym, gdy zakażenie stwierdzono u włoskiego księdza z Sekretariatu Stanu, który mieszka w watykańskim Domu Świętej Marty, gdzie znajduje się również apartament papieża.



Watykan nie potwierdził ani doniesień o zakażonym mieszkańcu Domu Świętej Marty, ani o kolejnym badaniu Franciszka. Pierwsze badanie papież przeszedł w lutym, gdy był bardzo przeziębiony. Wynik również wtedy był negatywny.

11:42

Niemiecki koncern Bosch pracuje nad superszybkim testem na koronawirusa. Wynik ma być znany już po 2,5 godziny. Testy mają trafić na rynek już w kwietniu.



11:22

Kiedyś byłoby to nie do pomyślenia. Tętniące zazwyczaj życiem, popularne i zatłoczone miejsca w największych polskich miastach dziś świecą pustkami. Wszystko z powodu walki z koronawirusem o obostrzeń z tym związanych.



11:04

Europa jest wciąż epicentrum pandemii, ale już w czwartek w USA może być najwięcej zakażeń na świecie. Z danych WHO wynika, że w Stanach Zjednoczonych jest najwyższe tempo wzrostu nowych zachorowań - większe niż we Włoszech i Hiszpanii.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w czwartek przed południem na całym świecie było prawie 480 tys. wszystkich dotąd zarejestrowanych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 oraz około 22 tys. zgonów. Odnotowano też ponad 115 tys. wyzdrowień.

11:00

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty. Arkusze będę publikowane na ich stronach internetowych w kolejnych dniach: 30, 31 marca i 1 kwietnia.



Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała też, że razem z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnych egzaminów maturalnych. Arkusze będę publikowane na ich stronach internetowych w kolejnych dniach: 2, 3, 6, 7 i 8 kwietnia.



10:42

26-letni Cody Lee Pfister został nazwany przez media amerykańskie "koronaterrorystą". Mężczyzna oblizywał dezodoranty ustawione na półce sklepowej, a nagranie swojego wyczynu umieścił w internecie z przesłaniem: "Kto się boi koronawirusa?".



10:27

Oddział Ratunkowy Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni został zamknięty. Przebywał tam pacjent z podejrzeniem zakażenia koronawirusem - powiedziała rzeczniczka prasowa Szpitali Pomorskich Małgorzata Pisarewicz. Trwa dezynfekcja pomieszczeń.



Oddział Ratunkowy w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni obecnie przyjmuje pacjentów jedynie w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.



Po odkażeniu SOR wznowi działalność. Pacjenta, u którego podejrzewa się zakażenie koronawirusem, przewieziono do 7. Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku.



10:18

Chiny naraziły świat na niebezpieczeństwo, blokując informacje o wybuchu epidemii koronawirusa, a więc i pozwalając na jego dalsze rozprzestrzenienie się daleko poza granice ChRL - napisał na łamach "The Times" ambasador USA w Wielkiej Brytanii Woody Johnson.



Chiny "najpierw starały się zataić informacje", a następnie wybiórczo dzieliły się kluczowymi danymi, jednocześnie blokując dostęp przedstawicielom międzynarodowych służb sanitarnych i zdrowia - napisał dyplomata w artykule, który ukazał się w brytyjskiej gazecie.



Gdyby Chiny zrobiły to, co trzeba, we właściwym czasie, większej części ich własnej populacji i reszcie świata oszczędzono by najpoważniejszej siły uderzenia tej choroby - napisał ambasador.



Kiedy kryzys w końcu ustąpi, powinniśmy wszystko podsumować i oszacować koszty tego załamania współpracy międzynarodowej - podkreślił.

10:08

Jak to możliwe, że książę Karol i księżna Kamila mieli badania pomimo zapewnień brytyjskiej służby zdrowia, że testy będą robione tylko pacjentom w szpitalach? To pytanie zadaje dziś rano dziennik "Daily Mail".



