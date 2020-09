To miejsce jest symbolem bohaterstwa polskich żołnierzy, a dla całego świata przestrogą przed tym, co oznacza brutalna polityka prowadząca do wojny; ostrzeżeniem, aby takie wydarzenia nigdy się nie powtórzyły - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas obchodów 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte / Adam Warżawa / PAP

Andrzej Duda wspominał, że miał zaszczyt wręczyć bliskim bohaterów poległych na Westerplatte certyfikaty potwierdzające odnalezienie po ponad 80 latach szczątków ich najbliższych.



Prezydent zaznaczył przy tym, że Polska jest ciągłością dzięki bohaterstwu żołnierzy, którzy na Westerplatte bronili ojczyzny. Bronili jej bohatersko przez siedem dni, broniąc się nieprzerwanie, walcząc pod nawałą nieprzyjacielskiego ognia - mówił. To były wielkie chwile polskiego oręża. To były wydarzenia, które przeszły nie tylko do naszej historii, ale one z całą pewnością przeszły także do historii wojskowości - dodał Andrzej Duda.



To miejsce jest wielkim i wspaniałym symbolem, symbolem bohaterstwa polskich żołnierzy, a dla całego świata przestroga przed tym, co oznacza imperializm, co oznacza brutalna polityka prowadząca do wojny, ostrzeżeniem, aby taka sytuacja i takie wydarzenia nigdy się nie powtórzyły, albowiem pociągnęły za sobą tragedie narodów, pociągnęły za sobą miliony ludzi, którzy polegli albo zostali zamordowani, pociągnęły za sobą holokaust i wszystko to, co najstraszniejsze stało się w okresie II wojny światowej - podkreślił prezydent.



Wcześniej przemawiał m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz szef MON.



Westerplatte to reduta polskości. To wielka lekcja patriotyzmu, oddania ojczyźnie do końca - stwierdził Mariusz Błaszczak podczas obchodów 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej.



Spotykamy się w tym miejscu szczególnym, które - co tu dużo mówić - przez lata było zaniedbane. Dziś przywracamy powagę tego miejsca - zaznaczył w wystąpieniu minister obrony narodowej.





Dziś poprzez, czy to znicz pokoleń czy poprzez wręczenie przez pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktów identyfikacyjnych rodzinom poległych żołnierzy września 1939 roku, tych żołnierzy, którzy tak dzielnie opierali się agresji niemieckiej, podkreślamy, że dzielność żołnierzy Wojska Polskiego ma charakter wręcz legendarny, oddajemy im hołd. Pokazujemy, że ich postawa jest wzorem do naśladowania przez dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego - podkreślał Mariusz Błaszczak.



Westerplatte to reduta polskości. To wielka lekcja patriotyzmu, oddania ojczyźnie do końca - dodał.