Trzydzieści osób zostało rannych w wypadku na trasie krajowej numer jeden w miejscowości Bogusławice koło Częstochowy. Stan kilku jest poważny. Na trasie zderzyły się dwa tiry oraz autokar rejsowy. Ciężarówki zapaliły się. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Uczestniczy w niej pięć śmigłowców i siedem karetek.

Stan kilku osób rannych w wypadku jest poważny. Zdjęcie ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Do wypadku doszło przed godziną 14. Na miejsce zostały wysłane śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Warszawy, Łodzi, Ostrowa Wielkopolskiego i Opola oraz śmigłowiec wojskowy MI-8.





Zderzyły się autobus, pojazd ciężarowy z naczepą i cysterna, doszło do zapalenia się tych pojazdów. Wstępnie ustalono, że na obecną chwilę rannych jest obecnie około 30 osób - powiedziała . szt. Marta Kaczyńska z częstochowskiej komendy policji.

Poszkodowani pasażerowie w większości o własnych siłach opuścili autokar. Pozostali zostali ewakuowani. To prawdopodobnie cudzoziemcy - obywatele Ukrainy, którzy jechali w stronę Słupska. Kierowca autokaru był zakleszczony w pojeździe. Udało się go już wydostać.



Do wypadku doszło na pasach w stronę Warszawy. To remontowany i zwężony odcinek DK1. Trasa jest całkowicie zablokowana. Najpoważniej poszkodowane osoby trafiły już do szpitali. Mają przede wszystkim urazy klatki piersiowej, głowy czy kończyn.

W wypadku uczestniczyły też dwie ciężarówki, jedna z nich zapaliła się. Jeden z tych pojazdów to prawdopodobnie silos paszowy, a nie cysterna. Mamy informację, że w jednym z tych pojazdów były przewożone materiały niebezpieczne. Jakie konkretnie, nie jesteśmy w stanie jeszcze wskazać, listy przewozowe uległy spaleniu - powiedział mł. bryg. Kamil Dzwonnik z częstochowskiej komendy Państwowej Straży Pożarnej

Na miejsce skierowano około 30 jednostek straży pożarnej.



Śmigłowce i karetki - trwa akcja ratunkowa

Jeden ze śmigłowców LPR został wysłany z pacjentem do szpitala w Łodzi. Na miejscu wypadku trwa badanie innych pacjentów, którzy na pokładach maszyn LPR polecą do kolejnych placówek.



Najciężej ranni trafią do szpitali specjalistycznych na pokładach śmigłowców , po to, żeby nie blokować najbliższych szpitali dla karetek - powiedziała RMF FM Justyna Sochacka z LPR.



Sytuacja po wypadku na dk 1 w Bogusławicach jest opanowana. Apelujemy do kierowców znajdujących się na zablokowanej trasie o cierpliwość oraz o tworzenie korytarza życia i umożliwienie dojazdu na miejsce karetkom - powiedział przed godziną 16 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Według jego informacji w wyniku zderzenia autokaru i dwóch ciężarówek poszkodowane zostały 32 osoby, w tym 8 z nich trafiło do szpitala.



Osoby, które zakwalifikowano w czasie triażu z czerwonym kodem - czyli przypadki ciężkie - są przytomne - zaznaczył wiceszef resortu zdrowia.



Policja kieruje na objazdy

Po wypadku trasa jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy drogą krajową 91.



Kierowcy, którzy utknęli w korkach, mogą ominąć miejsce wypadku jadąc z Częstochowy w kierunku Piotrkowa DK 91 i podobnie w przeciwnym kierunku.









Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.