10:07

W Rosji w ciągu ostatniej doby zdiagnozowano zakażenie koronawirusem u 182 osób - poinformował specjalny sztab powołany przez władze. Łączny bilans zakażeń wzrósł tym samym do 840. Sztab potwierdził dwie ofiary śmiertelne w Moskwie.



Największą liczbę zakażeń wykryto w Moskwie - 136 - i teraz liczba potwierdzonych przypadków w stolicy wynosi 546.



Nowy bilans zachorowań oznacza najwyższy wzrost zakażeń koronawirusem odnotowany w Rosji w ciągu jednej doby.



Poza Moskwą wirus obecny jest w ponad 50 regionach Federacji Rosyjskiej.



10:05

Na Ukrainie potwierdzono dotychczas 156 przypadków zakażenia koronawirusem, pięć zainfekowanych osób zmarło - poinformowało tamtejsze ministerstwo ochrony zdrowia. W ciągu doby odnotowano 43 nowe przypadki - dodał resort.



Jeden zakażony jest uznany za wyleczonego i został już wypisany ze szpitala.



Przypadki zakażeń potwierdzono w 15 z 24 obwodów kraju oraz w Kijowie. Najwięcej odnotowanych infekcji jest w obwodzie czerniowieckim w południowo-zachodniej części Ukrainy - 42, gdzie odnotowano również jeden zgon spowodowany koronawirusem. W Kijowie są to 34 przypadki, w obwodzie kijowskim - 24. Dwa zgony osób z Covid-19 i 16 zakażeń zarejestrowano w obwodzie iwano-frankowskim na zachodzie kraju.

10:00

Rada Ministrów skierowała do Sejmu projekty związane z tzw. tarczą antykryzysową, które zostały przyjęte w czwartek po kilku dniach konsultacji ze stroną społeczną i po spotkaniach z klubami opozycyjnymi - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

Przyjęte w trybie obiegowym projekty, które trafią pod obrady parlamentu, to: projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju - powiedział rzecznik rządu.

Sejm ma zająć się projektami na piątkowym posiedzeniu.

09:54

U kilku pracowników powiatowego Sanepidu w Cieszynie badania próbek na obecność koronawirusa dały wynik pozytywny - potwierdziła rzecznik starosty cieszyńskiego Sylwia Pieczonka. Placówka od wtorku jest zamknięta.



Szczegóły na razie nie zostały podane. Rzecznik zaznaczyła jednak, że wszyscy są w dość dobry stanie.



W ostatnim czasie załoga cieszyńskiego Sanepidu bardzo intensywnie i ciężko pracowała, praktycznie dzień i noc. Wydawali m.in. mnóstwo decyzji dotyczących kwarantanny czy dozoru - dodała.



Rzecznik starosty dodała, że w najbliższych godzinach ma zapaść decyzja o tym, w jaki sposób sprawowany będzie nadzór epidemiologiczny nad powiatem.

09:51

Ostatniej doby policjanci w całym kraju skontrolowali 115 tys. osób poddanych przymusowej kwarantannie. W ponad 400 przypadkach stwierdzono uchybienia kwalifikujące się do ukarania - poinformował rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka.

Dodał, że policjanci otrzymali również około 200 próśb o pomoc w sprawie zakupu żywności, wyniesienia śmieci z domu, czy wysłaniu przesyłek.



Poinformował też, że zauważalne jest również duże zdyscyplinowanie związane z nowymi obostrzeniami dotyczącymi gromadzenia się. Sporadycznie ujawniamy sytuacje grupowania się osób w większej liczbie - przekazał Ciarka.



09:47

"To ostatni moment na zdecydowaną reakcję polskich władz, potem może być już za późno" - mówią zdesperowani bliscy polskiego kapitana, od lipca przebywającego w meksykańskim areszcie. Kolejny list z prośbą o interwencję wysłali właśnie do Kancelarii Prezydenta RP. Bliscy Andrzeja Lasoty obawiają się, że jeśli epidemia koronawirusa dotrze do więzienia w Tepic - kapitan po prostu nie przeżyje ewentualnej infekcji, ze względu na liczne choroby układu krążenia, z którymi się zmaga.



