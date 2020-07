Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla pięciu województw. Chodzi o woj. lubelskie, podkarpackie oraz niektóre powiaty woj. podlaskiego, małopolskiego i mazowieckiego.

Według IMGW, opady deszczu mogą wynieść do 30 mm, a lokalnie do 40 mm. Porywy wiatru mogą osiągnąć do 80 km/h.



Zgodnie z prognozą, w województwie lubelskim i podlaskim burze mają występować do godz. 21, a na Mazowszu do godz. 19.





Obszar objęty ostrzeżeniami / meteo.imgw.pl/ /



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Dziś prognozowana jest temperatura maksymalna od 22°C na zachodzie do 26 st. C na południowym wschodzie. Chłodniej ma być w dolinach górskich i nad morzem: od 18 st. C do 21 st. C. Wiatr przeważnie słaby, zachodni i północno-zachodni.



W nocy wystąpić ma zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Na północy, wschodzie i lokalnie w centrum kraju przelotne opady deszczu, stopniowo zanikające. Gdzieniegdzie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 11 st. C do 16 st. C, w kotlinach sudeckich około 10 st. C. Wiatr przeważnie słaby, nad morzem także umiarkowany, z kierunków zachodnich i północnych.

W sobotę prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami na północy i wschodzie oraz w Karpatach przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 22 st. C na Pomorzu i Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku, nad morzem około 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich i północnych.