"Nie jestem z lewego skrzydła, a najwyraźniej Szymon Hołownia łowi po tamtej stronie" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM posłanka Platformy Obywatelskiej Urszula Augustyn. "Jeżeli opozycja będzie się nadal rozdrabniać, jeśli będziemy sobie robili takie prezenty jak przechodzenie z jednej strony opozycji na drugą stronę - także opozycji, to gdzie budowanie zaufania do tego, żebyśmy razem usiedli do stołu i rozmawiali o programie, o wspólnych listach" - dodaje gość Marcina Zaborskiego. "Jeśli jesteśmy na siebie skazani, to lepiej byłoby, żebyśmy budowali do siebie zaufanie, a nie robili sobie wojenki podjazdowe" - stwierdza posłanka.