09:23

Do 15 wzrósł tragiczny bilans ofiar koronawirusa w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 34 nowych przypadkach zarażenia Covid-19. Łącznie w tej chwili zarażonych jest 1085 osób.



W szpitalu w Koszalinie zmarł 67-letni mężczyzna zakażony koronawirusem, który miał choroby współistniejące.



W szpitalu w Kaliszu zmarł 75-letni pacjent zakażony koronawirusem, ale bezpośrednią przyczyną zgonu w tym przypadku nie był COVID-19. Dlatego pacjent ten nie zostaje włączony do statystyk osób zmarłych z powodu COVID-19.



Potwierdzone przypadki zakażenia dotyczą 9 osób z woj. lubelskiego, 6 osób z woj. śląskiego, 4 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 3 osób z woj. pomorskiego,3 osób z woj. wielkopolskiego, 3 osób z woj. małopolskiego, 3 osób z woj. warmińsko-mazurskiego oraz po 1 osobie z woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego i zachodniopomorskiego.



09:14

Ponad 20 pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zostało objętych kwarantanną po tym, jak u jednego z pacjentów potwierdzono zakażenie koronawirusem.

Jak podała placówka, starszy mężczyzna został już przekazany do szpitala zakaźnego w Raciborzu. W oddziale chorób wewnętrznych i hematologii onkologicznej, gdzie był leczony, zarządzono dezynfekcję, a ponad 20 pracowników szpitala objęto kwarantanną. Ich obowiązki przejmie personel innych oddziałów szpitala.

09:09

Nowy termin igrzysk w Tokio ma zostać ustalony w ciągu czterech tygodni i prawdopodobnie będzie to przełom lipca i sierpnia - donosi japońska gazeta "Yomiuri Shimbun", powołując się na Johna Coatesa, szefa Komisji Koordynacyjnej MKOl.

Celem jest, aby igrzyska odbyły się między dwoma wielkoszlemowymi turniejami tenisowymi - kończącym się w lipcu Wimbledonem oraz zaczynającym pod koniec sierpnia US Open.

09:04

Ok. 10 proc. pacjentów chorych na astmę odkłada lekarstwa, w tym sterydy, w obawie przed spadkiem odporności i zakażeniem koronawirusem - wynika z obserwacji krakowskich alergologów. Prof. Ewa Czarnobilska przestrzega pacjentów, że takie decyzje będą mieć skutek przeciwny.



08:52

Służby sanitarne zamknęły rano szpital w Kaliszu w Wielkopolsce. Na razie nikt nie może opuszczać budynku, ani do niego wejść. Powodem jest kontakt personelu i pacjentów z mężczyzną, u którego potwierdzono koronawirusa. Kierownictwo placówki czeka na dalsze decyzje sanepidu.





08:41

W Iranie zaczął obowiązywać zakaz podróżowania między miastami w obawie przed drugą falą zakażeń koronawirusem. Iran jest na Bliskim Wschodzie krajem najbardziej dotkniętym epidemią.



Według ostatnich danych od początku epidemii w Iranie odnotowano 27 017 przypadków zakażenia koronawirusem i 2077 zgonów.

08:39

W szpitalach przeznaczonych do leczenia pacjentów z koronawirusem jest kilkadziesiąt procent wolnych respiratorów i ok. 10 tys. wolnych miejsc - mówił w TVN24 wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.



Mamy jeszcze kilkadziesiąt procent wolnego obłożenia, tych łóżek, które mogą być przeznaczone dla pacjentów, którzy mieli kontakt z koronawirusem, którzy mają koronawirusa - dodał.



Dopytywany, czy w szpitalach wystarczy lekarzy chorób zakaźnych, Cieszyński podkreślił, że "wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest zupełnie ekstraordynaryjna sytuacja". Prawdopodobnie będzie potrzebne zachęcenie osób, które chciałyby już przejść na emeryturę, żeby jeszcze chwilę popracowały. I tak, prawdopodobnie ta sytuacja będzie wiązała się z większym obciążeniem dla lekarzy, którzy już dzisiaj w tym systemie pracują, natomiast to sytuacja, z którą niestety musimy się pogodzić - powiedział.



08:35

W ramach czwartkowych zabaw proponujemy Wam niestandardowe wykorzystanie rzeczy, które zapewne rodzice małych dzieci mają w domu. Dla starszych proponujemy niełatwą, japońską sztukę origami.



08:31

Na jedynym otwartym na Podkarpaciu przejściu granicznym z Ukrainą w Korczowej rano kierowcy tirów na wyjazd z Polski czekają dziewięć godzin, a 25 godzin na wjazd do naszego kraju.



Ostatniej doby w Korczowej odprawionych zostało 4111 osób. Z tej liczby do Polski wjechało 572 osoby - mówi rzeczniczka prasowa Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Elżbieta Pikor.



Przypomniała, że ruch towarowy, który odbywał się normalnie przez kilka przejść granicznych, teraz jest prowadzony przez jedno przejście. Pozostałe podkarpackie przejścia graniczne z Ukrainą: Medyka (ruch drogowy, pieszy i kolejowy), Budomierz i Krościenko są nieczynne.

08:26

Dziś odbędzie się 7 lotów czarterowych do Warszawy z Polakami, którzy z całego świata chcą wrócić do kraju - poinformowało na Twitterze Ministerstwo Spraw Zagranicznych.



W czwartek w ramach akcji "LOT do domu" planowane są loty czarterowe do Warszawy z: Denpasar (Bali - Indonezja), Male (Malediwy), Kolombo (Sri Lanka), Brukseli (Belgia), Londynu (Wielka Brytania), Genewy (Szwajcaria), Madrytu (Hiszpania).



Za powrót do Polski organizowanym przez LOT specjalnymi lotami podróżujący płacą zryczałtowaną stawkę - od 400 do 800 zł w granicach Europy i 1600-2400 zł za przelot dalekiego zasięgu. Pozostałą kwotę dopłaca polski rząd.

08:23

Rząd Rosji zalecił liniom lotniczym wstrzymanie od piątku 27 marca wszystkich międzynarodowych połączeń lotniczych, regularnych i czarterowych, z powodu epidemii koronawirusa. Wyjątkiem będą rejsy, którymi Rosjanie powracają do ojczyzny z zagranicy.



Jak głosi oficjalny komunikat rządu, przewoźnicy mają zapewnić przerwanie komunikacji lotniczej od północy z czwartku na piątek.



Oficjalnie w Rosji zarejestrowano 658 przypadków zakażeń SARS-CoV-2.

08:20

Władze protestanckiej Katedry Narodowej w Waszyngtonie przekazały ponad 5 tys. maseczek ochronnych lokalnym szpitalom. Znaleziono je wcześniej w... krypcie tej neogotyckiej świątyni.



Na wieść o epidemii koronawirusa o ukrytych maseczkach przypomniał sobie niedawno murarz Joe Alonso. Schowano je w katedralnej krypcie, gdzie pochowano ok. 200 osób, w tym Woodrow Wilsona, prezydenta USA w latach 1913-1921.



Rzecznik katedry Kościoła Episkopalnego w Stanach Zjednoczonych Tony Franquiz poinformował, że środki ochronne na twarz zakupiono w 2006 roku dla duchownych.



Maseczki okazały się bezpieczne do użytku. W środę przekazano je dwóm szpitalom w Waszyngtonie.



W tych trudnych i wymagających czasach zrobimy wszystko, co tylko możemy, by pomóc chronić najbardziej narażonych na efekty pandemii koronawirusa - przekazał dziekan Randolph Marshall Hollerith.

08:17

Wstrzymanie poboru podatków i obniżenie VAT może ocalić gospodarkę - pisze "Rzeczpospolita" w materiale "Kryzys wymaga radykalnych recept".



08:14

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu leczonych jest 33 pacjentów zakażonych koronawirusem.



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu jest szpitalem jednoimiennym zakaźnym. Rzeczniczka tej lecznicy Urszula Małecka poinformowała, że obecnie leczonych jest tam 80 pacjentów, z czego u 33 potwierdzono zakażenie koronawirusem.



Trzy osoby przebywają na OIOM-ie; w stanie krytycznym jest starszy mężczyzna - przekazała rzeczniczka. Wśród pacjentów leczonych na OIOM-ie jest też chirurg z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, o którego zakażeniu szpital informował wcześniej.



Małecka poinformowała, że do szpitala przejęto też trzy pielęgniarki, które po stwierdzeniu zakażenia koronawirusem do tej pory przebywały w kwarantannie. Łącznie pięć pielęgniarek z tego szpitala jest zakażonych koronawirusem, dwie przebywają w kwarantannach.

07:50

Z lotnisk w Pekinie i Szanghaju wystartowały dwa samoloty z zakupionymi przez Polskę materiałami ochronnymi dla służby zdrowia, na pokładzie każdego jest po kilkaset ton paczek; dziś po południu powinny być już w Warszawie - poinformował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.



Jak dodał we wpisie na Twitterze, zostały już uzgodnione ze stroną chińską jeszcze dwa takie transporty, które dotrzeć mają do Polski w najbliższych dniach. Na początek - dodał.



O tym, że w czwartek dotrzeć do Polski ma transport wyposażenia medycznego z Chin poinformował w środę prezydent Andrzej Duda. Wśród zamówionych materiałów znaleźć mają się maseczki, kombinezony, gogle ochronne, rękawiczki jednorazowe.

07:48

W Tajlandii w ciągu minionej doby odnotowano 111 kolejnych zakażeń koronawirusem - poinformował rząd tego kraju na Twitterze. Do 1045 wzrosła tym samym liczba osób zainfekowanych od początku epidemii.



Dotąd w kraju odnotowano cztery przypadki śmiertelne.



W związku z epidemią koronawirusa w Tajlandii zaczął obowiązywać stan wyjątkowy. Władze ustanowiły punkty kontrolne na głównych drogach łączących prowincje, aby zwiększyć badania przesiewowe w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Do kraju nie mogą wjeżdżać cudzoziemcy, którzy nie mają prawa stałego pobytu.

07:40

W ciągu kilku dni większość banków udostępni procedurę przesunięcia spłat pożyczek. Niektórzy klienci mogą liczyć na uproszczoną drogę - powiedział PAP Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Mam informacje ze wszystkich wiodących banków w Polsce, że w ciągu najbliższych kilku dni zdecydowana większość z nich będzie już w stanie dokonywać przesunięcia spłaty rat kredytów - powiedział PAP Pietraszkiewicz.

W większości będą to raty kapitałowo-odsetkowe, w niektórych będą to raty kapitałowe, oczywiście będą się różniły okresem przesunięcia spłaty: od trzech do sześciu miesięcy - dodał. Zauważył, że różnice wynikają z charakteru umów, jakie klienci zawarli z bankami, a "ich zmiana w celu ujednolicenia jest teraz tak utrudniona, że praktycznie niemożliwa do realizacji".

Prezes ZBP zapewnił, że banki ułatwią złożenie wniosku o wakacje kredytowe "w sposób maksymalnie uproszczony" - w zakresie dopuszczonym przepisami obecnie obowiązującego prawa. Dodał, że poza odroczeniem spłaty rat nastąpi automatyczne wydłużenie łącznego okresu spłaty kredytu o czas zawieszenia, pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu.

Ułatwienia mają dotyczyć kredytów mieszkaniowych, w tym frankowych, konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych, kredytów dla przedsiębiorców i będą polegać m.in. na szybkim rozpatrywaniu wniosków tych klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa - oświadczył prezes.

07:37

Ponad 200 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu minionej doby w Stanach Zjednoczonych. USA stały się tym samym szóstym krajem, w którym przekroczono liczbę tysiąca ofiar śmiertelnych SARS-CoV-2.

Przed Stanami Zjednoczonymi liczba tysiąca zmarłych została przekroczona w Chinach, Iranie, Włoszech, Hiszpanii oraz Francji.

W USA masowo przeprowadzane są testy na koronawirusa. Łączna liczba wykrytych przypadków wynosi ponad 68 tys. Szacuje się, że już w czwartek w kraju będzie więcej osób z pozytywnym testem na koronawirusa niż we Włoszech.

07:31

Polki w USA ruszyły z pomocą dla amerykańskich szpitali, w których również brakuje sprzętu ochronnego. Szyją maski, choć sprawa jest trudna, bo w sklepach brakuje gumek. Nie zwracając uwagi na problemy, chcą pomóc między innymi lecznicom, w których pielęgniarkami są nasze rodaczki.



07:28

Brak masek ochronnych wynika częściowo z tego, że rezerwy nie były wystraczające wobec zapotrzebowania jakie stworzyła pandemia, a częściowo jest to pochodna przeniesienia 80 proc. ich produkcji do Chin i kłopotów z atestami - piszą "Le Monde" i "New York Times".



07:04

Pandemia koronawirusa torpeduje kalendarz sportowców z całego świata. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował o przełożeniu igrzysk olimpijskich na przyszły rok. Świat sportu odetchnął z ulgą, bo sportowcy nie będą narażeni na niebezpieczeństwo. Jednak przełożenie igrzysk to ogromny kłopot, zwłaszcza dla tych dyscyplin, które do rywalizacji wymagają posiadania specjalistycznego sprzętu. O problemach, z którymi muszą radzić sobie teraz polscy żeglarze, dziennikarz RMF FM Paweł Pawłowski rozmawiał z dyrektorem sportowym Polskiego Związku Żeglarskiego - Dominikiem Życkim.





06:59

W Niemczech z powodu koronawirusa zmarło do tej pory 198 osób - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. To wzrost liczby ofiar śmiertelnych o 49 w porównaniu ze środą. W ciągu ostatnich 24 godzin zaraziło się 4 995 osób.



Oznacza to znaczny wzrost dobowej liczby zakażeń w stosunku do danych, które RKI podał w środę - liczba nowych przypadków sięgnęła wtedy 4 191 osób.



Tym samym liczba potwierdzonych przypadków zakażenia Covid-19 wzrosła w RFN do 36 508.

06:50

Rodzice, którzy wykorzystali dodatkowy zasiłek opiekuńczy, mogą wnioskować o wypłatę tego świadczenia na kolejny okres; oświadczenie zostanie rozpatrzone po wejściu w życie znowelizowanych przepisów - przekazał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.



Zgodnie z przyjętą w marcu rządową specustawą, w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia koronawirusem, przedszkola, żłobka lub szkoły, rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego.



W związku z decyzją o zamknięciu szkół, żłobków i przedszkoli do Świąt Wielkanocnych, trwają prace nad wydłużeniem tego zasiłku o kolejne dni. Nowe rozwiązania mają obowiązywać z mocą wsteczną od 26 marca 2020 r.



W tej sytuacji rodzice, którym kończy się okres prawa do dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego, mogą wnioskować o wypłatę świadczenia na kolejny okres. Oświadczenie można złożyć tak jak do tej pory. Wniosek ten zostanie rozpatrzony po wejściu w życie znowelizowanych przepisów - wyjaśnił rzecznik ZUS.

06:47

Od kilku dni do kilku miesięcy zajmie proces podnoszenia pułapu płatności bez potrzeby wpisywania PIN-u . W efekcie 83 proc. transakcji płatniczych będzie dokonywanych tą drogą - poinformował PAP Krzysztof Pietraszkiewicz prezes Związku Banków Polskich.



W niektórych bankach i systemach płatności podniesienie limitu płatności dzieje się już teraz, i zostanie uruchomione w przeciągu kilku dni, w innych zajmie kilka tygodni albo miesięcy, jednak wątpię, by to trwało gdziekolwiek dłużej niż dwa miesiące - powiedział Pietraszkiewicz.



Pietraszkiewicz przyznał, że podniesienie pułapu płatności z 50 zł na 100 zł rodzi pewne zagrożenie związane z bezpieczeństwem transakcji. Jednak uznaliśmy, że rozmiary ewentualnych strat czy innych problemów będą i tak znacznie mniejsze, niż korzyści zdrowotne, wynikające z używania kart zbliżeniowych - stwierdził.



"Szacuje się, że podniesienie limitu bezstykowych operacji doprowadzi do tego, że 83 proc. transakcji płatniczych będzie dokonywanych tą drogą" - powiedział prezes ZBP. Dodał, że pozwoli to na ograniczenie fizycznego kontaktu użytkownika karty lub innego urządzenia z terminalem płatniczym. Skróci to również czas niezbędny na realizację transakcji płatniczej i przebywanie w przestrzeni sklepowej czy usługowej.

06:44

Naukowcy z Uniwersytetu Południowej Australii (UniSA) przy współpracy z kandyjską firmą Draganfly specjalizującą się w techologii dronów, pracują nad "pandemicznym dronem", który będzie mógł zdalnie wykrywać osoby z zainfekowanym układem oddechowym.



05:52

Śmigłowiec i drony są wykorzystywane w Rzymie w operacji sił porządkowych, której celem jest sprawdzenie, czy mieszkańcy przestrzegają rygorystycznych przepisów, w tym zakazu wychodzenia z domu bez ważnej uzasadnionej potrzeby.



Policyjny śmigłowiec i drony karabinierów wspierają siły porządkowe w poszukiwaniu ewentualnych miejsc zgromadzeń. Używane są one między innymi w miejscach tradycyjnego wypoczynku rzymian, by skontrolować, czy dalej się tam gromadzą.



05:51

O godz. 14 rozpocznie się dwudniowe posiedzenie Sejmu. Dziś posłowie zajmą się zmianą Regulaminu Sejmu, która ma zezwolić na głosowanie zdalne. Dziś posłowie będą pracowali w kilku salach.



Posłowie, którzy przybędą na dzisiejsze posiedzenie otrzymają maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne, będą mieli mierzoną temperaturę, a także będą musieli wypełnić kwestionariusz.



Zmiana Regulaminu Sejmu ma dotyczyć już piątkowego posiedzenia, na którym posłowie mają zająć się rządowym projektem tzw. pakietu antykryzysowego, który powstał w związku z sytuacją wokół epidemii koronawirusa.

05:49

W Chinach kontynentalnych zanotowano ponowny wzrost liczby nowych przypadków koronawirusa. Wszystkie wykryto u osób, które powróciły z zagranicy - poinformowała Narodowa Komisja Zdrowia.



Według opublikowanego komunikatu w środę do końca dnia wykryto 67 nowych przypadków, w porównaniu z 47 dzień wcześniej.



Łączna liczba potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem od początku pandemii wzrosła do 81 285.



Liczba zgonów wzrosła w tym samym okresie do końca dnia w środę o 6 - do 3 287.



Tymczasem łagodzone są restrykcje w mieście Wuhan, stolicy prowincji Hubei, pierwotnym ognisku pandemii. Po dziewięciu tygodniach od wprowadzenia bezprecedensowej blokady i kwarantanny miasta, w środę częściowo uruchomiono komunikację miejską.



W mieście, według oficjalnych danych, nie ma nowych, potwierdzonych infekcji. Według niektórych źródeł notowane są jednak przypadki bezobjawowe, których nie uwzględnia się w statystykach.

05:46

W Korei Południowej wykryto 104 nowe przypadki koronawirusa. Zwiększyło to ich łączną liczbę do 9241 - poinformowały południowokoreańskie Ośrodki ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.



Liczba ofiar śmiertelnych epidemii wzrosła o 5 osób - do 131.



Najwięcej nowych przypadków wykryto, jak w poprzednich dniach, w mieście Daegu na południowym wschodzie kraju, szczególnie dotkniętym przez epidemię.

05:45

Liczba nowych potwierdzonych nowych przypadków koronawirusa w Turcji wzrosła w o 561 - do 2433 - poinformowały władze. 15 osób zmarło - co zwiększyło liczbę ofiar śmiertelnych do 59. Prezydent Recep Tayyip Erdogan ma nadzieję, że Turcja pokona pandemię w ciągu 2-4 tygodni.

05:35

Uusimaa, najbardziej zaludniony region Finlandii, gdzie jest najwięcej zarażonych koronawirusem, w tym stolica Helsinki oraz bezpośrednio sąsiadujące miasta Espoo i Vantaa, muszą jak najszybciej zostać odcięte od reszty kraju - ogłosiła wieczorem premier Sanna Marin.



Jak podano na specjalnej konferencji prasowej rządu, stosowny projekt w sprawie ograniczenia prawa mieszkańców Uusimaa do przemieszczania się został przesłany do parlamentu. Celem rządu jest izolacja obszaru od 27 marca na okres kolejnych trzech tygodni. Obecnie w kraju obowiązuje stan wyjątkowy, przewidziany na okres do 13 kwietnia.



Po wejściu w życie nowych ograniczeń, mieszkańcy Uusimaa mają pozostać na obszarze tego regionu. Zakaz wjazdu będzie dotyczyć mieszkańców innych części kraju (wyjątkiem jest np. podróż do pracy).

Dotychczas w Finlandii laboratoryjnie potwierdzono 880 przypadków koronawirusa (ponad połowa w okręgu Uusimaa). Ok. 80 pacjentów przebywa w szpitalach, z których ok. 20 na oddziale intensywnej terapii. Według THL rzeczywista liczba zakażonych może być jednak o wiele większa (o 20-30 razy), niż pokazują to statystyki potwierdzonych przypadków, ponieważ nie wszystkie osoby z objawami są kierowane na testy. Jak dotąd z powodu Covid-19 zmarły w kraju trzy osoby.

05:24

"Tarcza antykryzysowa" gotowa - ostatnia ustawa z pakietu sfinalizowana - napisał w nocy na Twitterze szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber. Trwa obiegowe przyjmowanie dokumentów przez Radę Ministrów - zaznaczył w rozmowie z PAP.



Tarcza to zestaw kilku projektów ustaw przygotowanych m.in. przez resort rozwoju, finansów i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Według rządu resortu rozwoju jej wartość to co najmniej 10 proc. polskiego PKB.



"Mamy to! #TarczaAntykryzysowa gotowa - ostatnia ustawa z pakietu sfinalizowana" - napisał w nocy Schreiber na swoim koncie na Twitterze.



"Wierzę, że dzięki determinacji Premiera @MorawieckiM uratujemy PL firmy i miejsca pracy. Jutro, a właściwie już dziś, konsultacje z opozycją, a w piątek #Sejm" - napisał szef KSRM.



05:06

Ok. 2 biliony USD, czyli blisko 10 proc. PKB USA, wart jest przegłosowany przez amerykański Senat pakiet stymulacyjny mający na celu złagodzenie skutków koronawirusa. To największa pomoc finansowa dla gospodarki w historii. Media w USA nazywają pakiet "mamucim".



2 biliony USD to - zgodnie z danymi Banku Światowego - kwota przewyższająca PKB takich państw jak Kanada, Rosja czy Brazylia.



Pakiet przewiduje m.in. fundusz o wartości 500 mld USD na pomoc dla branż znajdujących się w trudnej sytuacji. Ponadto pakiet przeznacza 350 mld USD na pożyczki dla małych firm, 250 mld USD na zwiększoną pomoc dla bezrobotnych i 100 mld USD dla szpitali. Zapisano w nim również jednorazowe bezpośrednie transfery pieniężne w wysokości 1200 USD dla każdego Amerykanina zarabiającego mniej niż 75 tys. USD rocznie.



Izba Reprezentantów głosować będzie nad pakietem w piątek. Szybkie podpisanie ustawy zapowiedział już prezydent Donald Trump.